Franco Saillén levanta el perfil y se anota para octubre

Las elecciones de medio término suelen ser, para gran parte de la dirigencia, una plataforma de medición y posicionamiento público, el trampolín para desembarcar en proyectos políticos más ambiciosos. En ese marco, no son pocos los que quieren jugar en octubre próximo pero con el objetivo real puesto en 2019. Y mientras más se achican los tiempos electorales, mayor es el poder de reconversión que demuestran algunos espacios que necesitan mejorar su caudal electoral si quieren hacer pie en las legislativas. Por caso, desde noviembre de 2015 a esta parte, el kirchnerismo cordobés demostró un gran poder de metamorfosis y sus principales referentes, mucha cintura política para saltar de un sector a otro. A la migración de dirigentes de pura cepa K hacia otros espacios políticos se le suma la definición de quienes aún siendo parte del proyecto nacional y popular, deciden comenzar a armar su propio juego y no esperar que desde Buenos Aires se bendiga a algún candidato. En ese escenario podría encuadrar al legislador de Córdoba Podemos Franco Saillén quien, sin escindirse del bloque kirchnerista en la Unicameral, buscará medirse en las legislativas. La idea es lanzarse por un espacio más amplio que trascienda las fronteras netamente K, recoger a viejos caudillos barriales del peronismo disconformes con la conducción partidaria y representar a la “militancia territorial” donde el titular de la Juventud Sindical Peronista asegura tener mayor presencia.

“Si bien hay decisiones que no comparto voy a seguir estando en el bloque porque así lo quiso el voto de la gente. Pero yo soy parte de un trabajo territorial muy grande en Capital desde donde venimos articulando acciones con muchos sectores y organizaciones que no se sienten representadas hoy y me han pedido que participe en octubre”, dijo en diálogo con este medio. La semana pasada el joven dirigente tuvo una alta exposición mediática cuando el gremio de los recolectores que comanda su padre, Mauricio Saillén, se hizo presente en la audiencia pública donde se debatía el pliego para la licitación del servicio de higiene urbana. Justamente es desde el Surrbac y a través de la política sindical que el joven y su padre construyeron el espacio político que le permitió ampliar su zona de influencia y saltar hacia la Unicameral, además de fortalecer sus presencias en los barrios de la ciudad. De hecho, el Surrbac se quedó con la victoria en uno de los centros vecinales más importantes de la ciudad de Córdoba como es Villa El Libertador, entre otros de zona sur, un dato no menor a la hora de revisar los padrones de la Capital cordobesa. El interés del tándem Saillén de echar raíces en las distintas barriadas y de fortalecer el trabajo territorial a través de organizaciones con actividades netamente sociales, muestra a las claras las pretensiones electorales, por ahora, sólo del titular de la Juventud Sindical. Y las legislativas de octubre constituyen una buena parada para sondear la capacidad de tracción de votos.

Lanzamiento

En principio, Saillén lanzaría su precandidatura a través del Frente Integrador Popular, un partido provincial peronista que preside Sergio Flores, con quien el joven dirigente comparte el trabajo territorial. Flores, que también integró la lista a legisladores por el binomio Eduardo Accastello – Cacho Buenaventura en 2015, dijo que será un espacio de confluencia donde participan distintos sectores del peronismo y kirchnerismo. El hombre dijo además que se prepara un acto para fin de mes donde se espera la participación de más de 70 organizaciones que promueven la candidatura del legislador para competir por una de las nueve bacnas que Córdoba renovará en la Cámara Baja.

Si bien Saillén asegura que no tiene diálogo con los principales caciques del Unión por Córdoba, desde su entorno aseguran que la apuesta es medirse en las legislativas, apropiarse de un digno caudal de votos que luego le permita negociar un lugar con el peronismo oficial.