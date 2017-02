Infeliz aniversario

Por J.C. Maraddón

En los tiempos de la Gran Depresión, la crisis económica afectaba tanto a los bolsillos de los ciudadanos más humildes como a los avatares políticos de las grandes potencias. Así como en la Argentina fue uno de los motivos del primer golpe militar del siglo veinte, en septiembre de 1930, en Alemania facilitó el ascenso al poder de Adolf Hitler. Su origen se sitúa en el crack de Wall Street en 1929 y sus consecuencias mundiales fueron devastadoras para gran parte de una humanidad que, hasta ese momento, confiaba en la fortaleza de la “mano invisible” del mercado para garantizar un progreso eterno. La bancarrota que sobrevino abrió las puertas a una desazón universal.

Fue en esos años treinta que se construyó la leyenda de quienes, ante la hecatombe generalizada, entendieron que respetar la ley dejaba de tener sentido. Y desde una ética parecida a la de Robin Hood, surgió un bandidaje que se ufanaba de ejercer la justicia social por mano propia. Aunque en muchos de ellos no faltaba el impulso de la codicia, establecían limitaciones morales a su faena: no sólo concentraban la mira de sus fechorías en bancos, prósperos negociantes y ricos hacendados, sino que además, en algunos casos, ayudaban a la gente más hambrienta con el botín que obtenían de sus atracos.

Esta metodología los volvió populares a más no poder, en tanto sus hazañas empezaron a ser reflejadas por la prensa gráfica, que por esos años era el principal multiplicador de noticias. Y así como en la región del Chaco se comentaban las aventuras de un bandido apodado Mate Cosido, en los Estados Unidos, a comienzos de la década del treinta, cobraron fama los jóvenes Bonnie Parker y Clyde Barrow, una pareja de enamorados justicieros que –con la participación de eventuales cómplices- extendía su actividad delictiva por los estados de Missouri, Texas, Oklahoma y Arkansas.

El loco amor que los unía, los férreos códigos que guiaban sus procedimientos y el trágico final que tuvo su raid, transformó a su historia en uno de los mitos del siglo veinte. Y el cine, que ha sido el medio que mejor supo narrar la mitología moderna, recurrió periódicamente a este dúo de bandoleros para inmortalizarlos en la pantalla. De todas esas películas, tal vez la que mayor repercusión obtuvo fue la que protagonizaron en 1967 Faye Dunaway y Warren Beatty, ambos en el esplendor de su juventud. El éxito del filme disparó la carrera de ella y consolidó la de él.

Sin embargo, a pesar de que “Bonnie and Clyde” de Arthur Penn obtuvo once nominaciones al Oscar, el largometraje sólo se llevó dos estatuillas, la de mejor actriz de reparto para Estelle Parsons y la de mejor cinematografía para Burnett Guffey. Bob Hope fue el animador de esa ceremonia, en la que la gran ganadora resultó ser “Al calor de la noche”, de Norman Jewison, que obtuvo cinco premios (incluyendo el de mejor película) sobre siete categorías en las que aparecía como candidata. Quedó claro que, para la Academia de Hollywood, el suceso de taquilla de “Bonnie and Clyde” no era sinónimo de supremacía artística.

Medio siglo después, precisamente como celebración del cincuentenario de aquella producción, Faye Dunaway y Warren Beatty fueron invitados a ser los presentadores del Oscar al mejor filme, en la velada del domingo pasado en Los Ángeles. Con el episodio del sobre traspapelado y del fallido anuncio de que la ganadora era “La La Land”, cuando en realidad la elegida era “Moonlight”, la Academia volvió a jugarles una mala pasada a aquellos Bonnie & Clyde de ficción que, ya septuagenarios, se fueron otra vez con el ánimo por el piso.