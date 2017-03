Productividad, la clave para reactivar la economía este año

Que este año la economía mejorará tiene consenso; para los organismos y bancos internacionales las proyecciones se ubican en torno a 3% y en el presupuesto el cálculo asciende a 3,5%. Desde fines del 2016, la actividad en el interior muestra reaccionar de la mano de la agroindustria. La clave de la consolidación es ganar productividad.

Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, consideró que en un escenario comercial y financiero más exigente, sostener la competitividad argentina se presenta como un desafío importante este año, “más aún cuando el resonante éxito del blanqueo mantiene contenido el valor del dólar y reduce la competitividad cambiaria”.

En ese contexto indicó que la competitividad es mejorar sustantivamente la productividad y reducir los sobrecostos que enfrenta la producción local: “Es un camino más largo, pero más fructífero. En este sentido van la inversión en infraestructura de transporte del Plan Belgrano y la creación de mecanismos que permitan la participación privada en contratos vinculados a la obra pública”.

Admitió, sin embargo, que en ambos casos falta mucho camino por recorrer y mayores precisiones políticas que “aseguren un horizonte cierto para estimular a la inversión privada que complemente la pública y se traduzca en una baja sustentable en los costos de las exportaciones nacionales”.

Navarro también subrayó que para que la heterogénea reactivación no tenga consecuencias negativas sobre el empleo en los sectores y regiones donde se demora en llegar, se necesita que el Gobierno arbitre mecanismos para la reinserción laboral de aquellos a los que la reactivación no les llegará.

“Ya se sabe que la empleabilidad de las personas no es inmune a la recesión y mucho menos a los cambios sectoriales. Pero si no es por estas razones, habría que tenerlo en cuenta porque es claro que la luna de miel con los sindicatos ha finalizado y en un año electoral la cuerda se va a tensar más de lo habitual”, agregó.

Para este año la Bolsa de Rosario estima una cosecha de trigo y maíz 35% y 21% más altas que la anterior, respectivamente. Además, en el caso del trigo, con la eliminación de los derechos de exportación y de las restricciones a las ventas externas, la participación de los productores en la renta de las exportaciones aumentaría 150% respecto del año pasado.

La economista indica que el correlato es mayor consumo. Para muestra, menciona la venta de motos -bienes durables mucho más sensible a la coyuntura económica que la venta de bienes de consumo no durables- que marcó una fuerte alza en el primer bimestre con eje en la región Centro.

Las últimas mediciones de empleo disponibles -tercer trimestre de 2016- evidencian que en esa zona el trabajo urbano está creciendo más que en el resto del país.

En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la expansión del empleo se ubicó 1,1 puntos porcentuales respecto del promedio de la expansión de los últimos cinco años, destacándose el Gran Rosario donde la brecha alcanza 2,5 puntos porcentuales. A nivel nacional, la brecha es casi nula, apenas 0,3 puntos. Por otra parte, el empleo formal relevado en la Encuesta de Indicadores Laborales es una radiografía precisa de la geografía del despegue de la actividad.

A diferencia del total nacional, en el total de los aglomerados del interior del país y especialmente en Rosario, Córdoba, Jujuy y Bahía Blanca, el empleo se expandió en el último trimestre del año.

De todos modos, Navarro insistió en que el contexto mundial está más complicado. Desde 2012, el volumen del comercio global crece a una tasa aproximada de 3%; menos de la mitad de la tasa registrada durante las tres décadas anteriores.

Los precios de las commodities se recuperaron parcialmente en 2016, pero la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos y sus medidas proteccionistas y poco favorables a la regulación medioambiental y por ende a los biocombustibles, crean incertidumbre sobre los mercados de granos y alimentos.