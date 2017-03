Daniele arranca campaña en la “perla” mestrista: las escuelas

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

A las 8 en punto, en la escuela César Romero de barrio Sacchi, el intendente capitalino dejará inaugurado el ciclo lectivo 2017. El radical será uno de los pocos dirigentes políticos del interior del país que presenciará el primer izamiento de la bandera nacional, ante la expectativa de padres y alumnos. La foto de hoy contrastará con las aulas vacías en la mayoría de las provincias, incluso en Córdoba, donde la UEPC comenzará con la primera de dos jornadas de paro, dispuestas en el marco de la discusión paritaria salarial que dirime con funcionarios schiarettistas.

El titular del Palacio 6 de Julio no desperdiciará la oportunidad para poner en valor las tareas de planificación e inversiones que hicieron posible el primer día de clases en la fecha pautada: podrán decir “presente” 18.200 estudiantes que asisten a las 37 escuelas, 37 jardines y 31 centros educativos para jóvenes y adultos dependientes de la Municipalidad.

Será en un día muy especial para Mestre, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su padre y pionero en la educación municipal.

“Punto para Mestre”, se les escucha decir a los hombres boina blanca que extraerán las mieles del contraste. Los educadores provinciales están en pie de guerra, dispuestos a recomponer los salarios acorde a las pretensiones que llevaron a la mesa sus referentes, pero con sed de venganza por el confuso arreglo del ejercicio 2016, cuando el Gobierno de Juan Schiaretti cargó al porcentaje final fondos de origen nacional. En cambio, por sexto año consecutivo, las clases comenzaron normalmente en las escuelas municipales, con 1.870 docentes con sueldos ajustados a los expectables niveles salariales logrados por el Suoem.

Mestre ratificará hoy el párrafo de su discurso de apertura de sesiones. Destacará los 19 millones de pesos anuales invertidos en los establecimientos escolares, cifra que se corresponde a las erogaciones que recibieron empresas privadas y no incluye los trabajos de la repartición de Obras y Mantenimiento del municipio o las partidas presupuestadas para la Secretaría de Educación.

Los adláteres de Mestre serán su eco. De hecho, durante el fin de semana estaban interesados en destacar que, pese a problemas de gestión comprobables, la educación municipal tiene buenas credenciales para mostrar, producto de la prioridad dada por la administración de correligionarios en sociedad con el macrismo. Una carta que será exhibida en la campaña provincial de 2019 que, por el momento, tiene al mandamás del Palacio 6 de Julio como candidato indiscutido del centenario partido.

“La educación es prioridad”, tuiteaba anoche la secretaria de Educación, Cecilia Aro. La funcionaria mestrista comunicaba la buena nueva, también el inicio de la promoción política que se realizaría al respecto.

Las actuaciones de team boina blanca deben leerse bajo esa lupa. Cualquier posibilidad de diferenciación es bienvenida en el marco de la concordancia que reina entre el peronismo cordobés y los miembros más influyentes de Cambiemos, comenzado por el presidente Mauricio Macri. Los radicales quedan atrapados en ese culebrón romántico que marca las relaciones entre su adversario histórico y su socio político.

Y como suele suceder en todas las novelas municipales, será Rubén Daniele el villano que pinchará el sueño dorado de Mestre. El modus operandi será el de siempre: el titular del sindicato municipal aprieta, pero no ahorca.

El comienzo de la actividad áulica será prometedor, pero al día siguiente el Suoem se encargará de marcar la cancha. En la mañana del domingo, el veterano sindicalista instruyó a sus comunicadores para que difundan la invitación a la asamblea general fijada para este martes. Los familiarizados con la jerga municipal comprenderán que el eufemismo se utiliza para referirse a un paro.

Los motivos citados oficialmente son: “asamblea general por el empleo, por el salario y contra las prácticas sindicales”. Los delegados consultados afirman que la medida se determinó por varios factores como el incumplimiento de los pases a planta permanente acordados en enero, luego de varios días de conflicto. También, por presiones del sector docente que insistieron con apoyar a sus pares provinciales y sus 48 horas de retención de servicios sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Si bien la atención estará resentida en las dos centenas de reparticiones y el edificio central de calle Caseros (incluidas las escuelas y jardines), la foto se repetirá con motivo de la jornada de paro de mujeres, promovida por organizaciones sociales y feministas. La primera semana de clases tendrá dos días “libres” para sus estudiantes y para los contribuyentes que deseen cumplir con sus trámites.

La rápida respuesta de Daniele a los sectores internos que bregaban por acciones solidarias hacia los gremios que motorizan las protestas de hoy y mañana es una jugada propia de campaña. El sindicalista competirá una vez más por el sillón principal del poderoso gremio, el que ocupa hace más de 30 años, y debe mostrarse atento al sentir de las bases.

“Daniele siempre gira hacia la izquierda en la campaña”, repiten algunos miembros del Suoem para dejar entrever que Mestre deberá vérselas con un referente sindical más combativo, en virtud del cronograma electoral del Suoem.