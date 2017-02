Peregrinación a Punilla

Por Gabriel Abalos

La Meca del rock

El Festival Cosquín Rock nació prácticamente con el siglo XXI, y alcanza su edición 17ª este año: desde mañana. Tuvo cuatro ediciones en la Plaza del Folklore de Cosquín, siete en la Comuna de San Roque y desde 2012 se ha instalado en el aeródromo de Santa María de Punilla, donde este sábado se convierte en la meca anual de todas las tribus rockeras del país y de varios otros países. La fama del Cosquín Rock ha permeado francamente las fronteras argentinas, hasta el punto de haberse realizado hace menos de una semana una exitosa primera edición del Cosquin Rock en el D.F. Mexicano.

El encuentro que abre sus puertas mañana y se extiende hasta el lunes, contará con siete escenarios que dividirán estilos y públicos, o invitaran a rotar. Por el Escenario Principal desfilarán los dioses establecidos del Olimpo rockero como Ciro y los Persas, La 25, Los Gardelitos, Los Fabulosos Cadillacs, Skay y los Fakires, La Vela Puerca, Los Cafres, Los Caligaris, Las Pelotas, Attaque 77, Los Violadores, Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer), Palo Pandolfo, entre otros. Allí tocará también Rich Robinson, guitarrista de The Black Crowes.

Pero habrá también un Temático Heavy para propuestas como Malón, Carajo, Horcas, Viticus, Pésame (Cba), Nonpalidece, Dancing Mood, Todos tus muertos y, entre ellos, asomando Sol Pereyra (Cba.). El Quilmes Garage cobijará el sábado a bandas cordobesas: Eterna Agonía, Cith, Santa Kim, Al Vacío, Nostica, Los Navarros, Que Bien Que Te Queda, Las Frases de Samuel, Ardid, Cristales, Lord Immigrant, Rocket y la Flora Bartola, y tendrá como broche de oro El “After Funky Party” con la presencia de: The Reverend Sons Of (Cba) Fiesta Cuetillo (Bolivia) y Willy Crook (Bs As).

Habrá escenario para bluseros y otro llamado Ceremonia Geiser, que incluye a Fede Cabral, Juanse & The Band, a los cordobeses Juan Ingaramo y Rayos Láser, entre otros. Y un escenario Punk, o Metal, o Rock a secas, según el día, donde tocarán, Buldog, Expulsados, Astenia, Ceremonia, Cabeza Hueca, Rey Argento, La Rastrojera y otros.

El “centro cultural” del Cosquín Rock abrirá en el Espacio Alternativo, con diversos atractivos, entre ellos el Circo de Horror, que promete alimentar el morbo con exorcismos, torturas, contorsiones, suspensión corporal, fuerza capilar, cama de clavos, perforaciones, malabares con motosierras, pirofagia, equilibrios mortales, trapecios suicidas y curiosidades malditas. Esto no agota la cartelera cultural, ya que por allí pasará Pettinato Café Concert, Alfredo Casero y el Flaco Pailos, con sus rutinas de humor. Alejandro Orlando presentará Mi vida con Robert, habrá Fiestas Gitanas, celebrarán sus 30 años Los Pericos, el escritor Hernán Casciari subirá a escena con Una obra en construcción, el periodista Víctor Pintos hará un recorrido por el rock argentino en 50 Años de vida, y Rocambole regresará a Oktubre con una exposición.

Fabián Nonino (vuelve)

Esta tarde inaugura en Piccadilly Galería de Arte la exposición de Fabián Nonino titulada (volver a casa). Es artista es de Morrison, Provincia de Córdoba, y reside en Buenos Aires. Estudió arquitectura y se graduó como escenógrafo, especialidad que desarrolla en puestas de diversas óperas e investiga en relación a la música contemporánea. La serie (volver a casa) reúne partes de las instalaciones que el artista ha venido realizando desde el año 2012 y contiene seis capítulos sin un orden particular. Se trata de una construcción ficcional en la que el pasado se expresa en órbitas que emprenden las rocas, un viaje en una carretera sin fronteras, ni horizontes, ni fin, pero con un objetivo: volver.

Fabian Nonino ha expuesto en Fundación Proa, Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires y Lima, Perú; Museo Castagnino Museo de Arte Contemporáneo, Bahía Blanca, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural España Buenos Aires, Centro Cultural Gral. San Martín y Museo Caraffa de Córdoba.

La cita es a las 20 en José Echenique 2012, Cerro de las Rosas, donde tendrá lugar un brindis con la presencia del artista, además de una performance que se integra al conjunto de obras e ideas presentadas. Anima el DJ Franco Volta.

Acústico vespertino

Este último viernes de febrero trae el cuarto encuentro del ciclo Me harté de la noche, un ciclo de acústicos de verano que se realiza en Espacio 75 y en horario vespertino. Se presenta hoy en el ciclo la propuesta de Borderline Cba, autodefinida como “una banda de Rock Fuerte” que forman Miguel Jardel, Pablo Jardel, Ramiro Biarnes, Leandro López. El colectivo artístico Preña Mutosi le hace a la poesía, a la música y a la performance, todo con el fin de favorecer la mutación del público. También se presenta el baterista y percusionista Cruz Bigard.

En el Centro Cultural Alta Córdoba “Efraín Bischoff”, Rodríguez Peña esq. Jerónimo Luis de Cabrera, a las 19.30.

Carnaval Tunga Tunga

A tono con el carnaval se presenta en 990 Arte Club la Murga La Tunga Tunga, esta noche a las 23. Esta murgarecupera en su propuesta la identidad rítmica del cuarteto y la espontaneidad popular cordobesa, buscando en la rica historia del carnaval cordobés, donde el humor y la complicidad son fundamentales. La forman quince integrantes, jóvenes actores, músicos y murgueros vecinos de barrio Güemes que en cinco años lograron la aceptación del público con sus espectáculos Progresiando, Exagerada Alegría y el que presentan actualmente: Buscando un lugar. Mantienen una importante influencia de la murga uruguaya aunque con la impronta estética y conceptual de folclore popular local. A las 23 en Bv. Los Andes 337.