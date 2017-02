Accastello acelera el regreso a la arena política

Eduardo Accastello prepara en Villa María un acto para homenajear a las mujeres, que celebran el 8 de marzo su día, en lo que representa un nuevo paso hacia su reposicionamiento en el escenario político, plan que podría conducir, finalmente, a la candidatura a diputado nacional.

El ex intendente de Villa María experimentó un intenso subibaja en el 2015, cuando pasó de prometedor candidato a gobernador a sentirse acorralado por las dificultades judiciales. La derrota del kirchnerismo frente al macrismo lo colocó en una instancia políticamente incómoda, ya que está enfrentado al peronismo cordobés.

Sin un aparato nacional que lo sostenga, sufrió también por el abandono de quienes se forjaron al calor de su poder territorial, como el actual intendente, Martín Gill, y su ex esposa, Nora Bedano.

Gill, enseguida de hacerse con el sillón municipal envió señales amigables a Juan Schiaretti, aceitando así su regreso a Unión por Córdoba. Meses después le siguió Nora Bedano, quien pasó de legisladora opositora a oficialista. En Villa María, son muchos más los ex accastellistas, que observan que el sol calienta en otro territorio.

Pese a ello, durante el reciente Festival de Peñas, al cumplirse la 50° edición, Gill otorgó reconocimientos a todas las personalidades que en distintas épocas hicieron grande al máximo evento artístico de la ciudad. Uno de ellos, Eduardo Accastello, quien difundió la foto del momento en las redes sociales.

Pero a una noticia buena le siga una complicada. Hace un par de semanas se libró una orden de allanamiento a la Municipalidad de Villa María, puntualmente a las oficinas de la Secretaría de Economía y Finanzas, Contaduría General y Tribunal de Cuentas.

El allanamiento fue pedido por el fiscal René Bosio, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la administración del programa nacional de viviendas Techo Digno, en los años 2014 y 2015.

Gill, como corresponde, colaboró activamente en la entrega de información, que podría comprometer a Accastello.

Pese al despegue de Gill del kirchnerismo, los macristas villamarienses le recuerdan su pasado.

Días atrás, el legislador del PRO, Darío Capitani, dio a conocer un comunicado en ese sentido, titulado “Kirchnerismo local, cinismo y … ¿memoria?”.

En el texto, Capitani afirmó: “Si alguien sabe de cinismo es el PJ local. O, hablando con propiedad, el kirchnerismo local. Ahora se esconden o camuflan bajo el escudo del PJ, pero son kirchneristas. Y del kirchnerismo más rancio. Del que hace cualquier cosa para permanecer en el poder. De los que buscan el calor de los oficialismos de turno. Del que niega y reniega de su pasado”.

Capitani, uno de los hombres fuertes del macrismo provincial, agregó: “Ustedes sí saben de cinismo. La realidad es clara. Dejen de subestimar a los ciudadanos y háganse cargo de lo que han hecho y de su pertenencia política. No se camuflen, no se escondan, llevan el ADN kirchnerista, porque así se comportan, así se manejan, así son, sólo eso, kirchneristas”.

¿“Candidato” de Cambiemos?

Fuentes kirchneristas prefieren no preocuparse demasiado por todo eso. Sacan cuentas y concluyen que el principal beneficiado de que Accastello sea candidato a diputado nacional sería el PRO.

“Le quitaríamos votos al peronismo, naturalmente, por lo que ellos van a estar muy interesados en que Eduardo sea candidato”, especuló un alto dirigente K. Incluso, aseguran que una legisladora kirchnerista llegó a aventurar que el PRO podría colaborar con la campaña de Accastello, no por solidaridad sino en beneficio de Cambiemos.