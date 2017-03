Farré, gremialista

Por Federico Jelic

Alzó la voz, convocó a los medios de prensa presentes en el entrenamiento de Villa Esquiú y se expresó sin tapujos, con una comunicación directa y vertical, dando a entender la postura general del plantel de Belgrano. Guillermo Farré, capitán y referente, ya con 35 años, expresó la determinación asumida, en apoyo y solidaridad con los demás colegas de otros clubes que llevan meses sin cobrar, encolumnados detrás de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Entonces, en caso de no aparecer la plata, el reinicio del campeonato sería recién para el segundo fin de semana de este mes en curso. Todo está sujeto, primero, al depósito del Gobierno Nacional a AFA, tras la rescisión del contrato de “Fútbol para Todos”, en un culebrón que se encuentra en un callejón sin salida.

Sin Juan Carlos Olave en el vestuario, después de que abandonara la actividad profesional en diciembre, es Farré la voz cantante en barrio Alberdi, el representante directo del plantel. Y de a poco lo está haciendo notar.

Sindicalismo

“Nos ponemos en el lugar de ellos”, refrendaba Farré, con las ganas lógicas de volver a jugar pero entendiendo la situación. En el ascenso y sobre todo en la categorías metropolitanas, llevan casi cinco meses sin cobrar. En Temperley, de Primera División, el presidente manifestó que si en 15 días no vuelve la actividad futbolística, se encontrará obligado a que poner un candado en la puerta del club. En Quilmes ya llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué repiten los dirigentes? “Si no hay fútbol, no hay ingresos”. Y no están equivocados, a pesar de todo.

“Agremiados va a levantar el paro solo cuando el dinero esté depositado. Entendemos que va a entrar dinero a AFA, pero el gremio lo pide directo y los clubes quieren distribuirlo”, explicó el capitán celeste. “La postura de Agremiados es concreta, esperemos que se solucione. Nosotros en Belgrano vamos al paro en solidaridad con los demás futbolistas”, añadió.

¿Qué más hizo Farré? Antes de su comunicado oficial, mantuvo contacto con un integrante del plantel de San Lorenzo, rival de mañana (si es que se levanta la huelga) en función de aunar criterios. Es que de levantarse la medida de fuerza, Belgrano tiene que viajar como muy tarde, hoy a la noche o mañana a la mañana. ¿Quedarán boletos disponibles? ¿Tendrán las reservas realizadas con pasaje abierto? De todas formas, este acto sirve para detectarlo como el nombre de mayor influencia y ascendencia sobre el grupo.

Comprometido con la causa

El mismo Farré mostró una impecable cintura a la hora de referirse a Futbolistas Argentinos Agremiados, en momentos donde el sindicato también recibió cuestionamientos sobre su inoportuna intervención. En todo este embrollo nunca había aparecido, y justo ahora que el conflicto muestra acciones en pos de destrabarse, aparece Sergio Marchi (secretario general del gremio de futbolistas) y channn! Otra vez problemas.

El autor del gol del ascenso de Belgrano ante River Plate, en la Promoción del 2011, no polemiza. Se ofrece de intermediario y, a su vez, acciona. Está claro que seguramente la idea fue consensuada con el resto de los compañeros. No obstante, no deja de llamar la atención su rol de vocero y sindicalista en esta circunstancia.

Y eso que en Belgrano la pasan bien en comparación con otras instituciones. El “Pirata” dejó de figurar en las listas rojas del Veraz con AFA y también con su plantel y los haberes profesionales. Hace rato que no sufre inhibiciones, historia repetida en tiempos antes de la quiebra y también en el proceso posterior. Pero paulatinamente fue allanando el terreno, al punto de ser considerada entre las entidades más cumplidoras del fútbol argentino.

Dentro de ese oasis en el balompié nacional, Belgrano mostró caridad y solidaridad. “Por como viene la mano y las negociaciones, según averigüé, es difícil que comience el campeonato”, comentó el ex Central Córdoba de Rosario, ya con una mirada más comprometida, no sólo desde el punto de vista del jugador.

Perfil indicado

A nivel nacional Farré fue consultado por diversos colegas de otros clubes y también por programas de TV y radio. Su teléfono celular no descansó y seguramente tuvo que recargarle la batería en muchas ocasiones. Es cierto que siempre formó parte del núcleo de referentes del plantel, junto a Olave y a Esteban González, aunque ahora con estos dos últimos ya retirados profesionalmente, su opinión es la más importante del vestuario.

Quizás como ya hace 10 años que vive en Córdoba, aprendió discusivamente cómo anunciar las huelgas, emulando a Rubén Daniele, titular del SUOEM (sindicato de los empleados municipales de Córdoba) o a los tantos sindicalistas de los choferes de colectivos de nuestra ciudad que recurrentemente aparecen en los medios dictaminando los paros de transporte público. Con mucho más respeto, claro está, Farré hizo una intervención que llegó a los primeros planos nacionales. Un referente que se sigue formando y aprendiendo. Es decir, un gremialista que podría ser admirado y recordado con cariño, algo que no sucede en Córdoba desde Agustín Tosco, más o menos.

¿Con el gremio, en paz?

El capitán de Belgrano, en virtud de evitar cortocircuitos con sus colegas, y a su vez, apoyando la continuidad de la medida de fuerza, le solicitó al gremio la reprogramación del choque ante San Lorenzo para el sábado o domingo, con la finalidad de poder viajar a tiempo a Buenos Aires, en caso de que vuelva el fútbol. Igualmente, dejó algún “recado” para Marchi y su séquito: “Yo hace 10 años estoy acá y nunca tuvimos problemas. Pero me hubiese encantado que el respaldo de agremiados hubiese sido siempre, y no los últimos tres meses”, concluyó Farré.

Seguramente, en estas horas podría haber novedades. Por lo impredecible del fútbol argentino, hoy, mientras usted lee estás líneas, probablemente haya acuerdo para que la pelota empiece a rodar o para postergar una semana más la actividad. Un despropósito. Pero Farré alimenta su perfil de referente. Primero fue solidario con los colegas que padecen, y después, con su propio grupo, pidiendo que se reprograme el partido de Belgrano. Un papel protagónico dentro de la cancha y también del otro lado del césped y la línea de cal. Para su imagen, indistinto es si se levanta la huelga o no. Su postura es la que perdurará en la retina de todos, tanto de jugadores como de dirigentes también. Se cotiza. Por eso no es casualidad que desde el propio club “celeste” lo imaginen en un futuro inmediato con un rol preponderante en la formación humana y profesional de los juveniles de la cantera. Más como un “embajador” que como un técnico. Atentos.