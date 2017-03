Demasiado populismo

Por Gonzalo Neidal

Muchos de los que cuestionan al populismo y tienen muy claro de lo pernicioso que es, imperceptible e involuntariamente adoptan ideas de similar raigambre.

Son los que reclaman al gobierno evidencias más o menos inmediatas acerca una mejora sustancial en la situación económica del país. Y esto es algo imposible de lograr.

La posibilidad de los resultados inmediatos es una idea populista.

Es una creencia que los gobernantes demagógicos se han encargado de difundir durante años y con la cual han convencido a amplias franjas de población.

Consiste en pensar que las riquezas y las soluciones están al alcance de la mano y sólo la impericia o la maldad de los que gobiernan es lo que provoca la existencia de pobres y sus padecimientos.

Ese es el corazón del pensamiento populista: el facilismo. Todo se puede solucionar con un pase mágico. Con un simple gesto se pueden multiplicar los panes y los peces. Salvo que uno sea incapaz o malvado.

Probablemente este pensamiento provenga de la extraordinaria riqueza potencial de nuestro país. De la feracidad de nuestras pampas que nos hace pensar que con un par de buenas cosechas, todo está solucionado.

Esta idea tiene muchos cultores. Algunos, involuntarios.

Estos últimos son los que, aunque rechazan con energía el populismo de los años pasados, ahora se muestran reticentes a aceptar que, lo queramos o no, consolidar un nuevo rumbo demanda tiempo medido en años. Sienten que las soluciones no están llegando y se sienten ganados por el desencanto y la desazón.

Todos los economistas importantes han estimado que este año la economía crecerá a un ritmo interesante: entre el 2,5 y el 4%. No sólo lo dicen los que son afines al gobierno sino también aquellos que asesoraban a Daniel Scioli cuando era candidato a la presidencia, como Miguel Bein y Mario Blejer.

Ya hay “brotes verdes” en todo lo vinculado a la producción agropecuaria, la maquinaria agrícola, automotores y algo también en la construcción.

Pero aunque la economía crezca tal como se estima, habrá decenas o cientos de problemas puntuales donde las dificultades persistirán. Como ocurre siempre y como siempre ocurrirá.

Ni este ni ningún gobierno está en condiciones de solucionar al instante o en pocos meses problemas severos como una pobreza del 30%, por ejemplo. Eso demandará décadas. Los dichos en contrario son pura fantasía. Ahí tenemos a la vista a Venezuela para atestiguar a qué lugar se llega por el camino del populismo irresponsable.

El camino del esfuerzo es el único que lleva a puerto seguro. No hay otro alternativo. Las promesas en tal sentido son espejismos que siempre terminan en catástrofes.

Si no hemos aprendido esto, estamos en problemas.