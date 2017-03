Higiene Urgana: Surrbac presiona por pliegos para preservar convenio

Por Yanina Soria

De manera sorpresiva, al menos para los organizadores del evento, el gremio del Surrbac se hizo presente ayer en el CPC Monseñor Pablo Cabrera mientras se desarrollaba la audiencia pública por los pliegos para la licitación del servicio de higiene urbana para la ciudad de Córdoba.

Adentro, la delegada Mónica Ayerbe exponía formalmente la posición del sindicato ante los concejales; afuera, unos dos mil trabajadores con bombos y banderas comandados por el propio Mauricio Saillén hacían “el aguante” a su compañera bajo la consigna de defender los puestos laborales. “Parece que hoy al intendente Ramón Mestre y a sus ediles les molesta esta dignidad, les molesta que el pueblo trabajador este organizado, que tenga derechos y que puedan ser respetados. No vamos a permitir que avancen sobre nuestro convenio ni que la variable de ajuste para bajar los costos sea nuero salario”, advirtió el sindicalista.

Los pliegos de licitación pasaron ayer por la segunda instancia parlamentaria previa aprobación definitiva y según el oficialismo en los próximos días podrían introducirse nuevos cambios. Sin embargo, no está previsto que en el tiempo que resta a la sanción en segunda lectura, el gremio de Saillén pueda introducir a sus “técnicos” para revisar el contenido de esa modificaciones, un reclamo que, según el dirigente, les corresponde por convenio.

Justamente tener injerencia sobre los pliegos sigue siendo una de las pretensiones sindicales con el objetivo de preservar sus conquistas gremiales. Según adelantó Saillén a Alfil, el lunes se elevará un petitorio donde insistirán, entre otros puntos, con obtener un lugar en el directorio del Ente de Servicios y Obra Pública (Esyop) que depende de la Municipalidad de Córdoba. “No sé porque no quieren control dentro del Ente, para qué lo crearon. Desde el Ente se podrían gestionar servicios a menor costo. Los vecinos ya se dieron cuenta de la gran mentira que fue privatizar el servicio de recolección y residuos. Esa decisión condenó a la ciudad a pagar un canon cada día más caro y excesivo, todos sabemos que con un servicio como el de la Crese estábamos mejor”, agregó.

Sin embargo, el problema de fondo no es otro que el convenio colectivo de trabajo. Ayer Saillén salió con los tapones de punta y dejó en claro que “si siguen molestando con nuestro convenio que está homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se van a venir medidas de fuerza, va a haber conflicto”.

Ocurre que el convenio colectivo de trabajo en cuestión que fue acordado por el Surrbac en 2014 con Lusa, Cotreco y la Municipalidad en su calidad de titular de la Crese, le permitió al gremio cordobés emanciparse del Sindicato de Camiones que lidera Pablo Moyano, sector con el que existe un largo enfrentamiento político. Y claro está que el representante de los recolectores de residuos no está dispuesto a ceder ni en una coma ante quienes todavía pujan por la representatividad de los afiliados cordobeses.

Vale recordar que en los pliegos y a instancias de los oficialistas Laura Sesma y Abelardo Lozano, se modificó el artículo 51 inciso “d”. “Ese punto obliga inexplicablemente a la empresa que gane la licitación a incorporar a todos los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa de Lusa, el cual consagra privilegios inadmisibles que encarecen el costo del servicio para los ciudadanos”, denunciaban en aquella oportunidad los ediles de Juntos por Córdoba. Ese cambio se introdujo y se sugirió que las empresas deben ofertar tomando como base lo que ganan hoy los trabajadores “pero luego se deben firmar un nuevo convenio con condiciones beneficiosas para los trabajadores pero también para la ciudad”, agregaron.

En tanto, desde la Municipalidad de Córdoba, el titular de Servicios Públicos Julio Waisman, aclaró que el convenio que rige actualmente para los recolectores de basura vence en abril-mayo del año próximo. “Son convenios individuales que se hicieron con las empresas y que caducan el año próximo. Eventualmente, una vez que el servicio se adjudique deberán negociarse nuevamente con las prestatarias. Pero eso es adelantarse en el tiempo porque aún no hay fechas concretas”, dijo el funcionario a este medio. Por otro lado, respecto al pedido del Surrbac de representación en el Ente de Servicios y Obra Pública mediante un director obrero, señaló que el municipio no recibió aún ningún pedido formal y que, cuando eso ocurra, se evaluarán las posibilidades legales.