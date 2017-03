A contrarreloj, UNC reglamentaría hoy elección directa

El Consejo Superior celebrará esta tarde la segunda sesión ordinaria del 2017 y el tema estrella de la velada será el reglamento electoral de la elección directa de decanos.

El texto que tratarán los consiliarios ha sido arduamente discutido entre el oficialismo y las distintas expresiones opositoras al Rectorado de la UNC y, de aprobarse, funcionará de punto de partida para el primer proceso electoral directo de la Casa de Trejo.

El uso de la boleta única, los debates obligatorios y el control al financiamiento de las campañas se ubican entre las principales innovaciones de la nueva metodología electoral.

Puesta en marcha

La Asamblea Universitaria que sesionó en diciembre pasado modificó una de las características neurálgicas del sistema político de la UNC.

Hasta dicho entonces, el decano de cada unidad académica era elegido por los consejeros directivos de la misma, en una sesión especial. Cada representante tenía allí libertad de voto, puesto que no existía una vinculación entre la elección decanal y la suya propia, permitiendo la formación de “coaliciones” extrañas a las comunidades. Esta misma metodología aplicaba para la elección del rector, con los consejeros de todas las Facultades reunidos en Asamblea Universitaria.

Las modificaciones realizadas por la Asamblea al estatuto de la UNC cambian de raíz dicha lógica, estableciendo que cada miembro de la universidad (docentes, no docentes, estudiantes y graduados) vote por sí mismo a uno de los candidatos a decano y rector, eliminando la figura de intermediario que cumplían los consejeros.

Además del cambio que esto representa para la lógica política interna de la UNC, las dimensiones de los padrones de la Casa de Trejo convertirán la elección de rector en los terceros comicios más grandes de la provincia de Córdoba, detrás de los de gobernador y del intendente capitalino. Este hecho podría resultar en una mayor exposición mediática de las elecciones universitarias en la sociedad cordobesa.

Resaltando la importancia de la reforma, el secretario general de la UNC, Roberto Terzariol, aseguró que con el reglamento electoral “se pone en marcha el cambio histórico que aprobamos en la Asamblea de diciembre”, agregando que “muchos de los actores involucrados en este cambio aún no han tomado consciencia de la responsabilidad que representa este cambio”.

Transparencia y participación

Entre las principales novedades que contendría el reglamento electoral se encuentran varias medidas que tienden a promover una mayor participación de la comunidad en los comicios, así como lograr un mayor nivel de transparencia en el proceso electoral.

Una de ellas es la utilización de la boleta única para sufragar que, si bien está incluida en el proyecto, será reglamentada posteriormente por el Consejo Superior. Los estudiantes de Franja Morada enarbolaron la bandera de la boleta única el año pasado, y ahora será incluida en el despacho que votarán los consiliarios.

Por otra parte, todos los candidatos estarán obligados a presentar una plataforma programática al momento de solicitar su inscripción a la elección, y participar durante la campaña de debates junto a sus competidores en cada unidad académica.

Asimismo, la nueva normativa establecería el voto obligatorio para los estudiantes de primer año, quienes actualmente pueden optar por participar o no de los comicios. De la misma forma, el consiliario graduado Marco Julio Puricelli incorporó la propuesta de incorporar al padrón del claustro de graduados a todos los egresados de la UNC, y no sólo a los más recientes.

El texto a tratar fija los primeros comicios para el próximo 6 de junio, en el que renovarán sus decanos las Facultades de Ciencias Agropecuarias, Arquitectura, Lenguas, Odontología, Ciencias Químicas, Famaf y Filosofía y Humanidades. Además, se celebrarán las elecciones de consejeros y consiliarios estudiantiles el mismo día.

Para ajustar el cronograma electoral, los actuales decanos de dichas unidades académicas verán sus mandatos extendidos hasta el 31 de julio de este año. De la misma manera, los representantes estudiantiles durarán en su cargo poco menos de un año.

Fuentes rectorales aseguraron que los comicios que se celebrarán este año funcionarán como un ensayo de las nuevas medidas incorporadas al reglamento, en previsión de las elecciones del 2018 (en la que los cuatro claustros de las 15 Facultades elegirán representantes en simultáneo) y del 2019 (cuando los universitarios elijan un rector por elección directa por primera vez).