Nebreda defendió a Vigo

La Unicameral fue esta semana, escenario para nuevas chicanas políticas entre legisladores de la oposición y el oficialismo. El radical Miguel Nicolás acusó a Alejandra Vigo de utilizar fondos del Estado para hacer política; desde Unión por Córdoba lo acusaron de discriminador y misógino por cómo se refirió a la actual secretaria de Equidad y Promoción del Empleo. Una kirchnerista salió en defensa de la funcionaria provincial. Los detalles aquí se los cuenta el informante parlamentario a este periodista.

Informante legislativo (I.L): Le cuento que la sesión legislativa de esta semana estuvo picante, terminó con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la UCR.

Periodista (P): Bueno digamos que nada nuevo hasta ahí

I.L: Espere, déjeme contarle porque vale la pena. El radical Miguel Nicolás acusó en plena sesión a Alejandra Vigo de “despilfarrar” fondos públicos para hacer política. Mire, aquí tengo la versión taquigráfica, y entre otras cosas textualmente dijo: “Los subsidios discrecionales y sin controles de la señora tienen un solo fin: alinear políticamente a los dirigentes vecinales, a algunos legisladores y a algunos dirigentes de otra fracción política dentro del mismo justicialismo que, por ahí, adquieren una relevancia que no tenían antes”. Sin embargo, lo que más molestó a la bancada de Unión por Córdoba (UpC) fue cómo, permanentemente y de manera despectiva según entienden, el legislador se refiera a la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo como la “señora de”. Lo acusan de discriminador y misógino. Pero el dato más llamativo viene ahora…

P: Cuente.

I.L: ¿Sabe quien saltó antes de UpC en defensa de la funcionaria en cuestión, ausente por cierto en el recinto?. Carmen Nebreda.

P: Esto me interesa, siga.

I.L: La legisladora pidió la palabra y dijo que en reiteradas ocasiones Nicolás planteó problemas con Vigo refiriéndose a ella como “la señora de”. Dijo que como mujer se siente ofendida y le reprochó que en el recinto se elaboran y presentan pedidos de informes desde la política y no desde una posición con relación al género. Además, dijo reconocer que la militancia de Vigo es muy anterior a su condición de secretaria de Equidad. “Hay muchas cosas que no comparto para nada con ella, pero debo advertir, como mujer, que estamos ante una situación de absoluta gravedad, por cómo está creciendo en Argentina el odio hacia la mujer. Esto no podemos “bancarlo” las mujeres ni la Legislatura en su conjunto, porque es precisamente lo que abre paso a la violencia hacia la mujer”, le regañó.