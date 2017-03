Sin el Mario Kempes, Talleres desespera

Por Federico Jelic

La pesadilla del Mario Kempes y su perímetro de juego amenazan con seguir dando dolores de cabeza. Nunca, en sus 40 años de historia, el máximo coliseo cordobés trajo tantas novelas y entretelones como esta remodelación del césped, que se cargó a una autoridad de la Agencia Córdoba Deportes y deja a los clubes al borde del ataque de nervios.

Mientras el fútbol nacional no se reinicia, producto del paro de jugadores más la crisis institucional en AFA, a contramano de esa situación la superficie del Kempes muestra progresos, pero no como para darle de alta inmediatamente. El nuevo capítulo habla del interés soberano de Talleres de poder utilizar el estadio ante Independiente, este fin de semana, porque al DT Fran Kudelka le están saliendo “canas verdes” por la necesidad de jugar ya y no perder ritmo futbolístico de pretemporada. Pero se encontraron no solo con una negativa, sino con un diagnóstico general del escenario que afecta también a los intereses de Belgrano. Esto no termina.

Reunión y exigencia

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, junto a uno de los abogados del club, Juan Peláez, mantuvo un cónclave con el actual mandatario de la Agencia, Medardo Ligorria, en busca de respuestas y consenso para poder recibir a Independiente, si es que la huelga de Futbolistas Argentinos Agremiados llegaba a su fin (proceso aún en vías de solución, aparentemente). El pedido fue claro: este sábado tenemos que jugar ahí contra los “Diablos rojos” o tenemos que postergar el partido, acción que no queremos ni cerca.

Ligorria no fue tajante pero no les pudo garantizar la disponibilidad. Es que el primer pronóstico de salud del césped indicaba que no podría ser utilizado hasta el 12 del mes en curso, de acuerdo a un informe técnico elaborado por los ingenieros agrónomos a cargo de las obras de remodelación.

Como el cotejo estaba programado en AFA para el sábado 11, quizás un día antes podría adelantarse, teniendo en cuenta la evolución del terreno de juego. Había esperanzas. Fassi ya tenía otra carta, que en definitiva ambas partes iban a disponer como plan B: tocar la puerta de casa de Gobierno y que sea el panal el que resuelva o no esa incómoda decisión.

Lo que sí había dejado en claro el “Lomo” es que dependerían exclusivamente también de la lluvia y de la clemencia climática. Pero el mismo lunes no hubo piedad por parte de los cielos, y entonces, eso de que “si no llueve entre hoy y mañana” como habían deslizado, “podría existir una chance de que esté disponible”. Bueno, con las precipitaciones caídas estos días, se aborta definitivamente la posibilidad de jugar este fin de semana y otros también.

Lluvia y 15 días más

En definitiva, la lluvia se encargó de tomar la decisión más anti popular. El lunes, tras una breve evaluación sobre lo anegado del campo de juego y la posibilidad de avances más lentos en las obras, el informe técnico fue menos alentador. Recién estará disponible el Mario Kempes para nuestros equipos después del 20 de marzo.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría por barrio Jardín. Y las esquirlas tuvieron daños colaterales también por Alberdi, porque su partido ante Racing Club también se verá imposibilitado de llevarse a cabo.

El comunicado oficial se hizo esperar. Y, una vez dado a conocer, no fue alentador en absoluto. “La Agencia Córdoba Deportes informa que los trabajos de reacondicionamiento del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes estarían finalizados no antes del día 20 del corriente mes. De acuerdo a los informes técnicos brindados por los responsables de la obra, transcurrida esa fecha, existen altas posibilidades de que el campo de juego pueda utilizarse nuevamente. Es voluntad de la Agencia Córdoba Deportes que el máximo escenario deportivo del interior del país se encuentre en óptimas condiciones antes de su utilización, por eso, luego de hacer una profunda evaluación de la obra, resultó que deben extenderse los trabajos hasta lograr el resultado satisfactorio. Tanto el Club Atlético Talleres como el Club Atlético Belgrano, instituciones que usan frecuentemente el estadio, serán notificadas de manera inmediata de la decisión tomada”. Golpe a la ilusión.

Es decir, a la determinación más incómoda no la tomó el organismo de Deportes ni el gobierno provincial, sino la lluvia.

De todas formas, ya el “Lomo” había remarcado que no habría improvisaciones con el tema del campo de juego, hasta que no se encuentre en óptimas condiciones. Es consciente de que su antecesor, Oscar Dertycia, pagó platos rotos en ese sentido, que hasta le valieron su cargo. Además contaba con el aval del gobernador Juan Schiaretti en esa cruzada. Las críticas recibidas el año pasado por el estado del césped en Argentina-Bolivia, Belgrano-Vélez y la final de Copa Argentina River Plate-Rosario Central fue una mochila de presiones que no están dispuestos a pagar otra vez. El costo político puede ser demasiado alto.

¿Y ahora?

Kudelka no sabe cómo calmar su ansiedad. Fassi tampoco. La esperanza de que puedan jugar en el Kempes el sábado fue rápidamente disipada por las inestables condiciones climáticas. La cuestión es que ya tiene Talleres reprogramado el partido contra Independiente para el 26 del corriente, en la fecha FIFA, mientras Argentina disputa el camino a Rusia 2018 en Eliminatorias, contra Chile y Bolivia. El tema es que se suma Belgrano…

Y claro, el “Pirata” tendría su bautismo de local en el 2017 ante Racing Club, el 19 de este mes, entonces, no llega tampoco a disputarlo. Porque recién el 20 quedaría dado “de alta”, y por ende, ese duelo también peligra. Porque, como dice el comunicado, las obras culminan el 20 y quizás se precisen de otros días más para un mejor asentamiento de las bases de champas, emparejamiento de la superficie, en pos de tapar irregularidades. Tampoco tendría fecha garantizada. Así que seguramente el Kempes tendrá dos partidos por semana o tres si se quiere cumplir con el fixture antes del 30 de junio.

Con este panorama, Talleres pensó en jugar en barrio Jardín, a pesar de que la Boutique solo alberga 16 mil espectadores. O disputarlo a puertas cerradas. Pero lo impopular de esa medida podría tener sus consecuencias también, con 10 mil hinchas o más en las adyacencias del “Paco Cabasés”, con el atractivo del primer cotejo de la temporada, tras la abstinencia del paro.

Belgrano no tiene al “gigante” en condiciones, en plena construcción de la nueva tribuna, dejando sin aforo suficiente a su masa societaria en el resto del estadio. Complicada la mano.

Con este panorama, la necesidad de postergación parece ser lo más razonable, en un escenario donde nadie quiere perder más tiempo. Solamente la Agencia Córdoba Deportes tiene paciencia y nada lo apura. El hecho de sufrir ataques sistemáticos por el estado del campo del Mario Kempes es algo que no quieren volver a repetir jamás.