CGT concentra reclamos en Buenos Aires; UEPC, en alerta

Con una importante movilización hasta el Panal, los docentes dejaron en claro su reclamo y lograron una rápida respuesta de la Provincia, que ayer anunció una nueva convocatoria a la UEPC para continuar la discusión paritaria. El paro tuvo un alto impacto y el acatamiento, según señalaron desde del gremio, rondó el 90 por ciento. Córdoba fue una de las provincias donde mayor éxito tuvo la medida de fuerza, que se extendió a nivel nacional y que postergó en 22 distritos el inicio del ciclo lectivo, ante la negativa de la Casa Rosada de reabrir la paritaria nacional.

La marcha de ayer fue una suerte de preámbulo de la movilización nacional de hoy. Aunque la jornada de protesta de la CGT tiene un alcance mayor que la de los docentes por la amplitud de las demandas, en Córdoba posiblemente la magnitud sea al revés. Muchos gremios comandarán a sus cuerpos orgánicos a Buenos Aires: el epicentro del reclamo.

Si bien varias dirigentes señalaron la sintonía política y operativa entre el Panal y la Casa Rosada, los últimos errores del gobierno central y la falta de cumplimiento del pacto anti despidos pusieron en el centro de las demandas a Balcarce 50.

Docentes

Ayer los docentes se movilizaron hasta el Panal para reclamarle a la Provincia que cumpla con el acta paritaria de 2015 e incluya una recomposición salarial por el impacto de la inflación durante el 2016. El aumento salarial para este año es el paso siguiente.

Los educadores no tienen que esperar hasta el miércoles para conocer un boceto del ofrecimiento. Ya tienen un anticipo de las intenciones del Gobierno. La propuesta salarial que le hicieron al SEP el jueves de la semana pasada los funcionarios del Panal delata cuál es el margen de aumento que pretende dar la Provincia, que incluye además el reconocimiento de deudas anteriores y pequeño monto por la erosión inflacionaria.

En cierta forma, la UEPC está avisada. La Provincia nunca hace diferencia entre la oferta a los empleados públicos y a los docentes. En todo caso lo que difiere es la forma en la que se distribuye la masa salarial, pero el porcentaje global es siempre, sino idéntico, bastante parecido.

Es decir que si se cumple esta regla, a los docentes les llegaría una oferta del 19,5 por ciento, dividida en dos tramos con un 12,5 para febrero y un 7 por ciento para julio. La primera cuota contemplaría un 1,5 por ciento de recupero del año anterior e incluiría tres instancias de revisión automáticas en caso que se dispare la inflación. Esa fue por lo menos, la oferta que recibió el SEP y que tienen en estudio los técnicos del gremio.

Sin embargo, el paro de 48 horas abre otro punto para discutir: los descuentos. El año pasado, la Provincia descontó el día no trabajado y esa es su voluntad este año, según señaló el ministro de Educación, Walter Grahovac. No obstante, después de la negociación se les reconoció un 75 por ciento de esa jornada.

El Panal apuró el ofrecimiento a los estatales para descomprimir la situación con los educadores; un mecanismo de emergencia para cuando la negociación está empantanada. Recién el jueves el SEP se pondrá a analizar la oferta a la que le ve varios puntos positivos. Pero quiere terminar de leer la letra chica y todavía suena ineficiente el 18 por ciento.

Movilización

La movilización de hoy supone una parada compleja para el gobierno. En Córdoba el impacto será menor que en Capital Federal. La CGT Regional Córdoba tiene previsto una concentración en la histórica sede de avenida Vélez Sarsfield para acompañar la medida de fuerza nacional

“Replicaremos el reclamo en Córdoba, teniendo en cuenta que hay muchas organizaciones que van a Buenos Aires”, apuntó el secretario general de la CGT, José Pihen. Estaba previsto que solamente un orador leyera un documento. Pero a última hora surgió la posibilidad, según confirmó el dirigente, que se sumen gremios la de CGT Rodríguez Peña como Suoem y Luz y Fuerza. Así que posiblemente cambien un poco el protocolo. El titular del SEP señaló que le pedirán a la confederación nacional que fije una fecha de paro.