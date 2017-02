Del matadero a su mesa

Por Víctor Ramés

cordobers@gmail.com

La bucólica marcha de los reseros criollos, tropeando el ganado vacuno a través de extensas llanuras hasta los rodeos, tenían como destino final los macabros mataderos de los grandes centros poblacionales. Aunque la matanza de vacas también ha sido una estampa diaria en este país vaquero, la misma ha sido desplazada a los sitios donde los bellos animales son faenados, convertidos en despojos sanguinolentos de nula belleza. Luego repartidos en mercados y más tarde trabajados por el fuego y el arte de cocineros y cocineras, adquieren una nueva belleza, una estética visual y de sabor, que completa el arco prácticamente esquizoide del consumo humano de reses.

La traza original de la ciudad de Córdoba de 1577, que incluía setenta manzanas en su cuadrícula, preveía terrenos para la construcción de corrales de hacienda y matadero público. No obstante, señala Carlos Page, hasta el siglo XVII el mismo no había sido construido. La carne de consumo para la población se faenaba al aire libre, sin emplazamiento fijo, y se vendía en la plaza central (hoy Plaza San Martín). Fue el Marqués de Sobremonte, Gobernador de la Intendencia de Córdoba del Tucumán entre 1783 y 1797, quien tomó la decisión de organizar el matadero, hacia fines de su mandato. Según Waldo Ansaldi, “en 1804 se tomaron medidas respecto de salubridad en el matadero, completando esta política de urbanización” iniciada por Sobremonte. Era entonces gobernador intendente el Coronel ingeniero José González, quien asumió dicho cargo en diciembre de 1803.

En los hechos, los problemas de salubridad no tuvieron una solución eficaz, y recién a comienzos de 1872 el matadero municipal de Córdoba encontró emplazamiento lejos del casco urbano, al fundar en 1870 Agustín Garzón el hoy tradicional barrio de San Vicente, al sur, del otro lado del río. El Matadero Municipal se instaló en unas barrancas en los márgenes, cerca del Bajo de los Perros que lindaba con Pueblo General Paz. En torno al Matadero se fueron generando negocios de menudeo y viviendas pobres.

El diario El Progreso de enero de 1872 anunciaba la pronta inauguración del Matadero, y daba una idea de las condiciones en que se faenaba hasta el momento: “El lunes próximo tendrá lugar la inauguración del Matadero público. Gracias a Dios que se va a inaugurar, así veremos que los abastecedores dejen de renegar (y con justicia) porque tenían que carnear a la intemperie.” Los corrales y el matadero, una vez que éste comenzó a funcionar, no redujeron del todo los riesgos a que estaban expuestos los consumidores de Córdoba, si bien su labor se extendió por más de cincuenta años.

Al estudiar los riesgos sanitarios en el mercado alimentario de Córdoba entre 1915 y 1930, el investigador Fernando Remedi recuerda el funcionamiento del matadero de San Vicente, “del cual dependía prácticamente todo el abastecimiento” de la ciudad, y donde “confluían tres circunstancias perjudiciales para la calidad de la carne: la inobservancia de ciertas prácticas de higiene, las deficiencias de infraestructura y la sobreutilización de las instalaciones.” Cita el discurso del secretario de hacienda José Aguirre Cámara, en la inauguración del nuevo matadero en 1927, donde éste expresaba: “Las viejas instalaciones, en uso hasta ayer, primitivas y antihigiénicas, estrechas y sin medios de control, no aseguraban nada, o aseguraban el consumo de carne en condiciones inaceptables. Eran construcciones con más de cincuenta años de vida, hoy inútiles hasta para un pueblo de diez mil almas.”

Una mirada a la época la ofrece el diario El Progreso, doce años después de la inauguración del Matadero Público de San Vicente, en una nota de advertencia al Intendente Municipal:

“Carne

No es posible que la carne que en nuestra ciudad se introduce para el día siguiente, pueda conservarse en buen estado con estos calores insoportables, que nos sofocan,

Y mientras no se tomen medidas, este mal irá en aumento.

Llamamos la atención del Sr Intendente, sobre lo que vamos a decirle:

En el matadero se empieza a matar los animales por la mañana, a las dos o tres de la tarde se carga en los carros, que dicho sea en honor de la verdad, son inmundos, casi sin techo ni puertas, y es traída hasta el mercado. Durante el largo camino que hay desde el matadero a los mercados, la carne sufre todo el sol y tierra.

Llega a su destino a las cuatro y media y es arreglada, quedando hasta el otro día a las siete entera, es decir dos días.

(…)

Varios carniceros nos han enseñado el estado de la carne.

Por esta razón ellos han arrojado a la basura 30 arrobas de carne.

Tome nota el Sr. Intendente, y haga lo posible porque la matanza de animales se efectúe por la noche como en Buenos Aires, pues de lo contrario nadie comerá carne.”

Naturalmente, era mucho más riesgoso consumir animales faenados clandestinamente, fuera del matadero público, eludiendo los controles sanitarios.

Concluimos con un panorama que daba el diario Los Principios sobre el consumo de carne en la ciudad de Córdoba, en 1895. El fin de la transcripción no es estadístico -aunque provenía de la Oficina de Estadística de la Municipalidad de entonces- sino que apunta a hacer más palpable el cuadro de reses sacrificadas para alimentar a la sociedad cordobesa, unos 43.000 habitantes, cuando concluía el siglo XIX.

“El estómago de Córdoba

(…)Las siguientes cifras son las obtenidas en el mes de Abril pasado:

Se han carneado en el matadero bueyes 169, novillos 1198, vacas 1661, terneros 109, Total: 3137

En suburbios, fuera del matadero se han carneado, machos 35, vacas 113, terneros 26, Total 174.

Las cifras anteriores dan un total general de consumo de 3311 cabezas, que han dado un total de peso (…) de 594.040 kilos

El promedio diario de animales vacunos carneados para el consumo es de 110 animales vacunos, lo que representa un aumento de cerca del 40 por ciento sobre lo carneado en el mismo mes en años anteriores,

La cifra más alta alcanzó el sábado de pascua, en que después de los días de ayuno se carnearon 146 vacunos.”