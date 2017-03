Nuevos brotes populistas

Por Daniel V. González

Con la disolución de la URSS, las 15 naciones que la componían recobraron su identidad nacional. Todas ellas más los países de Europa del Este que se habían sumado al socialismo con el paso del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, volvieron al capitalismo de un modo desordenado y abrupto. Alemania se reunificó bajo supremacía occidental. En pocos años, el sueño socialista había desaparecido. Los habitantes del Este habían recobrado la libertad de viajar con el destino que eligiesen y los pueblos comunistas, tras largas décadas de privaciones se veían ávidos de consumir conforme al gusto de Occidente, hasta entonces rechazado por burgués y decadente.

Para remachar el debate, el siglo XXI comenzaba con un intenso protagonismo de China, país que tras la muerte de Mao había decidido que no era importante el color del gato sino su aptitud para cazar ratones, conforme a la famosa frase difundida por los nuevos ocupantes del poder, liderados por Deng Xiao Ping. Para no dejar dudas sobre los cambios que proponía, había proclamado a los cuatro vientos que “enriquecerse es glorioso”. Con una conducción económica y política centralizada, se crearon espacios donde regían las leyes de mercado, la oferta y la demanda, la inversión, el libre consumo, la libertad comercial. Esa fue la diferencia que hizo que China tuviera un destino distinto del soviético.

Hacia comienzos del nuevo siglo la expansión china comenzó a hacerse notar en el mercado mundial bajo la forma de exportaciones a bajo costo pero también de una persistente alza en la demanda de alimentos, materias primas, minerales y petróleo. Los precios internacionales treparon en pocos años y se multiplicaron varias veces. El barril de petróleo, por ejemplo, pasó de 19 dólares a comienzos de 2002 a 145 dólares a mediados de 2008. La tonelada de soja, de 120.00 a 500 dólares en el mismo período.

La teoría de Prebisch y la CEPAL, acerca del deterioro de los términos del intercambio había saltado por los aires. La situación era inédita y extremadamente favorable para los países subdesarrollados que comenzaron a recibir cifras impensadas por sus productos, lo que impulsó sus economías vigorosamente.

Años antes ya había salido de la agenda internacional y de las argumentaciones políticas de izquierda la explicación que atribuía al intercambio desigual y a la explotación de los países ricos, los padecimientos de las naciones pobres. El alza de precios de alimentos y materias primas terminó definitivamente con este debate. Los países atrasados vieron que sus ingresos por exportación se multiplicaban y que las divisas llegaban como nunca antes. Esta nueva circunstancia ponía fin a los largos padecimientos de balanza de pagos y cuentas públicas. Una nueva oportunidad para crecer y consolidar la estructura productiva se hacía presente de la mano de India y China, que habían llevado la demanda mundial –y por lo tanto, los precios- a niveles insospechados.

Sin embargo, estos años de abundancia no fueron plenamente aprovechados por los países que se beneficiaron. En la mayoría de ellos, la abundancia de recursos estimuló el surgimiento de gobiernos populistas socializantes, que aprovecharon la oportunidad para consolidar su permanencia en el poder sobre la base de un distribucionismo irresponsable que aparentaba prosperidad económica pero que en los hechos carecía de los sólidos fundamentos y la solidez que demanda el desarrollo.

Así, los intelectuales que se habían deprimido por el hundimiento del socialismo, ahora revivieron porque vislumbraron la posibilidad de una nueva vía hacia el paraíso. La idea de un estado administrador y promotor del crecimiento económico no estaba muerta, lo demostraba la nueva realidad de América Latina y, en particular, Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, países que abrazaron el camino del nacionalismo populista con mayor o menor intensidad.

Sin embargo, al cabo de una década, los inmensos recursos extraordinarios se despilfarraron (o se robaron) y tras el cese de los años gloriosos de los precios extraordinarios, los problemas regresaron potenciados.Y nuevamente corresponde ordenar la economía en dirección al mercado y la libertad comercial, ante los reclamos airados de quienes produjeron los desastres. Este es el “corsi e ricorsi” de la historia política y económica de nuestros países y muy especialmente de la Argentina.

Al aumento de los precios de las commodities se sumó la crisis de los derivados financieros en Estados Unidos. Esta circunstancia hizo que nuevamente volviera a difundirse desde la izquierda la idea de un estallido global similar al de 1930, confirmatorio de la corta vida que restaba al capitalismo.

La secuencia de los hechos económicos en la primera década del siglo resulta curiosa e irónica. China jugó un rol decisivo en el aumento de la demanda mundial de commodities en razón de un fuerte crecimiento económico que logró gracias al avance de reformas que la volcaron hacia una economía de mercado y mayor libertad. Ahora bien, esa demanda fue el estímulo esencial para que los precios de alimentos y materias primas aumentaran hasta límites siderales, como ya señalamos y, de este modo, los países atrasados incrementaran sus ingresos por exportaciones. Pero esos recursos fueron utilizados para consolidar y afianzar políticas económicas populistas, completamente antagónicas a las que originaron el escenario de altos precios. Ante la abundancia de riquezas, la tentación de los gobierno de caer en políticas populistas parece irrefrenable.