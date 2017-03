¡Qué ganas de ser marxista!

Por Luis Alfredo Ortiz

En estos días -quizá influido por la visita a las estatuas de Marx y Engels en Berlín- quien esto escribe ha llegado a la conclusión de que su vida sería mucho más simple si fuera marxista. Esto tiene que ver con los vaivenes del escenario político argentino y lo difícil que le resulta su interpretación, como ciudadano de a pie.

Para un marxista, el presidente Macri es simplemente un miembro de la gran burguesía y, como tal, está en su naturaleza beneficiar a su clase, por cualquier medio, lo que incluye utilizar la ‘legislación burguesa’ vigente, destinada precisamente a facilitar ese propósito. Que entre los beneficiarios se encuentren familiares y amigos resulta, para este análisis, irrelevante: es un mero corolario de su acción en favor de su clase, no debiera sorprender a nadie y no merece ningún reproche ético especial. Los individuos y sus voluntades no cuentan. No pueden escapar a su naturaleza de clase. Viene a la memoria aquello de “Mauricio, que es Macri”, que en clave marxista sería “Mauricio, que es burgués”. Simple, claro y desapasionado.

Pero quien esto escribe es apenas lo que los marxistas llaman un ‘pequeño burgués’, que no sabe nada de marxismo, y que intenta aprehender la realidad con las “mediocres armas del sentido común” (Milcíades Peña dixit). En síntesis, un pobre infeliz sin aparato teórico coherente, un tonto más cuyo consuelo es la sospecha de que comparte esa carencia con la mayoría de sus conciudadanos. Un blando de corazón que, tras una vida de decepciones en materia política, está dispuesto a todo tipo de concesiones con tal de salvar algo de fe a la que aferrarse. También en esto intuye que se halla en compañía de muchos. Es natural, entonces, que elija escaparle a los gélidos clisés marxistas.

Un recurso para ese escape es el principio de la “presunción de inocencia”, cuyo correlato es “el beneficio de la duda”. En estos días se conoció el muy magnánimo acuerdo por el que el estado argentino aceptaba que la empresa Correo Argentino SA -propiedad de la familia presidencial- le pagara una deuda, ya devaluada durante doce años por una inflación aluvial, mediante un plan de infinitas cuotas sin interés, que la licuaba hasta lo infinitesimal, sin contraprestación alguna, lo que desató un portentoso escándalo. La gran prensa ha insistido sin parar, en innumerables artículos de opinión, programas radiales y televisivos, y cuanto medio tiene a su alcance, en afirmar que el presidente es ajeno a la componenda, la que habría sido pergeñada sin consultarlo por uno de sus ministros.

Aunque el más elemental sentido común le indicara lo contrario, y quizá empujado por la monocorde y ruidosa unanimidad de los mass media, este ciudadano casi decidió otorgarle al presidente Macri el beneficio de la duda: el mandatario no sabía nada, todo fue obra de voluntariosos amanuenses empeñados en beneficiar a su señor padre mientras le escamoteaban el asunto para no agregar más preocupaciones a las que ya tiene con los grandes problemas del país. Aunque esta explicación resultara algo tortuosa y estuviera lejos de la tentadora elegancia de la hipótesis marxista, consideró que bien valía la pena el esfuerzo para preservar algo de fe. No importaba que al padre en cuestión difícilmente pudiera atribuírsele inocencia alguna. No venía al caso.

Pero el sentido común volvía por sus fueros: ¿no era obligación del presidente saber? ¿si realmente no sabía, no estaba incumpliendo sus deberes? ¿los gestores en cuestión no fueron designados por él? A fuer de pequeño burgués, quien esto escribe ha leído su Mafalda. Entre las tiras que recuerda de memoria, hay una en la que Susanita lee en voz alta un cuento infantil: “Érase una vez un rey muy bueno …,” Mafalda interrumpe con brusquedad: “Sí, los malos eran los que lo rodeaban. Conozco ese cuento.” Pero decidió mantenerse en sus trece: Mauricio nada sabía. Punto.

La memoria, musitaba el suscripto, es la peor enemiga de la fe. Aquí se le apareció Mnemósine, su encarnación, mucho más porfiada que el sentido común. El autor es cordobés por adopción, como lo fuera Ramón Mestre (padre), que llegó a tanta eminencia en Córdoba y otros lugares. Como Corrientes, por ejemplo, en la que fue interventor del inefable De la Rúa, allá por finales de 1999. Y hasta ahí llevó consigo a su entonces alter ego, y actual ministro de comunicaciones de Macri, el cordobés Oscar Aguad, autor putativo del acuerdo en cuestión.

“No le vamos a perdonar un peso: la familia dueña del Correo Argentino tiene que pagar lo que debe”. Esta perla del humor cordobés no fue proferida en un escenario de la temporada teatral de Carlos Paz, por un ocurrente imitador, sino por Aguad en persona y en el Congreso, ante una comisión de diputados. Como corresponde a un buen humorista, lo dijo combinando una expresión de enojo y seriedad con la consabida dureza de su rostro militar.

Mnemósine trajo a colación la actuación de Aguad como interventor de la intendencia de Corrientes, que terminó en escándalo y juicio por el destino poco claro de 60 millones de pesos-dólares de entonces, del que finalmente fue absuelto por prescripción de la causa, en 2014. A mayor abundamiento, la madre de las musas recordó que los pesos que enviaba el gobierno nacional para los beneficiarios de los planes trabajar de entonces, eran entregados en vales Cecacor (¡sí: el Cecor, versión correntina!), que luego aprovechados cueveros ad hoc recompraban a los desocupados por la mitad de su denominación en pesos. Esta pobre gente no tenía más remedio que dejarse robar lo poco que tenían, puesto que ningún supermercado aceptaba los malhadados Cecacor. A su turno, el gobierno provincial le canjeaba a esos cueveros los Cecacor por pesos, a la totalidad de su valor impreso. Negocio redondo: los que estaban en la cosa se quedaban así con la mitad de todo el dinero de la ayuda social nacional. Buena voluntad de la intervención, sin duda, aunque no faltaron mal pensados que vincularan a Aguad con el asunto.

A esta altura del partido, lo que menos deseaba el suscripto era que se espabilara nuevamente el sentido común e intentara acorralarlo: “Para otorgarle el beneficio de la duda a Mauricio, primero tenés que creerle a Aguad”. Luego de la visita de Mnemósine, este pedido ya resultaba exorbitante, pese a su lógica impecable, y le recordó una vez más lo simple y aséptico de la solución marxista. Desorientado, se apoyó inconscientemente en el frío bronce de una mano del fundador, tal vez en busca de ayuda. Fue desalojado por un grupo de japoneses que querían fotografiarse sentados en las rodillas del profeta, brillantes y limpias de verdín por lo repetido del acto. Para ellos era una especie de abuelo acogedor, aunque algo distante. Para quien esto escribe, la esfinge que quizá tuviera la solución de sus tribulaciones.