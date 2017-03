Tapia, el candidato en ascenso (o del ascenso)

Por Federico Jelic

Es cierto que era un secreto a voces y que solo restaba alguna oficialización, pero a nadie le sorprende en los pasillos de AFA que al final, el tan mentado y temido bloque “ascenso unido” erigiera la figura de Claudio Tapia como candidato principal, aspirante al sillón que dejó vacante Julio Grondona. Sí, decimos Grondona porque el paso de Luis Segura en la calle Viamonte estuvo más involucrado en tapar agujeros y en dar prebendas a sus amigos que manejando los destinos del fútbol argentino.

Entonces, el “Chiqui” aprovecha este espacio interregno para erigir su figura. Ponderado y legitimado por los clubes de las categorías menores, solo necesitaba el respaldo de algún peso pesado, en pos de garantizarse su postulación. Entonces, por conveniencia, con la contraprestación de permanecer cercano al poder, aparecieron Daniel Angelici de Boca Juniors y Hugo Moyano, de Independiente (y ex CGT) como para darle bases y cimientos al proyecto.

Hoy por hoy, no solo es el único candidato, sino que a su vez de acuerdo a los “boca de urna” informales de los pasillos, contaría con los votos suficientes como para imponerse cómodamente en las elecciones.

Tapia presidente

La postura de Tapia siempre fue incendiaria contra el presidente de la Comisión Normalizadora Armando Pérez, solicitando y exigiendo elecciones en AFA permanentemente, acompañado del vice de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro. De todas maneras, su vocación siempre fue en pos del liderazgo, primero en su Barracas Central, y después aunando a las categorías del ascenso en una especie de batallón que terminó definiendo cualquier moción a su favor.

La lista tiene nombres que no sorprende: los vices primero y segundo son Angelici y Moyano, respectivamente, acompañado de un importante regimiento en las bases principales: Víctor Blanco (Racing) ocupará el cargo de Secretario General, Alejandro Nadur (Huracán), el de Tesorero y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero, del Federal A) será el vicepresidente tercero.

A su vez, no habría que minimizar el aporte de Nicolás Russo, presidente de Lanús. Russo, en su momento, fue sindicado por Grondona y Segura como un potencial sucesor en la conducción en la calle Viamonte. De hecho, mostró idoneidad y hasta supo negociar con el Estado y AFA tras la salida de “Fútbol para Todos”, sin esquivar el conflicto pero aportando su mesurada capacidad de diálogo sin amenazas de incendios. Bueno, resulta que Russo también estará en la lista, con Marcelo Achile, de Defensores de Belgrano, entre los más resonantes.

Y claro, no podía faltar Ferreiro, quizás su ladero más representativo y más militante. ¿Saben qué cargo ocupará? Director financiero, es decir, un cargo rentado. El otro puesto a sueldo es un guiño al Comité Organizador de AFA: el contador Pablo Toviggino, como Director General Ejecutivo. Hoy comparte funciones con Pérez pero ya busca donde caer parado. Advenedizo total.

Tapia y su trayectoria

Desde hace un rato ya que Tapia viene participando activamente en AFA. Fue uno de los impulsores de que la selección Argentina jugara en su San Juan natal, ante Colombia, en noviembre pasado. Esa acción deja en claro sus influencias, porque tras haber formado parte de la comitiva de AFA en la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, sin dudas sus influencias crecieron.

Otro tema a destacar es que su familia política, porque es yerno de Hugo Moyano. Fue jugador de Barracas Central, club que hoy preside en la B Metropolitana, pasó por Dock Sud, aunque es confeso y reconocido hincha de Boca Juniors. De ahí las “buenas migas” con Angelici.

Transcurre ya su quinto mandato al frente del “Barrendero”, entidad a la que asumió en 2001. Se le destaca alguna especie de “reconstrucción social y edilicia” en dicha institución. También integró la mesa de la divisional de Primera C, fue presidente de esa categoría también y a su vez, llegó a miembro titular de la mesa de la Primera B. Así se transformó con el tiempo en miembro de Comité Ejecutivo de AFA. Luego fue nombrado Secretario de Torneos de la AFA. Su presencia a su vez fue recurrente en la Copa América de Chile 2015, es decir, siempre cercano a Grondona y Segura, sobre todo.

Angelici juega…

En AFA, desde hace años existe un pacto tácito de que los presidentes de Boca y River no pueden dirigir al fútbol argentino, solo para que la ayuda a los clubes grandes sea menos evidente y menos legitimada, aunque por lo bajo todos sabemos cómo es esa historia.

La cuestión es que el actual titular del “Xeneize”, Angelici, mostró habilidad como para moverse en todos los ámbitos. De no poder presidir la Superliga, a ser vice de Tapia. Recordamos sus manifiestas diferencias con Marcelo Tinelli cuando aspiró al sillón de AFA, y sobre todo, con el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio.

Angelici se mostró al margen de la instauración de las Sociedades Anónimas, pero en este caso, juega a varias puntas, porque tiene relación con el presidente de la Nación Mauricio Macri, coquetea con Tinelli y de paso, sabe que con el “Chiqui” tiene refugio asegurado.

La oposición espera

Del otro lado del ring, hay un sector no alineado a Tapia que busca conformar un espacio. A este bloque lo conduce o mejor dicho, lo está armando D’Onofrio, acompañado por Matías Lammens, titular de San Lorenzo, y con Tinelli elaborando desde las sombras. Asimismo, el candidato sería el ex presidente de Temperley, Hernán Lewin. El hombre del “Gasolero” cuenta con buena imagen, sobre todo cuando tuvo que renunciar por amenazas de muerte de la barra brava de ese club. La institución cuenta con cierta prolijidad, sueldos al día, en AFA no presentan deudas, aunque esos argumentos no serían suficientes como para doblegar a Tapia en la compulsa electoral.

Es que los 19 lugares del ascenso de acuerdo al nuevo estatuto serían copados por el “Chiqui”, más casi ocho votos de los 21 de Primera División. Poco margen quedaría de los “Grupo de interés” (Futsal, fútbol playa, etc) como para torcer la historia. Parece cantada. Pero AFA siempre tiene pasadizos impredecibles. No obstante, el hombre de Barracas Central ensaya la asunción, prevista para el 29 de este mes, en los comicios.