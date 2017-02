Sin el Mario Kempes, Talleres y Belgrano recalculan

Por Federico Jelic

Un veranito muy especial y particular tuvo la Agencia Córdoba Deportes, con el césped del Mario Kempes como obstáculo fundamental, karma que, aunque se reconozca o no, se cargó la función de un presidente de dicho organismo de deportes. A pesar de que el fútbol dio plazo de sobra con su poca organización y por las internas por los derechos de TV que demoraron el reinicio, la fecha 3 de marzo es clave en AFA en pos de empezar el año calendario futbolístico. Como sea.

El encuentro previsto en ese fin de semana era Talleres-Independiente, sin embargo un informe técnico reveló que el suelo llegaría en óptimas condiciones recién para el 12 de ese mes. Entonces, albiazules y “Diablos rojos” deberán postergar o buscar otro terreno, mientras que Belgrano llegaría con lo justo a su duelo con Racing Club, el 10 de marzo. Intrigas y sobre todo, suspenso.

Medardo y los clubes

El comunicado oficial enviado por la Agencia Córdoba Deportes es elocuente. El nuevo titular, Medardo Ligorria, quien reemplazó a Oscar Dertycia la semana pasada, solicitó a los ingenieros agrónomos a cargo de las obras del campo de juego del Kempes, un informe técnico con cierta especulación de saber en cuántos días se podría volver a la actividad formal sin que vaya a estropearse.

Una vez conocido cierto resultado, Ligorria citó a las autoridades de los clubes más comprometidos con las fechas y que habitualmente utilizan las instalaciones del estadio, en virtud de bridar dicha información específica. Del encuentro participaron Jorge Franceschi, vicepresidente de Belgrano y Gerardo Moyano Cires, Secretario General, junto a Juan Fassi, Secretario de Finanzas, ambos del Club Atlético Talleres.

Durante la reunión, Ligorria puso el informe en conocimiento de las partes, a la vez que agradeció la buena predisposición de los representantes de los clubes. “Tanto ellos como nosotros coincidimos en que se debe utilizar el campo de juego cuando esté realmente disponible”, sostuvo el “Lomo”.

El informe contiene una exhaustiva descripción de los trabajos realizados para la reconstrucción del campo de juego, elaborada en base a la información brindada por las distintas empresas adjudicatarias a cargo de la obra, el cual destaca: “Si la evolución de los trabajos se desarrolla de modo normal y no se ve afectada por las inclemencias climáticas, se estima que el campo de juego estaría en condiciones de ser utilizado el 12 de marzo del corriente año. Asimismo, y en caso de que estuviera óptimo para ser utilizado antes, se pondrá a disposición de los usuarios habituales”, indica parte del escrito presentado al Directorio de la ACD, firmado por el Coordinador de Supervisión y Mantenimiento del Campo de Juego, Ingeniero Ernesto Riera.

Cabe destacar que ,además del recambio de la superficie de juego, se realizaron trabajos de nivelación, instalación de un equipo de riego por aspersión automatizado y una limpieza y puesta a punto general de canaletas, desagües, canales y cámaras de drenaje.

Los dirigentes se volvieron a sus bases con más preguntas que respuestas, ¿Se posterga o no?

Talleres, entre mudanza y postergación

El más complicado es Talleres, por los tiempos y los plazos de recuperación. El 3 de marzo tiene que ser local de Independiente, en el reinicio de Primera División (si es que no explota otro conflicto en AFA y la TV) y la única certeza que tiene es que no podrá jugar en el Kempes.

La superficie no presentará sus mejores dotes naturales y entonces, el presidente Andrés Fassi y sus pares de comisión deberán resolver la situación, tomando posturas lo menos anti-populares posibles.

Lo que ocurre es que no hay escenarios en Córdoba disponibles para la convocatoria de Talleres. Porque en La Boutique apenas ingresan 17 mil espectadores con toda la furia, y con tubulares puedan alcanzar la suma de 20 mil. Salvo que se dispute solamente con presencia de socios activos en fútbol, sino es imposible que pueda albergar a la masa societaria actual, que llega a los 50 mil pero con acceso a la cancha, hoy en día de la fecha, alcanza los 22 mil.

Esa estrategia le puede significar un alto costo político a la dirigencia, que temen que queden afuera en barrio Jardín cerca de 10 mil hinchas con carnet al día sin poder ingresar.

La otra opción es Alta Córdoba. Talleres ya supo utilizar ese recinto en la B Nacional, en 2006 contra San Martín de San Juan, y otra vez en 2007, frente a Atlético de Rafaela. Empate y derrota, respectivamente. No hubo incidentes que lamentar entre las hinchadas, aunque contra la “Crema” fue una lucha interna, porque una madera impactó en la cabeza del juez de línea y para colmo, el tribunal de disciplina sancionó al albiazul con la quita de tres puntos.

También fue local en cancha de Racing, en Nueva Italia, ante Chacarita Juniors en 2002 y con Huracán de Parque Patricios, en 2005, aunque las dimensiones del “Miguel Sancho” no son tan diferentes a las de la Boutique. Sería lo mismo.

¿Y entonces? Con la ola creciente de violencia, jugarlo en cancha de Instituto sería un riesgo que ni las autoridades policiales ni gubernamentales estarían dispuestas a correr, salvo que existan garantías al respecto y en el tablero actual, nadie pone las manos en el fuego por nadie.

Con ese panorama, la posibilidad de postergación del choque ante Independiente es lo más probable y hasta sensato quizás, por más que el DT de Talleres Fran Kudelka quiera jugarlo donde sea, incluso en barrio Jardín en rigor de no perder más tiempo de preparación.

Belgrano especula

El horizonte de Belgrano es un poco más claro pero tampoco como para relajarse. Es que recién será anfitrión en Córdoba el 10 de marzo, frente a Racing Club de Avellaneda, y desde la dirigencia de Armando Pérez prenden velas, rogando que el piso del Mario Kempes ya presente otro diagnóstico. Las fechas estimativas de la Agencia y de los ingenieros agrónomos para el “alta médica” del terreno de juego son para dos días posteriores a ese encuentro. Es decir, o se llega con lo justo o no se llega.

De todas maneras, especularán con el progreso, en virtud de que restan casi 20 días y los avances podrían ser significativos en resiembra y emparejamiento. Caso contrario, no sería tampoco aconsejable la mudanza a barrio Alberdi. El “Gigante”, llamado “Julio César Villagra”, se encuentra en pleno proceso de remodelación en una de sus tribunas (la que da a espaldas a la calle Hualfin) y su capacidad se redujo a poco más de 15 mil mientras las obras persistan. Entonces, si se pretende que no haya heridos ni otros inconvenientes por razones edilicias, Alberdi no sería considerado como la mejor opción.

¿Mudanza a Instituto? ¿Postergación? Tanto “Matadores” como “Piratas” son hoy rehenes de las obras del Mario Kempes. Talleres es el más complicado, Belgrano quizás pueda esperar antes de definir su postura. Pero hasta el 12 de marzo, habrá más incertidumbre que nunca en barrio Jardín y en Alberdi.