Menos optimismo en el futuro, menos intención de invertir y consumir

Por Gabriela Origlia

La dinámica de la Argentina hace que parezca que la frase “la recesión en la Argentina ha terminado” del ministro Nicolás Dujovne parezca dicha hace meses; fue apenas hace unos días, tan pocos que le sirvió al presidente Mauricio Macri para envalentonarse en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

Lo cierto es que para muchos economistas y empresarios –y ni hablar de los argentinos “de a pie”- la expresión de Dujovne es apresurada. No sólo porque técnicamente se requieren de dos trimestres de crecimiento consecutivos para decirlo, sino porque en términos de lo que le pasa a la gente la recuperación todavía está lejos.

A las señales económicas se le suman las políticas que complican el escenario de mejora de la actividad. La forma en que el gobierno se mueve en casos como el del Correo –por citar el más obvio- generan incertidumbre. Muestran que los cambios y reorganización de gabinete no alcanzaron para conseguir esa coordinación y alineamiento al que aspira el presidente Mauricio Macri.

Es que, más allá de los sectores que muestran reacción (agroindustria, demanda de autos y motos, arranque de la obra pública, mejora en la recaudación de impuestos ligados al consumo), las inversiones a largo plazo siguen sin llegar de manera significativa. La Inversión Extranjera Directa (IED), que en 2015 representó 111 millones de dólares mensuales en la cuenta de ingreso de capitales, en los últimos tres meses escaló a 260 millones de dólares/mes, cifra todavía muy escasa.

El economista Matías Tomboloni está entre los que considera “prematuro” hablar del fin de la recesión. “Antes de convencer al inversor extranjero hay que convencer a los argentinos que inviertan en su país y eso se hace mediante la generación de confianza”, dice.

Entiende que el Gobierno subestimó el impacto combinado que supuso “el ajuste del gasto a través de lo que tiene que ver con las tarifas y hay otro efecto que es del comportamiento y de orden político”.

La reactivación del consumo –un factor que permite que los ciudadanos perciban la mejora en la economía- depende de las negociaciones paritarias. Los economistas confían en que los salarios le ganarán este año a la inflación por hasta cuatro puntos porcentuales.

En la consultora Abeceb estiman que el consumo crecerá 3% mientras que el PBI avanzará en la misma línea, un 3,5%. Desde el estudio de Orlando Ferreres sostienen que es probable que el consumo registre un repunte a medida que los gremios comiencen a cerrar las paritarias.

¿Qué podría afectar la salida de la recesión? Por un lado, el contexto internacional –del que la Argentina depende tanto en demanda de productos como en precios de comodities- y, por el otro, el frente político interno.

Por ahora, los precios de las comodities están algo por encima de los del año pasado; todavía no se percibe con claridad el efecto del discurso más proteccionista de Donald Trump. En caso de que impacte fuerte, serán los sectores menos diversificados los que más lo sentirán.

Para las economías regionales es clave que la agenda de reformas que alcanzan a sus costos se aborde de una vez por toda porque ya la mejora del tipo de cambio quedó licuada y requieren de soluciones más de fondo para superar sus problemas. A medida que se alejan del puerto los inconvenientes crecen.

Respecto del contexto político, es obvio que Cambiemos quiere que la mejora de la economía se sienta antes de las elecciones. Para garantizar que sea así tiene que terminar con sus idas y vueltas. No alcanza con los discursos y las buenas intenciones.

Las encuestas de distintas consultoras coinciden en que hay una caída en las expectativas de la gente respecto del gobierno (más complejo que una baja en la imagen), si los funcionarios no logran dar vuelta esos resultados saben que tendrán problemas en las legislativas.

Faltan pocos meses para la votación y hay analistas que aseguran que en el gabinete perciben que están en problemas: si no hay optimismo las decisiones económicas se demoran o se abortan. Además, entorpece la instrumentación de medidas de ajuste porque hay menos dispuestos a aceptarlas ya que dudan de que sean para mejorar.