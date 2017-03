Provincia ofrece 19,5 % al SEP (condiciona a UEPC)

El Panal rompió el hermetismo y ayer a media mañana envió una oferta salarial al SEP dentro de los márgenes inflacionarios previstos para este año: 19,5 por ciento. Como en otras oportunidades, cuando la negociación con los docentes estaba empantanada, la Provincia buscó al gremio que conduce José Pihen como un mecanismo para apurar una reacción de los docentes.

“Estuvimos trabajando desde la semana pasada en un esquema que esté en línea con las posibilidades de la Provincia, en función de sus ingresos y teniendo en cuenta la proyección de la inflación para este año”, señaló a Alfil la secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero.

La oferta está compuesta por dos etapas. Un primer aumento previsto a partir de febrero del 12,5 por ciento. Y un segundo tramo de 7 puntos.

Sobre la primera etapa, Rivero explicó que consta de dos partes: el 11 por ciento corresponde al 2017, mientras que el 1,5 restante es por la erosión inflacionaria del año anterior.

Admás la oferta contempla tres instancias más de recomposición en caso que se dispare la inflación. Están previstas para junio, noviembre y enero, según explicaron desde la Provincia.

Serían todas de caracter automático y ajustables de acuerdo con el IPC Córdoba. Esta cláusula supone un alivio para los gremios, que el año pasado insistieron durante todo el segundo semestre, sin éxito, por la reapertura de la paritaria.

Pero ese no es el único ítem a tener en cuenta de la oferta. Hay un punto central en el documento que le hizo llegar la Secretaría General de la Gobernación al SEP. La propuesta estipula puntos adeudados del acuerdo paritario del 2015 por el escalafón. Sobre los pendientes de noviembre, diciembre y enero no es precisa aun la forma en que se abonarán. Pero están en la mesa de negociación.

La propuesta llegó al gremio un día antes de lo esperado. La respuesta del SEP no será inmediata. Está pendiente el paro convocado por la CGT para el martes de la semana que viene.

Fuentes gremiales aseguran que se tomarán una semana para analizar los pormenores de la oferta, que tiene “varios recovecos y mucha letra chica”.

Lógicamente, esta dilación no cayó bien a la Provincia, que pretende que la huelga docente y la movilización del martes próximo la salpique lo menos posible. En el peor de los casos, el ofrecimiento sirve para descomprimir la tensión. Además a la cúpula gremial le simpatiza en líneas generales la propuesta.

El ofrecimiento cumple con los márgenes y límites fiscales y inflacionarios que promueve la Nación. Aunque no es exactamente lo que pretendía la Casa Rosada: un aumento en 4 cuotas, como cerró la provincia de Buenos Aires a fines del año pasado.

Docentes

Esta semana los docentes hicieron su contraoferta. Tal como se especulaba, finalmente Juan Monserrat fue el encargado de reconocer que la aspiración salarial del gremio rondaba los 25 puntos, en coincidencia con el aumento que consiguieron recientemente los bancarios. El porcentaje es exagerado, si se tiene en cuenta que los trabajadores de las entidades financieras están entre los mejores renumerados de la pirámide salarial. Pero sirvió para marcar un techo.

La Provincia lógicamente puso el grito en el cielo ante este pedido. Desde el Panal se esmeraron en aclarar que esa cifra es inviable y arremetieron nuevamente contra el gremio por convocar a un paro de 48 horas sin haber extinguido el tiempo de negociación.

Seguramente varios puntos de la oferta del SEP serían tenidos en cuenta por los docentes, cuando se sienten a negociar nuevamente despúes del paro.