Paritaria docente: sin margen, el paro sería irreversible

Por Juan Pablo Carranza

jpcarranza@diarioalfil.com.ar

A contrarreloj y sin margen, la Provincia tiene sólo tres días hábiles para desactivar el paro por 48 horas dispuesto por los docentes y garantizar el inicio del ciclo lectivo en tiempo y forma. Una tarea casi imposible, que no solamente depende del ofrecimiento que pueda llegar a realizar el Panal, sino de los puntos pendientes de la paritaria anterior, la recomposición de la pérdida por inflación del 2016 y la suerte del reclamo por reabrir la paritaria nacional. La foto indica que hoy la doble jornada de huelga es irreversible y que no hay ningún tipo de mecanismo para destrabarlo.

Este combo de factores produce una sola coincidencia entre dirigentes sindicales y altos funcionarios del Gobierno: se trata de la paritaria más difícil y compleja de los últimos años. Una confesión que ambas partes prefieren mantener en estricto off para no agregarle más combustible a una negociación a tono con las últimas temperaturas de febrero.

Para completar esta sensación térmica, laespontánea y oportuna campaña digital contra el paro, iniciada Buenos Aires por Mariano Bronenberg, un experto en comunicación y ex miembro del batallón 601, enardeció el ánimo de los educadores en todo el país. Al hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo se le sumaron docentes jubilados, estudiantes universitarios de Economía y hasta profesionales voluntariosos con un fervoroso entusiasmo por estrenar su vocación frente a un curso sin ningún tipo de experiencia.

La réplica de los docenes llegó también vía redes sociales. E inclusive varios funcionarios nacionales y provinciales salieron restarle importancia a la cruzada mediática por el primer día de clases.

Córdoba

Bajo este marco la negociación local aun no dado ningún paso en firme. Luego de la convocatoria de la semana, la Provincia no volvió a llamar a los docentes a una nueva reunión paritaria, a pesar de que la cúpula gremial estuvo pendiente de sus celulares todo el fin de semana.

Desde la Provincia informaron que hoy habrá nuevas novedades. Están pendientes del resultado de las reuniones en Buenos Aires y Capital Federal, cuyas autoridades convocaron ayer de emergencia a los gremios docentes para intentar algún tipo de acercamiento.De todas formas, el margen para desactivar la huelga nacional es muy reducido.

Mientras tanto los dardos entre el Panal y la UEPC siguen a la orden del día. El viernes el ministro de Educación, Walter Grahovac rompió con el silencio que había mantenido hasta ese momento y salió públicamente a criticar la medida de fuerza porque aseguraba que se trataba de una cuestión estrictamente nacional.

Es cierto que la paritaria en el Ministerio de Educación de la Nación no impacta en Córdoba -de hecho,los salarios cordobeses superan la media del país- pero los docentes reclaman una instancia de diálogo que estaba vigente y que servía para garantizarle un piso a las provincias más relegadas. Vale decir que con kirchnerismo el diálogo era fluido, aunque el Fonid estuvo congelado durante tres años. La naturaleza política de la negociación cambió con el cambio de gobierno.

Sin embargo, los docentes justifican su medida de fuerza en función de los puntos adeudados de la paritaria 2015: aumento de antigüedad para los docentes con más de 28 años de aportes y el blanqueo del 25 por ciento del material didáctico. Ambos puntos que la Provincia reconoció y que ahora quiere incluir dentro de la masa salarial 2017. Allí radica la tensión originaria del conflicto.

Salarios

Este nudo es previo a la discusión salarial y a la recomposición inflacionaria que reclaman por la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado. Los docentes además ya aseguraron que no están dispuestos a aceptar una oferta del 18 por ciento. El 19 que llevó a la mesa la Provincia de Buenos Aires tampoco parece ser la salida.

En la mira de los educadores está elacuerdo que cerraron los bancarios luego de una tensa paritaria. Casi 24 puntos (más una serie de ítems extraordinarios) es lo que consiguió el gremio que conduce Sergio Palazzo, superando el techo inflacionario de 20 puntos que estima la Casa Rosada.

No obstante, parece ser que la salida, más allá del aval político de las provincias a la Casa Rosada, está en manos de la Nación. Solo el Gobierno central puede descomprimir la situación, no sólo por la paritaria, sino también porque de él depende el Fonid. Varias provincias de las grandes ya le plantearon una alternativa con este fondo.

Una hipótesis para tener en cuenta es que las provincias se estiren los más posible y que la Casa Rosada acompañe ese aumento con un incremento del Fonid. Por ahora es solo terreno de la especulación e implica una erogación que la administración de Mauricio Macri parece no estar dispuesta a concretar.