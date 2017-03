Paro docente: Provincia hará una oferta al bajar espuma gremial

Por Marcos Duarte

La postura del gobierno provincial en relación a la paritaria docente se resume en una máxima que mantuvieron hasta el momento: no negociar con paros convocados. Así lo reafirmó el titular de la cartera educativa provincial.

Aunque la estrategia era evidente, Walter Grahovac confirmó que el gobierno provincial tomó la decisión política de no abrir la mesa de discusión con los sindicatos docentes con una medida de fuerza que se concretaría más allá del avance de las tratativas.

La UEPC imputó al ministro la ausencia de un ofrecimiento salarial concreto. Sin embargo, los dirigentes gremiales siempre sostuvieron que la huelga de 48 horas se realizaría de todas maneras ya que, según su interpetación, se fundamentaba en el reclamo de la apertura de la paritaria nacional por parte del ministro Esteban Bullrich.

Hugo Yasky, líder de la CTA y dirigente de CTERA, fue el que mejor resumió la posición de los sindicalistas cuando sostuvo que “habrá paro nacional docente incluso si hubiera acuerdo paritario en todos los distritos”.

Ante esta situación, el gobierno provincial decidió postergar la oferta salarial para el día miércoles de esta semana, una vez finalizados los dos días de paro decretados por las federaciones nacionales. “Los docentes ya habían decidido avanzar con la huelga” dijo Grahovac fundamentando la postura oficial.

Además, el ministro consideró que en las motivaciones de los dirigentes sindicales confluyen “necesidades reales de los docentes y también de política”. La acusación tiene como destinatario a Juan Monserrat a quien atribuyen intenciones políticas relacionadas a su alineamiento con sectores del kirchnerismo.

El gobierno provincial evaluó que hacer una propuesta salarial antes de una medida de fuerza que se presentaba como inevitable hubiera provocado un alejamiento aun mayor de las partes en conflicto. “Dudo mucho que la UEPC haya querido evitar el paro, tienen compromisos asumidos, siempre pasan estas cosas”, agregó Grahovac en este sentido.

De todos modos, era un secreto a voces que el ofrecimiento realizado por el gobierno de la provincia a los empleados nucleados en el Sindicato de Empleados Públicos era un adelanto con respecto a la negociación con los docentes.

En este sentido, el ministro de educación de la provincia confirmó las especulaciones. Afirmó que el ofrecimiento que el ejecutivo provincial prepara tiene los mismos parámetros que la realizada al SEP, esto es un aumento del 19,5% abonada en una cuota de 12,5% en febrero y otra del 7% en julio.

De todos modos, Juan Monserrat ya adelantó su posición sobre el aumento ofrecido al SEP. Hace unos días afirmó que la propuesta le parecía exigua y que, además, el gobierno no había cumplido con el compromiso de abonar los ítems adeudados desde noviembre del 2016.

“Esto sigue siendo una propuesta exigua; al ser este aumento inferior al dinero que cobramos el año pasado, doy por descontado que va a tener un rechazo y va a exigir al gobierno provincial que mejore la oferta”, afirmó el secretario general de la UEPC en días pasados y sostuvo que expresarían su desacuerdo en la primera reunión a la que fueran convocados.

En relación al paro realizado ayer y hoy, el ministro Grahovac confirmó que serían descontados del próximo sueldo de los docentes que se adhieran. “Día no trabajado día no pagado, pero eso es así desde hace mucho tiempo, el sistema aplica de forma automática los descuentos”, afirmó tajante.

El gobernador Juan Schiaretti, por su parte, expresó su acuerdo con que la negociación paritaria docente se realice en cada provincia. “Ahora que quedó claro que la negociación salarial con los docentes es responsabilidad de las provincias, voy a proponer que la encaremos en enero, cuando empieza el año, así estamos todos tranquilos cuando llega la hora de empezar las clases y no se tiene que negociar contra reloj, que no beneficia a nadie, sobre todo a los alumnos” afirmó durante el acto de apertura del año escolar en la localidad de Salsacate.