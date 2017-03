Los intelectuales y el populismo

Por Daniel V. González

Lo que quedaba de la Izquierda Nacional decidió incorporarse al peronismo tras la muerte de Abelardo Ramos en octubre de 1994. Otros grupos más pequeños habían rechazado el apoyo al gobierno de Carlos Menem y se habían atrincherado en las viejas ideas de los años setenta. Con la llegada del gobierno de los Kirchner, aquellos que se habían mantenido apegados al nacionalismo y el populismo, se encontraron en su salsa: lo que estaba ocurriendo confirmaba completamente las ideas que habían sostenido durante medio siglo.

Asimismo, muchos de los que habían apoyado e integrado el gobierno de Menem, creyeron conveniente retroceder a las antiguas posiciones e incluso intentaron borrar aquellos años noventa, que ahora los avergonzaban, pretendiendo incluso recordar a Ramos como a un opositor de Menem y no lo que en verdad fue: alguien que lo apoyó y respaldó hasta sus últimos días.

Esta rectificación no abarcó a todos los que militaron en la Izquierda Nacional. Otros grupos enfrentaron al kirchnerismo pero permanecieron deambulando en distintas variantes del peronismo. Finalmente, los menos se volcaron hacia posiciones liberales y paso a paso comenzaron a cuestionar tanto las ideas del peronismo como las de la Izquierda Nacional.

El neopopulismo de la primera década del siglo, originado en la abundancia de recursos que produjo el alza de los precios de los alimentos y materias primas, carecía de los fundamentos conceptuales que abundaban en la posguerra. Aquel mundo convulsionado demandaba o cuanto menos condicionaba a los gobiernos hacia una fuerte presencia del estado y aún de las Fuerzas Armadas en la orientación de las políticas nacionales. La seguridad nacional, la potencia militar, la solidez económica, el desarrollo industrial eran parámetros inevitables al momento del diseño de la política económica. Era un mundo militarizado, en pie de guerra. Perón, por ejemplo, estaba convencido del inminente estallido de una tercera conflagración mundial como consecuencia del conflicto de Corea. En ese tiempo, banderas como la “defensa del interés nacional” estaban en un primer plano destacado y en función de ella, se postergaban la vigencia de las libertades democráticas y se justificaba incluso un ejercicio autoritario del poder.

Pero el neopopulismo del siglo XXI se dio en un contexto completamente distinto. Ya los intelectuales de izquierda y del nacionalismo habían tenido a la vista suficientes elementos de análisis que sin duda mostraban la evidencia de los sucesivos fracasos del socialismo y también de regímenes populistas que con banderas nacionalistas habían gobernado durante algunos años diversos países de América Latina. Tanto Velasco Alvarado en Perú, Ovando Candia y Juan José Torres en Bolivia, Omar Torrijos en Panamá, Salvador Allende en Chile y el propio peronismo en la Argentina habían terminado en sonoros fracasos. A todo esto había que sumar, claro está, el hundimiento del socialismo en todo el mundo.

Pese a esto, los jóvenes de los setenta, ahora entrado en años, se aferraron con uñas y dientes a la nueva experiencia fundada en el aumento del precio de las materias primas. ¡Finalmente, ahí estaba! Había llegado la posibilidad de demostrar que la izquierda y los populistas no estaban equivocados. Ahí estaban Venezuela y Hugo Chávez para demostrar que todas las ideas que durante décadas esos intelectuales habían defendido, eran válidas y servían para arrancar a los países de la miseria. Nuevamente un país latinoamericano podía desafiar al poderoso del norte. Y era lo que el pueblo demandaba, por eso una y otra vez Chávez triunfaba en comicios limpios.

Igual ocurría con los Kirchner en la Argentina. Néstor había diseñado un sistema para eternizarse en el poder: la alternancia con su esposa. ¡Ni Perón se había atrevido a tanto! Y ahí estaba lográndolo hasta que fue convocado por el Creador en octubre de 2010.

Los intelectuales argentinos se sentían relevados de analizar los fracasos anteriores de las políticas populistas y socializantes. ¿Para qué hacerlo, si estaba allí casi toda América Latina feliz, votando a sus líderes y creciendo a tasas chinas? Alguien podía hacerles notar que hacia 1999 cuando Chávez llegó al poder, el barril de petróleo valía 17 dólares y que luego ascendió hasta llegar a los 140 dólares y que en eso se fundaba el secreto del “progreso” venezolano. Pero todos ellos se reían del argumento del “viento de popa” como explicación a los rutilantes éxitos del nacionalismo. Exhibían, llenos de orgullo, los formidables resultados de una economía que no cesaba de crecer y atribuían este hecho al impulso del mercado interno, las nacionalizaciones, al combate antiimperialista y a la sensibilidad social de los gobiernos.

Aquella generación de intelectuales setentistas no aportó nuevos argumentos a las nuevas circunstancias. Su esfuerzo intelectual fue nulo. En los hechos, descansaron en las elaboraciones de Jauretche, Hernández Arregui, José María Rosa, Ernesto Palacio, los hermanos Irazusta, Abelardo Ramos, Spilimbergo y algunos más. Escribieron una y otra vez los mismos textos. Fueron los Pierre Menard de los pensadores de las décadas anteriores. Repitieron palabra por palabra los argumentos ajados que aparecieron a partir de los años treinta, producto del hundimiento del proyecto agrario. Carentes de nuevas ideas y nuevas explicaciones, explican el nuevo hundimiento en razón de supuestas siniestras conspiraciones imperiales, prejuicios morales de las clases medias (“moralismo”, “honestismo”) y argumentos similares.

No realizan ningún esfuerzo serio por estudiar y comprender las nuevas circunstancias y, a partir de ahí en todo caso, redefinir nuevas ideas o remozar las antiguas.

Los antiguos intelectuales de los setenta parecen haber elaborado en esos años una visión del mundo fundada en cuatro o cinco ideas centrales inmodificables. Sellaron ese “corpus” en aquellos años, lo protegieron con siete llaves y jamás contemplaron (ni lo hacen ahora) la posibilidad de que la Historia haya tomado un rumbo distinto y que, en consecuencia, sus análisis de aquellos años hayan resultado inexactos. Temerosos de que alguien les reproche haber abandonado los ideales de su juventud, siguen aferrados vigorosamente a conceptos que en otro tiempo lucían frescos y lozanos pero que ahora se muestra resecos cuando no directamente caducos.

Los replanteos no integran su horizonte. Para un marxista nada peor que ser sospechado de “converso”.

En uno de los prólogos que escribió para El Capital, Marx había advertido a sus lectores que “En la ciencia no hay calzadas reales y quien aspire a alcanzar sus luminosas cumbres, tiene que estar dispuesto a escalar la montaña por senderos escabrosos”.

También, al leer a algunos de sus seguidores, el pensador alemán negó ser marxista. Y supo sentenciar, con tono amargo: “He sembrado dragones y cosechado pulgas”.