Ley de Bosques: González minimizó impacto de rechazo de De la Sota

La Ley de Bosques quedó malherida tras la jornada del miércoles, cuando desfiló por el centro de la ciudad una multitudinaria marcha opositora y, simultáneamente, el ex gobernador José Manuel de la Sota se puso del lado de los ambientalistas, achicando notablemente el margen de decisión del oficialismo. Sin embargo, uno de los principales impulsores de la ley, el presidente provisorio de la Cámara, Oscar González, insiste.

En los últimos días De la Sota ha exhibido desde su cuenta en Twitter un inesperado interés por la ecología. La semana pasada mostró con un par de fotos que “la pequeña huerta ecológica de casa da sus frutos: tomates, pimientos, rúcula, lechuga, zanahorias”. “Tendremos ensaladas súper frescas”, se entusiasmó. También contó que su mujer, Adriana Nazario, “sembró semillas de Kiri, el árbol del futuro que purifica el aire y la tierra”. “Están creciendo muy bien y pronto los plantaremos”, anticipó.

Pero el remate más sorprendente fue cuando el mismo día de la marcha opositora al proyecto de Ley de Bosques escribió que “en nuestro bosque nativo son tan valiosos los árboles como los arbustos, pastizales y toda la biodiversidad asociada”. Y reclamó, como si fuera Doña Jovita: “cuidemos la vida”.

Nazario, a su vez, llamó a que “acompañemos en paz y alegría” la marcha opositora. “Firmes en la defensa de nuestro bosque nativo. O monte, como dice Doña Jovita”, le celebró al actor José Luis Serrano que lidera a los ambientalistas; incluso le publicó un video.

Los legisladores que responden al delasotismo, que podrían calcularse en una decena, quedaron ya libres de manifestar su rechazo al proyecto, por el que incluso no pierde el sueño el propio Schiaretti, pero que sí entusiasma a González. Hasta ahora se manejaban con prudencia, para que no se noten las diferencias. Pero fue inocultable que ya en diciembre fracaso el intento por sacar la ley. Los delasotistas, incluso, habían manifestado por debajo de la mesa su respaldo a algunos intendentes del noroeste que sí se manifestaban en contra del proyecto.

La falta de unanimidad en el peronismo decidió a Cambiemos a expresarse con un sentido opositor más claro. Los aliancistas estaban dispuestos a buscar un punto de acuerdo entre los reclamos de los ambientalistas y las pretensiones de los productores. Y todavía lo dicen, pero sin estar dispuestos a dar sus votos a una fracción del peronismo. Si el oficialismo no tiene unidad, mal puede esperar el apoyo opositor.

En este marco de debilitamiento del proyecto oficial, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, sacó ayer un comunicado en el que expresa que “el proyecto sobre bosque nativo es una iniciativa para proteger los bosques y resolver viejas falencias en la provincia de Córdoba”.

Y enseguida, fue al punto: “La opinión del doctor José Manuel de la Sota es a título personal. Nosotros seguiremos en la búsqueda del consenso en la Legislatura provincial, que es el ámbito natural para la sanción de las leyes”.

“Y a su vez -continuó- avanzaremos con celeridad en el tratamiento del proyecto de Ley de Reforestación de la provincia, enviada por el Poder Ejecutivo”.

El proyecto de Ley de Bosques seguirá siendo discutido la semana que viene en comisiones, pero incluso en el oficialismo consideran que terminará descansando en un cajón, ya que se volvió demasiado intensa para un año electoral, en el cual las estrategias electorales de Juan Schiaretti y de José Manuel de la Sota pueden colisionar.