Tribus K ensayan un frente amplio para jugar en octubre

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La ecuación es sencilla y el kirchnerismo ortodoxo lo sabe. En Córdoba, una opción electoral representada por una lista pura K tiene pocas chances de prosperar frente a Unión por Córdoba y a Cambiemos. La provincia mediterránea ya les dio sobradas muestras de su resistencia al proyecto nacional y popular que gobernó el país durante tres periodos.

Y aunque todavía una parte de la dirigencia local se resista a admitirlo e imagine batallar con una boleta netamente kirchnerista, otras tribus K también de pura cepa proponen barajar y dar de nuevo. Consideran que la única manera de jugar con posibilidades reales en octubre próximo es logrando la conformación de un frente más amplio.

Siguiendo la consigna que lanzó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de construir un Frente Ciudadano, la versión local propone el armado de un espacio que combine expresiones de kirchnerismo duro con nuevos emergentes. El ensayo de un Frente Amplio Ciudadano supone disimular las tensiones internas que se agudizaron aún más después de la paliza electoral de noviembre de 2015¸algo difícil de imaginar en un escenario actual de total dispersión de los caudillos locales. Pero no imposible replican desde algunas organizaciones bajo el precepto de que la única variable al menú electoral cordobés del bipartidismo es la reconversión del espectro K cordobés

Con el propósito del lanzamiento de una agenda de trabajo política y electoral, el próximo sábado en un club de barrio Jardín tendrá lugar el segundo plenario de la militancia nacional y popular (el primero fue en noviembre pasado) al que convocan, entre otras organizaciones, la Coordinadora de Barrios, CTA Córdoba, Colectivo Más Democracia, La Cámpora, La Jauretche, Nuevo Encuentro, FpV territorial 26 de Julio, De Frente, Movimiento Nacional Alfonsinista, Politika, Casa de Ciriaco, Peronismo Autoconvocado, PC, Iniciativa Popular.

Con las PASO como resolución de las futuras candidaturas, el Frente Amplio propone incluir a sectores del peronismo no pejotista ni aliado de Cambiemos, a sectores del Frente Cívico, de la izquierda nacional y popular, Patria Grande, del movimiento ADN, del socialismo, entre otros. Claro, estas invitaciones no garantizan que el acuerdo ya esté sellado, más bien es apenas el principio de un intento de acercamiento para pelear en las legislativas primero y ensayar una alternativa posible para 2019.

Quienes organizan el mitín consideran fundamental que para democratizar el espacio nacional y popular de Córdoba las decisiones que se tomen tanto en lo político como en lo electoral sean resueltas de manera colectiva por los actores locales y no por el dedo de algún dirigente de Buenos Aires. Vale decir, un mecanismo naturalizado dentro del Frente para la Victoria.

“Inclusive las autocandidaturas lanzadas por Facebook, por partidos o por encuestas deben ser legitimadas democráticamente. Nadie por si solo es la síntesis o conducción del conjunto, a lo sumo son conductores o referentes de sus propios espacios”, señalan desde la organización.

Los tres enfoques K

Dentro del kirchnerismo más ortodoxo que confluirá en el plenario de barrio Jardín, surgen tres posturas distintas:

1- Subscribir el compromiso público de impulsar el gran frente electoral y el compromiso de dirimir las candidaturas en las PASO. Aprobar el pronunciamiento de un programa para Córdoba teniendo en cuenta lo que opine “la jefa” pero no esperar la venia de Buenos Aires para trabajar las resoluciones. Aunque con matices, adhieren a este planteo Nuevo Encuentro, Colectivo Más Democracia, FPV territoriales, Partido Intransigente Nacional y Popular, Movimiento Nacional Alfonsinista.

2- Construir el frente electoral, aprobar el pronunciamiento de un programa para Córdoba pero no quedar sujetos a lo que se resuelva en las PASO. Tener en cuenta lo que opine Cristina Fernández de Kirchner. Adhieren con matices Partido Solidario, Frente Grande, PC.

3- Impulsar el frente, aprobar pronunciamiento de un programa para Córdoba pero no firmar en esa instancia un compromiso público a la espera de lo que resuelva la conductora nacional del espacio kirchnerista. Apoyan en general esta moción la Jauretche, La Cámpora, Ateneo NK , Centro Mozé.