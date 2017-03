Peronista de Río Cuarto opina sobre Cambiemos

El lanzamiento de la Mesa Cambiemos en el departamento Río Cuarto no pasó inadvertida para los peronistas de la región. Un dirigente del Partido Justicialista comentó el tema con el periodista en una charla telefónica al mediodía de ayer, cuando ya había suficiente material para evaluar lo que había sucedido en Río Cuarto.

Justicialista: A nosotros no nos quita el sueño lo que hicieron los aliancistas de Cambiemos. Confiamos en nuestras propias fuerzas. Tenga en cuenta que el ex gobernador José Manuel de la Sota luce muy bien en las encuestas, especialmente en el sur provincial.

Periodista: Me imagino, de todos modos, que habrán prestado atención al lanzamiento de la Mesa Cambiemos.

J.: Por supuesto. Nos dedicamos a esto, así el movimiento de piezas de nuestro principal rival es una cuestión de atención.

P.. ¿Y qué me dice, entonces?

J.: Que no hay demasiado de qué preocuparse.

P.: Sea más humilde…

J.: Fíjese que al lanzamiento de la mesa departamental no fueron los principales dirigentes radicales. Fue una reunión de segundas líneas. No estuvo Ramón Mestre, que es el jefe provincial, y tampoco Juan Jure, que es el número uno de Río Cuarto. Parece que no se tienen demasiada confianza. Y creo que deben saber que les ganamos con De la Sota y también con Martín Llaryora, si es que el vicegobernador va finalmente de candidato a diputado nacional.

P.. ¿De la Sota o Llaryora?

J.: No está decidido. Pero el que decide es De la Sota, claro.