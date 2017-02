El pacto Tinelli-Angelici por la Superliga

Por Federico Jelic

Desplantes y diferencias

Angelici fue acérrimo detractor y opositor a la postulación de Tinelli como presidente de AFA, de hecho, le dio su aval al titular de Belgrano, Armando Pérez, hoy al frente de la Comisión Normalizadora, aunque en 2015 no alcanzó a reunir los apoyos suficientes como para erigirse candidato formal.

Al fracasar ese plan, se sumó al bloque de Luis Segura. Sus diferencias más que nada van por el ego y las ansias de poder. Porque mientras en la casona de la calle Viamonte se hablaba de elecciones, por lo bajo se rumoreaba y daba forma a la Superliga, donde ninguno quería quedarse afuera. Ni Hugo Moyano, claro está.

Conocido fue cierto desplante del conductor de TV con el hombre fuerte de Boca en Casa Rosada, en un diálogo caliente, con Fernando De Andreis, secretario General de Presidencia, de testigo. “Esperá Daniel (Angelici), esperá. Dejalo hablar a (Claudio) Tapia. Más que presidente de Boca, parecés presidente de un equipo de Ascenso. Te escuchamos Chiqui. Hablá vos”. Lo desautorizó al borde del ninguneo.

Es que Angelici encontró abrigo en la tropa de “Ascenso unido”, que postula a Claudio Tapia, mandamás de Barracas Central, como candidato a conducir AFA en las próximas elecciones. Su sueño era llegar a dirigir la Superliga, esa que desde la presidencia de Mauricio Macri tienen tanto interés en aprobar cuanto antes, aunque está claro que el primer mandatario lejos está de que sea Tapia ese hombre. Y como es muy rencoroso, no le perdona a Tinelli la invitación a Daniel Scioli a “Showmatch”, días previos a las elecciones de noviembre de 2015. Lo tomó como un insulto y una clara posición tomada.

“Sos vos flaco”

Tinelli y Angelici tuvieron un contacto en AFA, en la antesala de la apertura de sobres en pugna por los derechos de TV. “Sos vos flaco el que tiene que presidir la Superliga”, le dijo el titular del “Xeneize” al “Cabezón”. “Vos siempre me pateaste en contra, Tano”, le respondió el hombre fuerte de San Lorenzo. “Desde mañana empiezo a jugar para vos”, dicen que le respondió Angelici.

Tinelli ya había declinado su intención de aspirar al trono de AFA, y por ende, la Superliga le sienta bien. Angelici había acomodado su chasis en el ascenso, y se lo rumoreaba como vice de Tapia, quien, hoy por hoy, es el único candidato a conducir el fútbol argentino. Pero Macri no está convencido de ese escenario.

Tinelli no dijo ni que sí ni que no y solo atinó a reírse, no dando crédito a sus oídos. Pero la idea le seduce. De todas formas, buscará armar su estructura sumando a River Plate, con su presidente Rodolfo D’Onofrio de aliado, quien curiosamente también está distanciado con Angelici.

En un aspecto hay consenso: los clubes quieren que haya un dirigente al frente de la Superliga y no un CEO con salario astronómico.

Angelici a tres puntas

En este sentido, Angelici está haciendo abuso de su venia del presidente Macri. Lo enfrenta por el tema de los clubes como Sociedad Anónima, apoyando a las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, y encima, mostrándose en una foto junto a Tapia, que a Macri le causa estupor y todo tipo de pruritos.

Sin embargo, es su “operador” en AFA. En Casa Rosada apuntaban al ex titular de Lanús, Alejandro Marón, como virtual presidente de AFA, sin embargo su cargo en CONMEBOL lo mantiene ajeno de la masa votante, no por incapacidad sino por distancia.

Pero el hombre fuerte de Boca juega a dos puntas. O tres. Tiene lugar garantizado en el ascenso y de paso, “apuesta” algunas fichitas en pos de que Tinelli llegue a conducir la Superliga. Esa habilidad le permitió posicionarse en tres frentes saliendo indemne. Nadie lo culpó de “alta traición”. Y de paso, negocia su mejor ocupación en todos los escenarios posibles.

El reparto

De todas formas, mientras se define el nuevo auspiciante del fútbol argentino, el Estado ya tiene acordado desembolsar 350 millones de pesos en concepto de indemnización hasta julio por la interrupción del convenio con “Fútbol para todos”.

El reparto se hace en tres grandes grupos, donde River y Boca (dirigencias enemistadas) se llevan la mayoría: 15.300.000 pesos por club. En el segundo bloque figuran San Lorenzo, Independiente, Racing Club y Vélez Sársfield (de polémica ubicación) percibirán 10.100.000 pesos. La fracción restante de los 24 equipos de Primera División, incluidos Talleres y Belgrano, embolsarán 7.400.000 de la misma moneda. Y sin chistar. La distribución continúa con 1.300.000 de pesos para los equipos de la B Nacional (Instituto por ejemplo); a los de la B Metropolitana le corresponden 648 mil pesos cada uno; a los de Primera C y Federal A 234 mil pesos (Sportivo Belgrano de San Francisco es beneficiario en este caso) y a los de Primera D, 93 mil pesos.

Dicho valores no son netos. Según los descuentos que se apliquen, puede variar lo que se les acredite a cada club.

Por otro lado, desde AFA ratifican que la Superliga se organizará por dentro de su estructura y que solamente las Asociaciones Civiles sin fines de lucro serán miembros de la entidad de calle Viamonte. De esta manera, se descartó uno de los deseos del gobierno Nacional y algunos dirigentes deportivos, de promover las Sociedades Anónimas Deportivas dentro del fútbol argentino, como sucede en otros países y ligas del mundo. Quedará ese debate para más adelante.

Más allá del reparto y que sean River y Boca los más favorecidos, llaman poderosamente la atención algunas alianzas estratégicas, como la de Angelici y Tinelli por la Superliga. Entonces, los que buscan una AFA refrescada y renovada, vuelven a coincidir con aquella popular frase de D´Onofrio: “En la AFA hay que poner una bomba y empezar todo de nuevo”.