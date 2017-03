UEPC emplazó a Schiaretti y quiere aumento de 24,6%

Por Marcos Duarte

Al complejo escenario en el que se desarrolla la discusión paritaria docente en nuestra provincia, la UEPC le agregó otro elemento de conflicto. En el día de ayer, el gremio docente envió una carta documento a Juan Schiaretti exigiendo el pago de ítems que, en su visión, se les adeudan desde fines del año pasado.

Concretamente, el reclamo tiene que ver con conceptos contemplados en un decreto del año pasado referidos al pago del blanqueo de sumas correspondientes al material didáctico y antigüedad de las categorías.

“Atento a que mediante el decreto Nº 1660/16 el Poder Ejecutivo suspendió de manera unilateral, a partir del mes de Noviembre de 2016, los pagos de los conceptos salariales del Régimen del personal docente, oportunamente acordados mediante convenciones colectivas homologadas y con principio de ejecución, y pese a que se estableció que la Secretaría General de la Gobernación debía dictar un cronograma de regularización de los pagos referidos a partir de Febrero de 2017, este no ha sido confeccionado”, reza el instrumento elaborado por la conducción de la UEPC.

En realidad, estos conceptos se abonaron parcialmente en el año 2015 y luego fueron diferidos por el mandatario provincial desde noviembre del 2016 a febrero de este año. El ejecutivo provincial argumentó dicho diferimiento en el pago del bono de fin de año. El costo fiscal de ese pago extraordinario fue de 365 millones de pesos y por esa razón, la provincia decidió postergar el cumplimiento de esa deuda que fuera acordada en negociaciones paritarias anteriores.

De acuerdo a la posición de la UEPC, corresponde abonar las sumas adeudadas ya que el propio decreto del gobernador fija el término del diferimiento en el mes de febrero de este año.

“Atento el vencimiento del plazo auto-otorgado, por medio de la presente y en el carácter de suscriptor de los convenios en que se fundaron los ítems salariales que han tenido cumplimiento parcial en los períodos anuales anteriores, hoy suspendidos unilateralmente a partir de noviembre de 2016, se emplaza a Ud. para que de manera inmediata, en un término de dos días hábiles, proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el referido decreto, disponiendo el cronograma de pago de los ítems correspondientes, bajo apercibimiento de ejercer las acciones judiciales que por derecho correspondan”, concluye el documento del sindicato docente.

En rigor de verdad, el reclamo de los ítems adeudados estuvo presente desde el primer momento en los reclamos del gremio docente. De hecho, Monserrat condicionó el inicio de la discusión salarial propiamente al pago de esos montos que consideran adeudados.

Este tema se suma a una puja que, por el momento, parece estar congelada y sin visos de solución. El gobernador y sus principales voceros insisten con que la propuesta del ejecutivo no excederá los porcentajes de la inflación prevista para este año.

En este sentido, la administración provincial se muestra en línea con la mayoría de los gobernadores. De hecho, en el Panal observan atentamente las alternativas de la pelea que viene dando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con la dirigencia docente del distrito.

Monserrat hizo referencia al último encuentro que tuvieron con representantes del ejecutivo y resaltó que no hubo una propuesta concreta. En el gobierno sostienen que no tiene sentido hacer un ofrecimiento específico si el paro anunciado por la UEPC no se levantará en ninguna circunstancia.

Para ejemplificar, el secretario general del sindicato docente cordobés sostuvo que su aspiración es lograr un acuerdo similar al que consiguieran los empleados bancarios. El número en el que concluyó esa negociación fue de 24,6%, muy lejos de lo que prevén los funcionarios del gobierno provincial.

Por ahora, no hay horizonte de arreglo y la tensión está concentrada en la provincia de Buenos Aires. Es probable que el desenlace de la pulseada en esa provincia sea un elemento decisivo para dirimir la discusión en Córdoba.