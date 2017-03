Macri y el kirchnerismo: enemigos íntimos

Por Fernando Rosso

@RossoFer

Uno de los últimos sabios consejos de Jorge Luis Borges afirmaba que “hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”. El macrismo-en tortuosa construcción- podría verse reflejado en este alerta de nuestro controversial poeta nacional, luego del discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa que inauguró las sesiones parlamentarias de este año.

El presidente eligió a su nuevo viejo enemigo: el kirchnerismo duro, y en el mismo acto comenzó a parecérsele en más de un aspecto.

Reinstaló rotundamente la grieta con un discurso que sólo se limitó a narrar el lado Cambiemos de la vida. Practicó el “negacionismo”, por momentos un tanto autista, sobre los problemas esenciales que afectan a la cotidianeidad de la mayoría de los hombres y mujeres de a pie.

En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández, el hartazgo con las famosas cadenas nacionales residía no sólo en la reiteración permanente de la mala costumbre de hablarse encima. Lo que más irritaba al humor popular era el contenido de discursos que exponían cada vez mayor distancia en su relación con la realidad. La negación del estancamiento económico y la inflación -que la devaluación impulsada por Axel Kicillof en 2014 había dejado en evidencia-, la ofensa contra ciertos sectores de trabajadores, como aquellos “privilegiados” que pagaban impuesto a las ganancias con su salario y un clásico de clásicos que siempre une los dos polos de la grieta: la afrenta contra losdocentes.

Pequeñas guerras de su orientación política de las que cada vez menos personas de sentían partícipes.Sobreproducción de épica y una administración que no podía (ni quería) satisfacer con medidas lo que agitaba con abultada crispación para todos y todas.

En ese tramo, eligió a su enemigo (Macri) al que regó con soberana paciencia hasta que, con la ayuda invalorable de Aníbal Fernández, el mejor aporte a la campaña electoral de María Eugenia Vidal, el monstruo la terminó devorando propinándole una derrota histórica.

Macri eligió un camino similar en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso: ignoróla caída de la producción y el consumo,la recesión de la economía,el avance de la pobreza y la desocupación. Hizo como si no existieran despidos y suspensiones masivas como los que se produjeron en la gráfica AGR-Clarín, Banghó, Atanor, Textil Neuquén, Alpargatas, Volkswagen o General Motors (la montadora de capitales alemanes suspendió a 600 trabajadores en la planta de General Pacheco en Buenos Aires por un año y medio, mientras que la estadounidense anunció la suspensión de 350 operarios en Santa Fe durante nueves meses).

Macri también gambeteó con un difuso anuncio de nuevos decretos reguladores,el impacto negativo que generaron en la población los hechos de corrupción que afectan a su propia familia y una parte considerable de sus funcionarios, la mayoría con altas dosis de “conflicto de intereses” en sangre.

Según una encuesta que midió el humor social realizada por el Grupo de Opinión Pública, durante los últimos 12 mesesfue subiendo ininterrumpidamente la cantidad de personas que considera que el PRO-Cambiemos“gobierna para los ricos”: desde un 36,3 % en enero del año pasado hasta un 57,5% en el mismo mes de este año. Y el estudio se realizó antes de que explotara el escándalo por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que, según otras encuestas, provocó la caída de 10 puntos en la imagen personal de Macri.

Justamente sobre la corrupción, el Presidente omitió los hechos que en los últimos días sacudieron a su propio gobierno, como el caso del Correo o la “venta” de su empresa de aviones MacAir Jet a la compañía Avianca, operación comercial que el fiscal Jorge Di Lello mandó a investigar porque sospecha que puede ser una fachada de los viejos dueños. Avianca consiguió que le adjudicaran las 26 rutas aéreas que solicitó y que hasta ahora operaba Aerolíneas Argentinas. En las mismas horas se conocieron pruebasdel pago de coimas entre la brasileña Odebretch y la empresa constructora del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, para adjudicación de las millonarias obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Que Macri agite con un mal actuado desborde emocional contra la “corrupción y el despilfarro” cuando saltan todos estos negociados es, por lo menos, un poco contradictorio. Y más aún, cuando Cambiemos brinda una clase práctica y a cielo abierto sobre “el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” que generaría la envidia del mismo Friedrich Engels, quien con tanto trabajo, seriedad y ahínco quiso explicarlo popularmente al mundo.

Milani y el silencio de los culpables

Sin embargo, hubo un acuerdo tácito que hizo a los enemigos mucho más íntimos de lo que parecen y llevó el nombre de un general: Cesar Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.

La detención de Milani fue un golpe al corazón del relato kirchnerista sobre los derechos humanos y lo dejó, como se dice, para el cachetazo.

Sin embargo, Macri que apostó a la polarización electoralista dejó de lado este monumental flanco débil que quedó al desnudo en las últimas semanas. Prefiere “desaprovechar” la ventaja otorgada por su enemigo a medida en pos de principios mayores de una política de Estado: olvidemos, perdonemos y reconciliémonos. Cambiemos.

Este silencio dice mucho más sobre la orientación ideológica y política profunda del macrismo que las “travesuras” infames de Darío Lopérfido o el negacionismo siniestro de Gómez Centurión.

Ocultado bajo la alfombra por la mayoría del kirchnerismo y escondido en la nueva narración de Estado del macrismo, el general Milani no tiene quien le escriba… ni quien lo nombre. Se cayó en el pozo ciego que junta la inmundicia que unifica a las dos orillas de la renacida grieta.