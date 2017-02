Ahora, Justicia Legítima se preocupa por la independencia judicial

El grupo, que durante la era K no cuestionó ninguna de las medidas de pobrísima calidad institucional que tomó, por citar, Alejandra Gils Carbó, y que arengó a la militancia ideológica en la Justicia, manifestó su indignación por el pedido de juicio políticos de los jueces que fallaron a favor de los bancarios.

La filial local del colectivo kirchnerista Justicia Legítima difundió un comunicado en el cual expresó su “indignación” por el pedido de juicio político formulado por el Ministerio de Trabajo en contra de los dos camaristas que ordenaron que las entidades bancarias cumplieran con el acuerdo salarial firmado en noviembre del 2016 por dos de las cuatro cámaras empresarias.

La entidad que representa a las extranjeras se opuso, pero pagó los cargos correspondientes al 2016. El conflicto estalló a la hora de liquidar los sueldos de este año. El sindicato protestó, Trabajo no homologó el pacto y todo volvió a “fojas cero”. Mientras el preacuerdo planteó una suba mayor al 24%, el Gobierno intentó “cerrarla” en torno al 18%.

El sindicato fue a la Justicia y la Cámara lo respaldó, intimando al Poder Ejecutivo para que “no interfiriera” en el tema. Antes, los bancos y los empelados pactaron y el sector levantó el paro de 72 horas que había anunciado.

La cartera que comanda Jorge Triaca presentó el pedido ante el Consejo de la Magistratura y alegó que los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert incurrieron en las causales de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia e incumplimiento de la Constitución.

Ahora, Justicia Legítima repudió lo que definió como un “intento de disciplinamiento” y lamentó que se condicione la actuación de “magistrados independientes”.

“Confiamos en que nuestras instituciones respondan a los principios indispensables para el funcionamiento de un sistema republican”, señaló. Además, plasmó que “la independencia de los jueces es una garantía para todos”.

Las declaraciones son razonables. Incluso, sorprende gratamente que el grupo dimensione la importancia de la independencia y que haga pie en el concepto de República, que parecía haber olvidado.

Si se compara la visión actual con el accionar que desplegó en el marco del debate del proyecto de “democratización judicial” que promovía el kirchnerismo, podría decirse que, por razones de coherencia, dejará de comportarse como un partido.

Si bien el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas, decenas de federales del país y de Córdoba abandonaron el decoro que les impone su función y militaron abiertamente en el kirchnerismo.

Los referentes de la agrupación no ocultaron nunca sus simpatías ideológicas, se sumaron a las filas del oficialismo k, se subieron a los palcos en los actos, reivindicaron la politización de los actores judiciales y fustigaron a los “opositores”. Por eso, aunque válida, su mortificación por el pedido de Triaca llama la atención.

Cabe recordar que a lo largo de varios años el colectivo dejó prácticamente de lado el debate sobre el modelo judicial y pasó a formar parte de un engranaje partidario.

Por caso, cabe señalar que nunca cuestionaron las decisiones de dudosísima calidad institucional que tomó la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y que podrían costarle el cargo, como la selección discrecional de los jurados de los concursos.

Incluso, llegaron a acusar a los miembros del Poder Judicial que convocaron a la marcha en reclamo del esclarecimiento del crimen del fiscal Alberto Nisman de “desestabilizar al gobierno”.

Hace dos años, nadie se solidarizó con Guillermo Marijuan, Ricardo Sáenz, Carlos Stornelli y José María Campagnoli cuando se los sindicó como integrantes de “sectores opositores” que usaban “la muerte violenta de una persona y colega con fines políticos o de posicionamiento personal”.