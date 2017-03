Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

Para Hugo Quiroga, el politólogo de la Universidad Nacional de Rosario, autor del reciente libro “La democracia que no es”, la definición de “peronismo republicano”, que usan Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, pretende “nombrar al peronismo de otra manera”. “Es querer sacarle todo lo que tenga de instancia vinculada más al populismo y no a las instituciones. Es lo que quiso hacer Cafiero en su momento: institucionalizar al peronismo, convertirlo en un partido, no en un movimiento tan difuso. Yo no sé si ahora se va a lograr, pero sí hay sectores importantes que están pensando que hay que renovar al peronismo y que no tiene que tener ese mote de un partido que desinstitucionaliza, que cuando está afuera del poder bloquea”.

Periodista: Usted terminó de escribir “La democracia que no es” a los pocos meses de iniciado el gobierno de Mauricio Macri. Planteó entonces que el contexto político, el de un Poder Ejecutivo sin control automático del Congreso, daba una chance para salir de lo que denomina el decisionismo democrático. ¿En qué medida eso ha ocurrido?

Hugo Quiroga: Yo creo que todavía no ha ocurrido. Macri no ha dicho, de manera oficial, que él va a gobernar sin decretos de necesidad y urgencia, que va a terminar con lo que yo llamo el decisionismo democrático, que es una forma no republicana de ejercicio del poder, que tiene que ver con que el poder ejecutivo gobierna a traves de medidas de emergencia en épocas de normalidad. Esa fue la característica que ha tenido la democracia argentina desde 1989 en adelante. Macri, es más, comenzó y dictó algunos decretos. El decreto de nombramiento de los dos jueces no es un DNU, técnicamente, porque a veces algunos periodistas y la oposición confundían y decían que eran DNU. Son decretos que están permitidos en la Constitución, y que los usó Alfonsín una sola vez. Luego Macri sí uso DNU al principio de su gobierno. Hasta ahora, el macrismo no ha dicho que va a terminar con lo que sería el decisionismo democrático, que es una legislación de emergencia que tiene tres partes: los decretos de necesidad y urgencia, el veto parcial y la delegación legislativa.

P.: La dinámica que se ha visto en la gestión de Macri es la de una relación de negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

H.Q.: Sí, absolutamente. Desde el momento que llega Macri al gobierno y no tiene respaldo parlamentario, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, se abre la puerta para la negociación, para el diálogo. No podría aprobar ninguna ley si no negocia con sectores importantes de la oposición, a diferencia del gobierno anterior que tenía a favor las dos cámaras. El gobierno de Macri, por esta circunstancia, coloca a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en una situación diferente. Por esta necesidad y conveniencia política, más allá de lo que pueda pensar Macri, objetivamente lo ubica al Parlamento como un órgano de cogobierno.

P.: Eso parecería saludable para el funcionamiento de la república. ¿Pero no provoca en la gente la percepción de que, si eso ocurre, se trata de un gobierno débil?

H.Q.: Sí. Es saludable para la república porque es un órgano de codecisión, porque sanciona leyes y controla al Ejecutivo. Esa función, durante el kirchnerismo, no se hizo. Ahora, efectivamente, para un país muy presidencialista como el nuestro, donde en general los presidentes al menos una cámara han controlado, puede ser leído como un signo de debilidad, en el sentido de que el presidente tiene que negociar con los diputados y también con los gobernadores para poder tener una mejor relación con los senadores.

P.: Los presidentes que no controlaron el Congreso tuvieron serios problemas de gobernabilidad.

H.Q.: Si bien éste es un distema hiperpresidencialista, en términos de Nino, no puede obtener gobernabilidad si no tiene un apoyo legislativo. Si no tendría que gobernar de manera exclusiva con medidas de emergencia. Macri está en una situación complicada en cuanto a la gobernabilidad, porque necesita del apoyo de sectores del peronismo.

P.: ¿Qué opinión le merece que se mencione como un posible gran éxito de la democracia que Macri concluya su mandato, convirtiéndose así en el primer no peronista que lo logra desde 1928?

H.Q.: Eso diría mucho de la democracia argentina; hablaría muy bien. Nosotros, con altibajos, estamos viviendo desde 1983 el periodo más largo de la democracia ininterrumpida. El periodo anterior fue el de 1916 y duró catorce años. Luego de esos catorce años comienza un ciclo de golpes de estados y gobiernos tulelados, como los de Frondizi e Illia, donde los militares son verdaderos actores policticos. No tengo la menor duda que Macri termina. Sería un desastre de otro modo. No importa que sea reelegido, tiene que terminar. Veo una oposición razonable en sectores del peronismo, en otros sectores como Massa, Stolbizer que están convencidos de que este gobierno tiene que terminar por el bien de las instituciones y la democracia argentina.

P.: ¿Qué papel cree que tendrá de ahora en más el kirchnerismo?

H.Q.: El de una minoría intensa, según un concepto de Sartori. La minoría intensa tiene mucho poder de movilización que puede manifestarse en la calle, tiene vínculos en el estado y puede hacer creer a la gente que tiene más fuerza de la que realmente representa. Es el cristinismo. El sector mayortario del peronismo se ha retirado de ahí, y está pensando que a la Argentina hay que estabilizarla desde el punto de vista de la gobernabilidad.

P.: ¿Por dónde va a pasar la renovación del peronismo?

H.Q.: Estoy seguro de que si De la Sota es candidato gana las elecciones. Pero la renovación en el peronismo está puesta en sectores más jovenes. El gobernador de Salta, Urtubey, habla de un peronismo republicano, lo cual es una paradoja.

P.: Schiaretti también usa ese concepto en sus discursos.

H.Q.: Eso es nombrar al peronismo de otra manera. Es querer sacarle todo lo que tenga de instancia vinculada más al populismo y no a las instituciones. Es lo que quiso hacer Cafiero en su momento: institucionalizar al peronismo, convertirlo en un partido, no en un movimiento tan difuso. Yo no sé si ahora se va a lograr, pero sí hay sectores importantes que están pensando que hay que renovar al peronismo y que no tiene que tener ese mote de un partido que desinstitucionaliza, que cuando está afuera del poder bloquea.