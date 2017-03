La “Vaquita” de la calle Viamonte

Por Federico Jelic

Resulta incomprensible entender lo tóxico que se torna el ambiente en AFA. Tras un día con miles de novelas, denuncias, acusaciones, traiciones y otras acciones desleales, resulta que el reinicio del fútbol argentino se concretará de una vez por todas. Pero con consecuencias impensadas. Con un Comité Normalizador perjurando que a la medianoche quedará acreditado el dinero de “Fútbol para Todos” que giró la Nación (320 millones de pesos) más un fondo solidario conformado por los clubes de Primera División. Sí, así como lo lee: los clubes grandes donarán parte de sus ingresos por la rescisión del contrato de “Fútbol para todos” hacia las categorías menores, en función de que el fútbol se ponga en marcha en nuestro país.

Eso no quita que haya dirigentes jugando “Al don pirulero” y donde “cada cual atiende su juego”, agudizando las internas y también contaminando el ambiente. Pero imperó la racionalidad y entonces, la pelota volverá a marchar. Organización improvisada, claro está, como todo lo que ocurre en el fútbol argentino. Pero hubo partícipes necesarios como Futbolistas Argentinos Agremiados, el ascenso, la TV, el Estado y la Comisión Normalizadora de AFA. Sin embargo, los problemas de fondo aún no tienen horizonte de recuperación. A no conformarse.

Reunión clave

A las 19 empezó el cónclave crucial, convocado por Armando Pérez, titular del Comité Regularizador de AFA, con el secretario general de FAA, Sergio Marchi, un actor que ingresó con dureza en el tramo final de la película pero que también se robó gran parte de la atención. Por lo inoportuno y por lo poco conciliador, vaya uno saber a qué intereses responde en esta guerra. Total, la interna ya se había disparado, con una hemorragia intestina nunca vista en la casona de la calle Viamonte.

Participaron más de 130 jugadores de diferentes clubes. Más temprano, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria en el asunto, con todos los involucrados, y fue justamente el gremio de Marchi el único integrante que no quiso acatarla. Según el Ministerio, hay 15 días de plazo de negociación entre las partes, aunque desde el sindicato de futbolistas directamente obviaron la situación. Y eso es peligroso institucionalmente.

Ya había signos de batalla. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, había manifestado que en caso de que persista el paro profesional, afrontaría el duelo ante Godoy Cruz de hoy con juveniles. “quédense tranquilos, once jugadores consigo”, bromeó y contragolpeó. La respuesta de Marchi fue: “Nos extorsionan. Que los dirigentes se dejen de apretar y consigan la plata para pagarle a los jugadores. No pedimos un bono o un aumento, sino que se abonen los salarios que se adeudan”.

A la pelota, entonces, nunca mejor dicho, la tienen los futbolistas y su gremio.

Traiciones en el Comité

Armando Pérez nunca imaginó que sería tan feroz la oposición dentro y fuera de su núcleo. Para colmo, en su Comité, que son cuatro miembros, está distanciado con dos de ellos y entonces, aprovechan para jugarle sucio y por la espalda.

Con todos los bloques en pie de guerra, aparecía cerca del mediodía un nuevo elemento que destrozó lo poco que existía de armonía. Resulta que se filtró un borrador en donde figuran posibles sanciones económicas para aquellos clubes que no se presenten a jugar hoy, por ejemplo, Belgrano ante San Lorenzo. Las penas van desde multa económica hasta quita de puntos (seis en total).

¿Quién dio a conocer ese comunicado no oficial? Todo apunta al abogado Javier Medin, vice de la Comisión Normalizadora. Y el titular de Belgrano no ocultó su fastidio.

Fue una jugada de “mala leche”, una patada sin pelota, como se dice en el campito. Simplemente porque arroja más leña al fuego en un incendio que ya es voraz. En declaraciones televisivas, Pérez explicó que el archivo que se había filtrado en algunos medios apenas se trataba de “un borrador” que habían hecho con su vice, Medín, y que no había dado la autorización para publicarlo. “Cada tanto le tengo que recordar a (Javier) que el presidente soy yo”, dijo el empresario de los cosméticos. Restaba su firma que homologaba el comunicado, pero lo mismo y sin disimulo, el hombre de Boca Juniors hizo su jugada.

La cuestión es que Pérez ahora tiene un enemigo más dentro de su círculo íntimo de trabajo. Si de cuatro integrantes, dos te juegan sucio (sumando al contador Pablo Toviggino, crítico de la gestión), no es el mejor clima armónico para trabajar

Hagamos una vaquita

Como en el barrio, en el potrero, para comprar la coca, pagar la cancha, o las camisetas que faltan al equipo. Fue la “vaquita” de la calle Viamonte, una suerte de perinola donde todos ponen. Evidentemente los jugadores querían jugar. Y Marchi miraba de reojo, desconfiando de sus bases. Al no haber dinero acreditado, incitaba a continuar la huelga. Entonces apareció un poco de espíritu amateur en medio de tanto profesionalismo.

Los clubes, entonces, resolvieron esto: los cinco denominados grandes (Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing Club) aportarán 22 millones de pesos a este espontáneo e improvisado fondo de solidaridad, en procura de ayudar a los del ascenso, que realmente están pasando momentos bravos. El resto de los 20 equipos de Primera pondrán un millón de pesos cada uno, en tanto que hay cinco clubes de los más humildes de la máxima elite nacional que no aportarán nada, porque sus economías directamente no se los permiten. Se llegaría a 56 millones de pesos. No es poco. Se habla que la firma Axion pondrá a disposición otros 30 millones de pesos (vaya a saber a cambio de qué otro favor futuro) y entonces el conflicto tendría vistas de resolución.

Entonces, acreditados después los 350 millones de pesos del Estado por “Fútbol para Todos”, ya la “vaquita” será suficiente como para dar punto de partida a la actividad futbolística de manera oficial en el 2017.

¿Cuál es el único problema? Sergio Marchi, con nombre y apellido, quien intenta que la huelga se mantenga.

Todo muy raro, todo muy complicado, muy denso, muy espeso. Más allá del retorno del fútbol, todo esto generó un desgaste impensado, muy pírrico. Pero Pérez resiste, sin renunciar, a la misión encomendada por FIFA y el Gobierno Nacional. Solo que las heridas pueden ser letales a su futuro. Y para que la pelota siga rodando.