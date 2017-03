Terceras líneas municipales denuncian desprotección PRO

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Cuando la alianza entre macristas y radicales probó su efectividad electoral en la ciudad de Córdoba, como había ocurrido antes en la perla productiva de Marcos Juárez y más tarde en la compulsa nacional, se suponía que las partes no repartirían equitativamente los cargos ejecutivos obtenidos. Y así sucedió.

Fue así como el presidente Mauricio Macri y su hombre de consulta favorito, Marcos Peña, colocaron a los dirigentes amarillos en la mayoría de las carteras expectables del gabinete nacional y las reparticiones dependientes, no sólo aquellas localizadas en Buenos Aires. El escenario se repitió en las sedes del interior dependientes del poder central. Pulverizados quedaron los sueños de los referentes “boina blanca” de Córdoba, quienes se ilusionaban con extender sus zonas de influencia, luego de la noche del histórico balotaje.

Sin rencores, la misma lógica de distribución se aplicó en el Protocolo de Autoridades del municipio. La UCR impuso su localía y tradición en la provincia: cedió un puñado menor de direcciones y subdirecciones. La mayoría de ellas integradas por macristas que responden al viceintendente Felipe Lábaque; a la legisladora y señora del PRO Capital, Soher El Sukaria; y la senadora Laura Rodríguez Machado.

Los puestos políticos, por su naturaleza, no son para siempre y obedecen a las reglas coyunturales. En la Municipalidad, los cambios de gabinete que autorizó el intendente Ramón Mestre fueron moderados y consensuados con sus implicados, a excepción del saneo que realizó en su primera administración luego que varios de sus hombres de confianza quedaran envueltos en denuncias mediáticas de corrupción.

Pese a eso, reina cierta intranquilidad entre los funcionarios de las terceras líneas que ingresaron al gabinete con el patrocinio PRO. En grupos de WhatsApp de directores son cada vez más recurrentes los descargos de algunos macristas contra sus superiores, por ejemplo, por no recibir el respaldo suficiente en contrapuntos con el Suoem, expertos en el arte de la guerra.

O bien, otros reniegan de las presuntas “trabas” para realizar con corrección su trabajo como en el caso de una funcionaria de la Dirección de Cartelería que se opuso a autorizar la instalación de antenas de datos en carteles situados en la vía pública por estar cerca de centros de salud o viviendas.

La psicosis entre directores y subdirectores municipales del PRO ya se tradujo en recomendaciones internas del tipo: “tenemos que cuidarnos entre nosotros”.

Los renuncias aceptadas (aquellas que todo funcionario deja a disposición del Palacio 6 de Julio cuando entró en funciones) o cambios de áreas compulsivos –decíamos, naturales en la planta política de un estamento del Estado- generan malestar. Claro que el sentimiento negativo no se profesa hacia los responsables del Ejecutivo municipal, de liderazgo radical. Por el contrario, la ira se canaliza hacia los rostros visibles del PRO Córdoba.

El titular del Concejo Deliberante es quien se lleva la mayoría de los reproches por no encarar, supuestamente, la “defensa” desde adentro. Hay quienes afirman que, desde que anunció que no buscará una nueva temporada en el municipio, se lo encuentra enfocado con exclusividad en sus compromisos de gestión como la apertura de la nueva sede del recinto legislativo.