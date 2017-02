Presidencia provisoria: oposición cedió votos para ungir a mestrista

Nicolasistas que reclamaban ese cargo, no acompañaron la designación de Miriam Acosta. Fricciones dentro de Juntos Por Córdoba durante sesión preparatoria.

La bancada oficialista en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba vivió ayer una suerte de PASO durante la sesión preparatoria. Lo que suponía debía ser un simple trámite legislativo como ocurre cada año a la hora de definir las nuevas autoridades del cuerpo previo arranque del periodo ordinario de sesiones, terminó por convertirse en una instancia más de la interna feroz que vive Juntos por Córdoba en tiempos electorales. Las disidencias, está vez, se dieron entre el mestrismo y la facción de Fuerza Renovadora -núcleo que responde a Miguel Nicolás representado hoy por tres concejales- por la presidencia provisoria. Desde el Palacio 6 de Julio querían la continuidad de Miriam Acosta en ese cargo mientras que el nicolasismo exigía el lugar que supo ocupar en el Concejo durante la primera gestión de Ramón Mestre, ahora para el edil Javier Lafuente.

La falta de consenso fue tal que el miércoles pasado la sesión debió pasar a un cuarto intermedio dado que la bancada oficialista no conseguía las 16 voluntades necesarias para aprobar la moción. Incluso ayer, tras retomarla, la discusión entre los mismos correligionarios siguió en plena reunión al punto que, después de varias idas y vueltas y de un Felipe Lábaque bastante mareado intentando zanjar las diferencias, la válvula de escape terminó siendo una parte de la oposición. El salvavidas llegó con los dos votos de Unión por Córdoba (Esteban Dómina y Adrian Brito) y el del monobloque Frente Federal Acción Solidaria (Marcelo Pascual) que completaron la mayoría simple necesaria junto a los 13 votos de oficialismo. Recién entonces Acosta fue ungida

La pulseada que ayer ganó el mestrismo dejó ofendido al sector de Miguel Nicolás desde donde refunfuñaron al señalar que la lealtad pública mantenida con el intendente de la ciudad no se condijo con sus gestos hacia ese espacio dentro del Concejo Deliberante. Por ahora, ese malestar no trasciende los límites de una simple fricción pero sí enciende la señal de alerta dentro del bloque

Si bien las disidencias dentro de un mismo espacio son naturales, hasta este año el intendente Mestre nunca había tenido que lidiar con la rebeldía pública de una parte de su tropa. Primero, fueron Juan Negri, Laura Sesma y Abelardo Lozano quienes se plantaron con los pliegos de la basura alterando, incluso, los planes originales que el Ejecutivo tenía para ese proyecto. Ahora, el empaque del nicolasismo hace tambalear la tensa armonía en la que conviven los 16 ediles de Juntos Por Córdoba. Todo indica que se trata de los primeros cortocircuitos que atravesará la alianza local de Cambiemos mientras corran tiempos electorales.

Nuevas autoridades

Además de la presidencia provisoria a cargo de Miriam Acosta, ayer fueron proclamados como vicepresidente primero, Belkis Garda (Juntos por Córdoba); segundo, Adrian Brito (UpC); y tercero, Santiago Gómez (ADN).

Por otro lado, Lucas Cavallo fue desplazado de la presidencia del bloque oficialista y reemplazado en esa función por Lucas Balián.