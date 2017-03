Documento Cambiemos Río IV con letra radical: piden más “política”

Los radicales del departamento Río Cuarto influyeron lo necesario sobre sus socios macristas para redactar el documento fundacional de la Mesa de Cambiemos, ya que varias de las habituales exigencias de la UCR al PRO, a nivel nacional, quedaron reflejadas en él.

En el reciente retiro partidario en Villa Giardino, los radicales plantearon al macrismo que el gobierno nacional necesita “más política” en su gestión, para no retroceder con algunas de sus medidas por el mal impacto que causan en la opinión pública, a pesar de ser buenas decisiones.

“Más política”, en el lenguaje radical, significa “más radicalismo en el gobierno”, ya sea por la mayor participación de funcionarios en el gabinete o por la consulta sobre las acciones a tomar. En la UCR la queja más frecuente es que deben defender en el Congreso Nacional y en los medios de comunicación decisiones del gobierno en las que no tuvieron ninguna injerencia, e incluso de la que se enteraron por el periodismo.

El documento de presentación de la Mesa Cambiemos del departamento Río Cuarto, suscripto por el radical Ariel Grich, el macrista César Gigena y el juecista Humberto Benedetto, sostiene, precisamente, que “la política es un elemento determinante en las acciones de un gobierno ya que siempre es mejor seducir que ordenar, escuchar que decir y articular que romper, por lo que entendemos que es imprescindible combinar en las estructuras de gobierno lo técnico con lo político”.

En el mismo sentido, señala que una tarea a desarrollar es “profundizar a Cambiemos como una fuerza democrática, republicana y plural y avanzar en las acciones necesarias para dejar de ser una alianza electoral y convertirnos en una coalición de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal”. O sea, los radicales no se conforman con ser socios para las elecciones y nada más; quieren meter la cuchara en las decisiones de gobierno.

Y hay más, cuando se manifiesta la necesidad de “advertir al gobierno nacional sobre las situaciones que aún no han sido atentidas y reclamar la participación del interior en los ambitos de decisión, tanto en ámbitos ejecutivos como legislativos”.

El documento trae una alerta para Mauricio Macri, que también tiene la caligrafía radical: “Creemos que la esperanza se alimenta con más transparencia por lo que condenamos todo aquello que roce con la corrupción o con la confusión de lo público con lo privado, sin importar de quien se trate”. Los casos Correo Argentina y Avianca no necesitan ser nombrados para que esté claro que son señalados en ese párrafo.

Asimismo, los aliancistas riocuartenses afirman que “el gobierno debe ser idealista pero no ingenuo, no confundir eficacia con eficiencia e implementar políticas de estado que abarquen la diversiad de nuestro país, para lo cual hay que abrevar en el conocimiento de la Argentina profunda y nutrirse del aporte de todos los argentinos involucrados en el cambio”.

La Mesa se propuso “difundir y defender las buenas acciones del gobierno nacional” y “estructurar la unión de nuestras fuerzas políticas en cada localidad a través de las mesas territoriales para compañar a nuestros intendentes y para ser alternativa en donde nuestra propuesta no fue mayoritaria”.

Elogios al gobierno

El documento destaca la ayuda del gobierno nacional a los “intendentes de todas las extracciones políticas y el gobierno provincial” para realizar obras públicas, como “obras de agua y cloacas, cordón cuneta y vivienda, cuyos beneficiarios principales son los sectores de más bajos recursos que, por mucho tiempo, no tenían acceso a dichos servicios básicos, lo que sumado a la ampliación y mejora de los beneficios sociales otorgados a los sectores más humildes, da por tierra el engañoso argumento de que este gobierno gestiona para los ricos”.

Naturalmente, hay más referencias al reciente pasado kirchnerista: “Con mucho esfuerzo se va remontando una herencia basada en prácticas corruptas, clientelares, cargadas de soberbia e imbuidas en un relato falaz que nos condenó a un treinta por ciento de pobreza, una sociedad desmembrada, escéptica y asfixiada. Con mucho esfuerzo estamos aprendiendo nuevamente que se puede pensar distinto, que es bueno el disenso y que cuando se cometen errores se pueden corregir”.

Rossi quiere candidatos por PASO

Dante Rossi aseguró en Villa María que sostendrá su precandidatura a diputado nacional por la UCR en las PASO del 13 de agosto porque, dijo, la lista no debe ser confeccionada “a dedo”.

El secretario del Comité Central, del grupo Identidad Radical, afirmó que “hace falta que las candidaturas no las monopolicen los mismos de siempre”. “La gente reclama cambios en todo sentido”, advirtió.

Rossi declaró que quiere representar a Córdoba en el Congreso para proponer la creación de una escuela de capacitación docente nacional, el retiro de los docentes del aula a los 53 años, y la institucionalización de un ente nacional de evaluación de la calidad educativa, entre otras cuestiones.

Para el radical, “hay que pasar de la visión de una escuela sólo contenedora a la de una formadora”. ”Todo lo contrario a esta visión –continuó- es lo que ha hecho Unión por Córdoba durante 17 años de gestión: para ellos educación es sinónimo de construcción de escuelas”. “Han construido más de 500 colegios, pero la calidad de la educación pública en la Provincia es pésima”, remarcó.

Los nombres de Pretto

El presidente del PRO cordobés, Javier Pretto, hizo un detalle de sus preferencias para la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, para las próximas elecciones de octubre. El orden en que lo hizo no es casual: “Nosotros impulsamos a (Gabriel) Frizza; (Héctor) Baldassi es un buen candidato; (Juan) Jure puede estar en la lista, y hay varios intendentes en condiciones de jerarquizar la lista de Cambiemos”. “La idea es que haya un diálogo abierto y maduro con los mejores hombres para este proyecto, dijo a LV 16.