Ley de Bosques: con auxilio de Nación, Schiaretti confía en lograr consenso

El gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Sergio Bergman firmaron ayer el convenio de cooperación para avanzar en la creación de dos nuevos Parques Nacionales en esta provincia: Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce y Pinas. Hasta allí la información oficial de la visita del funcionario macrista. Sin embargo, su desembarco en suelo cordobés tuvo como propósito una razón mucho más política: encontrarle una salida a la estancada ley de Bosques.

Siguiendo la buena sintonía institucional entre Córdoba y la Nación, la Provincia ya había solicitado la intervención de la Casa Rosada en el debate como alternativa política para destrabar la sanción de la normativa. Por eso ahora la apuesta es que, bajo la asistencia técnica nacional, finalmente la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos pueda tener luz verde en la Unicameral donde espera en comisión tras el intento fallido de aprobación a finales de 2016.

La visita de Bergman toma especial relevancia justo en la semana después de que el proyecto oficialista quedara devaluado no sólo por la concurrida marcha de resistencia social sino por la posición pública que tomó el propio José Manuel de la Sota cuando vía Twitter defendió los bosques nativos y pidió “cuidar la vida”. Aunque desde el oficialismo intenten bajarle el tono, el cortocircuito entre schiarettistas y delasotistas persiste. Por eso una posible válvula para descomprimir sea contar con el respaldo de los legisladores radicales y macristas. De hecho, ayer el propio Schiaretti reiteró que sin consenso legislativo “la ley no tiene sentido”, para eso aseguró que se dará el tiempo necesario para debatir.

Previamente, en diálogo con Cadena 3, Bergman reconoció que la Provincia requirió formalmente la asistencia técnica para la actualización de la normativa tal como lo viene reclamando la Nación desde 2015. Vale recordar que sin ese ajuste a los requerimientos de la ley nacional, Córdoba no puede percibir los fondos de conservación de los bosques nativos.

“En Córdoba el debate que hubo es sobre cómo se iba a confeccionar el mapa. Ahora el ministerio que encabezo, por solicitud de la Provincia y de diferentes sectores, hará una intervención más temprana en la validación del método que se usará para hacer el mapa de bosques nativos”. Justamente la elaboración del mapa y el escaso tiempo que dio el oficialismo para la discusión el año pasado derivaron en duras críticas que llovieron de los distintos sectores.

No obstante Bergman aclaró que “si lo que se está esperando de esta reunión es la proclamación de un mapa para ver quién tenía razón, eso no va a suceder”. Recordó que es la Provincia la que tiene la obligación de confeccionarlo.

“Por parte de la Nación, hay una decisión de participar y colaborar, en tanto que el Gobierno de Córdoba tiene la intención de no avanzar en un debate sin contar con los tiempos y espacios necesarios” agregó tras reclamar que la discusión sea abierta y transparente.

Parques nacionales

Sobre el acuerdo por los dos Parques Nacionales para Córdoba Schiaretti dijo: “Hoy es un día especial para Córdoba e histórico en la preservación del ambiente y el cuidado de nuestro hábitat. Córdoba sólo contaba con un parque nacional, que es la Quebrada del Condorito y hoy estamos firmando la posibilidad concreta de que se incorporen más de un 1.100.000 hectáreas a la provincia como parques nacionales, que es la máxima expresión que existe en nuestra patria de cuidados del ambiente y los diversos hábitats; y esto es clave para Córdoba”.