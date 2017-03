Cambiemos ya tiene equipo para pelear los votos en el sur

Los aliados radicales, macristas y juecistas de Río Cuarto lanzaban anoche la mesa departamental Cambiemos, por donde transcurrirán formalmente las negociaciones preelectorales para el sur provincial. El encuentro de los tres partidos políticos en cada territorio es una exigencia bajada desde la conducción nacional a todas las provincias.

Después de la conformación de la mesa provincial de Cambiemos, comenzó el proceso de armado de los grupos departamentales. Anoche fue el turno de Río Cuarto, un enclave electoral poderoso para la definición de octubre.

En el sur de la provincia el macrismo cuenta con un fuerte apoyo, con votos derivados no sólo de independientes sino de las vertientes antagónicas de la UCR y del PJ.

Los radicales tienen doce intendentes propios y se felicitan por contar con un aparato partidario capaz de movilizar toda la región.

La presentación de la mesa del departamento Río Cuarto no fue sencilla, porque el radicalismo de la capital alterna de la provincia atraviesa un momento complicado, como consecuencia de la victoria del peronista Juan Manuel Llamosas en la elección municipal del año pasado.

La mesa quedó constituida por un representante de cada partido miembro de la alianza. Por la UCR, el intendente de Monte de los Gauchos, Ariel Grich, presidente del comité departamental de Río Cuarto. Por el PRO, el titular departamental, Edgardo Gigena. Y por el Frente Cívico, el miembro del Parlasur, Humberto Benedetto. Ahora, cada ciudad del departamento Río Cuarto deberá enfrascarse en la misma tarea.

Del encuentro participaron dirigentes provinciales, entre ellos los dos máximos pretendientes a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos: el radical Diego Mestre y el macrista Héctor Baldassi.

En cambio, no estuvo el aspirante principal a la candidatura a gobernador 2019, Ramón Mestre, pese a que había dedicado buena parte de su agenda a recorrer el sur; pasó por Chucul, localidad que celebró 257 años, y por General Cabrera.

Sin embargo, Mestre realizó declaraciones para los medios del sur. A LV 16 le dijo que el armado de la mesa departamental es “trascendente” para los partidos aliados en el sur.

Además, como manifestó en el retiro radical de Villa Giardino, hay que “fortalecer la identidad del radicalismo para fortalecer Cambiemos”.

Cuando le preguntaron por el duelo entre su hermano Diego y Baldassi, no descartó a ninguno de los dos, y advirtió que la UCR está dispuesta a medirse en internas abiertas con el PRO si no se llega a un acuerdo.

Docentes

Por otro lado, Mestre destacó el inicio del período lectivo en la ciudad de Córdoba, asegurando que los docentes municipales son los mejores pagos del país, con salarios que representan un 40 por ciento más que los provinciales.

La diferencia, afirmó, “no solamente está en el salario, sino también en los incentivos, la calidad educativos, en dar más espacios, generar empatía con nuevas tecnologías, mejores condiciones”.

Respecto del paro de ayer, manifestó que “El tema es que nos demos cuenta que el sistema educativo está atravesando un difícil momento. No es solamente la inflación, la economía o la inseguridad”, consideró Mestre, quien alegó que “sin educación no hay presente y futuro”.

No obstante, manifestó que “los reclamos en algunos casos son justos”, pero que los sindicalistas también “tienen que contribuir con un granito de arena para que a través del diálogo se pueda resolver el inconveniente”. “Que los niños y adolescentes vuelvan a clases, porque no nos sirve esta situación”, expresó.