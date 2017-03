La inequidad laboral de género tiene números

Por Gabriela Origlia

El paro mundial de mujeres que se realiza hoy en todo el mundo y que es un reclamo y una protesta contra la desigualdad económica y la violencia de género puede ser discutido en su modalidad –que, por otra parte, asume decena de formas, desde trabajo bajo protesta a manifestaciones pasando por uso de colores distintivos- pero no en los hechos sobre los que se fundamenta.

En el plano económico –en el de la violencia, el horror lo transparenta la cifra de una mujer asesinada cada 33 horas en Argentina en 2016- la desigualdad entre mujeres y hombres persiste en todos los mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las oportunidades, al trato y a los resultados. Los notables progresos en materia de educación de las mujeres no se reflejan en una mejora comparable de su posición en el trabajo.

En la Argentina la inserción laboral femenina es baja: sólo 52 por ciento –según los últimos datos- de las que tienen edad laboral están efectivamente empleadas. En países comparables, como Nueva Zelanda, Australia o Israel, esa cifra llega al 65 por ciento.

El último informe, el año pasado, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema da cuenta que en los últimos 20 años la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó del 52,4 al 49,6 por ciento, mientras que las cifras correspondientes a los hombres pasaron del 79,9 al 76,1 por ciento, respectivamente.

A escala mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo casi 27 puntos porcentuales menor que la de los hombres; con zonas -como Asia Meridional y Oriental- donde las disparidades son todavía mayores.

Además, las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres a la vez que continúan estando “excesivamente representadas” como trabajadores familiares auxiliares. El informe de la OIT señala que la segregación sectorial y ocupacional contribuye, en gran medida, a la desigualdad de género tanto en términos del número de empleos como de su calidad.

En los países de ingresos medios altos, más de una tercera parte de las mujeres están empleadas en los servicios de comercio mayorista y minorista (33,9 por ciento) y en el segmento manufacturero (12,4 por ciento). En los países de altos ingresos, salud y la educación emplean a casi una tercera parte de todas las mujeres. La agricultura sigue siendo la fuente más importante de empleo en las naciones de bajos ingresos y de medios bajos.

En el plano local

El informe de la consultora Idesa subraya que la tasa de actividad de los hombres en el país es 16,3 por ciento más alta que la de las mujeres, a las que también afecta más la desocupación (10,3 por ciento contra 8,7 por ciento) y el empleo informal (28,2 por ciento de las que dicen tener una ocupación no reciben aportes patronales, diez puntos porcentuales más que los hombres).

El 14 por ciento de las mujeres que trabajan en Argentina lo hacen menos de 35 horas semanales y aseguran que quisieran prolongar su jornada laboral. Lo peor es que los datos empeoran a medida que se desciende en el nivel socio económico. Dos de cada tres mujeres pobres no trabaja.

La tasa de empleo femenino supera el 80 por ciento en los hogares que corresponden al 10 por ciento de mayores niveles de ingresos, mientras apenas sobrepasa el 30 por ciento en entre los hogares del 30 por ciento de menores niveles de ingresos.

“Toda esta situación se da a pesar que desde los años 40 las mujeres en Argentina registran mayor nivel de escolarización que los hombres”, explica a Diario Alfil Alejandra Torres, directora de la consultora. “Hay subocupación y mayor precariedad laboral y las más afectadas son, precisamente, las más pobres”.

La baja tasa de empleo femenino constituye un obstáculo al desarrollo no sólo porque no pueden desplegar su potencialidad, sino porque se reducen las fuentes de ingresos en los hogares, se limita la calidad de la convivencia familiar y no ayuda a mejorar la educación de los hijos. En el sector privado, en promedio, por cada peso que gana un hombre la mujer percibe 30 centavos menos.

El progreso social está condicionado por la alta participación laboral de todas las personas en edad de trabajar, por supuesto que para posibilitarlo también son necesarios que existan los servicios de cuidado de la primera infancia y que los planes sociales no limiten la salida a trabajar. Todos desafíos que quedan por delante.