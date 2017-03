Que la “gorda” no tape a los Gordos

Por Pablo Esteban Dávila

La marcha de la CGT quedó ensombrecida ayer por los disturbios que ocurrieron al final. Las imágenes de golpes e incidentes cuando los oradores intentaban bajarse del palco, propagadas sin pausa por medios electrónicos y redes sociales, fueron el epílogo de la nutrida manifestación convocada por “los Gordos” en contra de las políticas del gobierno nacional. El chascarrillo es inevitable: se les armó la Gorda.

En rigor no sería para tanto. Bien podría decirse que estos desmanes constituyen una anécdota dentro de un dispositivo de protesta que, en general, no se apartó de los cánones y el folclore del sindicalismo peronista. No obstante, su originalidad radica en el motivo que impulsó a los exaltados a expresarse con tanta furia. Basta detenerse un segundo en las consignas que enarbolaron: “¡Poné la fecha, la p… que te parió!”, “Traidores” y “paro general” para percatarse de que, en definitiva, se trató de un desafío a la conducción cegetista, renuente a fijar una fecha concreta para un paro general durante la jornada de protesta. La prudencia terminó enardeciendo a los sectores más radicalizados.

Una primera lectura, típica de diletantes, sería contraponer las bases trabajadoras (¡qué término tan escurridizo!)contra la cúpula enquistada en el poder. En esta línea de análisis, lo de ayer fue la consecuencia de la pobre representación que la “burocracia sindical” ejerce sobre sus adherentes y, por lo tanto, una muestra de la creciente deslegitimación de aquella frente a éstos.

Esta visión tiene el encanto de lo épico, de la renovación. El ideal de un trabajador en estado puro protestando frente a caciques de prácticas amañadas no deja de ser seductor, especialmente para una izquierda nacional que casi no tiene trabajadores sindicalizados entre sus huestes. Así, el muchacho que tira latas de cerveza en contra de la tribuna de los Gordos pierde su aurea de delincuente para transformarse en un justiciero intra muros. Mientras que la clase media se horroriza, los intelectuales progresistas profetizan (una vez más) el final de la corrupción sindical a manos de sus representados.

La realidad de esta historia es muy diferente. Desde el punto de vista del realismo político, la denostada “burocracia sindical” es uno de los factores de estabilidad dentro del sistema político y económico argentino. A diferencia de sus colegas en los gremios del sector público, sus bases pueden –y lamentablemente ocurre a menudo– perder sus trabajos y quedar en la calle. Ni los docentes de Baradell ni los ideologizados líderes de ATE tienen que preocuparse por esta minucia. Esta característica hace que los Gordos sean muy bravos con sus amenazas pero bastante razonables con los hechos concretos. A ningún sindicalista le gusta fundir a las compañías que los nutren de afiliados.

Los sectores más políticos del macrismo entienden este doble juego. En el fondo, están convencidos que el sindicalismo peronista es favorable a la empresa privada y, por consiguiente, funcional a un esquema sustentable de crecimiento económico. Los gremios públicos, por el contrario, lo único que saben hacer es pedir más dinero, sin que les importen ni los impuestos que pagan el resto de los ciudadanos o el déficit público. “El Estado no puede fundirse”, razonan, como si este tipo de pensamiento mágico sirviese como coartada para librarse de cualquier tipo de responsabilidad frente a eventuales catástrofes fiscales. Éstos son los sindicatos que verdaderamente preocupan a los estrategas de Cambiemos.

Pero los Gordos no son infalibles, pese a sus dotes para perpetuarse en el poder. Las bases existen y tienen problemas para parar la olla. Ellas no tienen la necesidad (y es probable que tampoco les interese) de analizar el contexto como un sistema. Tampoco les interesan mucho las estadísticas. Porque, si profundizaran un poco en ellas, comprenderían que la actual situación económica es similar a la de 2015 –inclusive en los índices de desocupación–pero que, pese a tal simetría, antes no hacían manifestaciones ni paros. El hecho de que el presidente ahora sea Macri y no Cristina hace que les crezcan, repentinamente, las necesidades de ganar la calle y protestar con gran indignación.

Es natural, por consiguiente, que ciertos integrantes de las bases se inclinen a sentirse defraudados por la prudencia de sus líderes a la hora de convocar al paro general, rito supremo de la liturgia sindical. No obstante, sus conductores resisten. Por algo reclaman este atributo en forma tan despiadada. Ellos comprenden perfectamente que el compañero Scioli hubiera hecho algo parecido a lo se encuentra haciendo el presidente y que, frente a esta certeza, no les hubiera sido permitido quejarse en público. Ahora están liberados de hacerlo, ma non troppo; no vaya a ser cosa de complicar en serio la economía, justo ahora que parece despertarse después de cinco largos años.

El gobierno debería jugar con astucia y tratar de conformar algunos reclamos. El sindicalismo peronista es insufrible, es cierto, pero es dueño de un pragmatismo digno de las mejores causas. El peor negocio para la Casa Rosada es que se discuta la legitimidad de la conducción cegetista. O, dicho burdamente, que la “gorda” tape a los Gordos. En un país permeado hasta el absurdo por visiones políticas del pasado, habitado por una izquierda anticuada y prisionero de un nacionalismo macilento y desconfiado, cualquier reemplazo sería peor, especialmente si proviene de bases indignadas o epopeyas por el estilo. Déjeselos donde están, aliénteselos a que protesten mucho pero, por sobre todas las cosas, que reivindiquen sus convicciones profundas, esas que no pueden decirse en público. No vaya a ser cosa que, como ocurre localmente con el Suoem, pretendan al final del camino la panacea del empleo público.