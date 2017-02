Las computadoras importan

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

Hacia comienzos del siglo XVI ya el comerciante inglés Thomas Mun había diseñado una estrategia de desarrollo industrial para su país. El proteccionismo arancelario o directamente la prohibición de importar mercancías era el componente más importante de su programa industrialista.

A partir de ahí, numerosos economistas reescribieron la fórmula de mil maneras. El razonamiento es muy sencillo: se prohibimos o encarecemos las mercancías que llegan desde otros países, entonces nuestros fabricantes podrán competir con mayor facilidad e incluso ganar más dinero para mejorar sus productos.

A Mun lo siguieron Federico List en Alemania, Alexander Hamilton y Henry Carey en Estados Unidos, por sólo nombrar los más importantes. El rechazo al producto extranjero en defensa del nacional siempre ha sido uno de los instrumentos más utilizados para desarrollar la industria propia. Hablamos, claro, de bienes finales. Las materias primas tradicionalmente (y por un criterio que complementa al anterior) están liberadas de aranceles y los bienes intermedios cuentan con un arancelamiento inferior al de los productos terminados.

Esto es el proteccionismo, el corazón mismo del nacionalismo económico, un componente esencial del discurso populista. Comprar nacional conmueve los corazones y quien lo propone obtiene rápidamente su carné de patriota.

Este criterio instalado por el gobierno anterior hizo que los argentinos pagáramos las computadoras a precios siderales, comparados con países vecinos. Por eso, comprarlas en Chile ha sido un estímulo para viajar de veraneo al país vecino. Con esta política se pretendió simular la instalación de fabricación propia cuando, en realidad, apenas se armaban productos con la casi totalidad de los componentes importados.

El arancelamiento elevado de importaciones es una discusión que puede trasladarse a otros rubros. La ropa, por ejemplo. O el calzado. Incluye varios temas conectados: el costo de la mano de obra local, las cargas sociales, el costo de los insumos, el valor del tipo de cambio, la tecnología con que se produce. Hay países como Australia que decidieron dejar de producir ropa de uso cotidiano e importarla toda de Asia. La producción local de vestimenta se reserva para la ropa de alta gama.

Por supuesto, el proteccionismo arancelario no genera automáticamente una industria local sustitutiva de la importación que se prohíbe. En muchos casos ocurre que los industriales locales, achanchados por la protección, no se esmeran en la calidad de sus productos, ni en mejorar el precio, ni en tecnificarse, ni en mejorar su productividad. ¿Para qué hacerlo si la protección arancelaria los compensa largamente? El resultado es el que deriva habitualmente de la falta de competencia: caída en la calidad y precios poco competitivos.

En el caso de las computadoras existe un argumento adicional para valorar como beneficiosa la eliminación del arancel del 35% para PC de escritorio, Notebooks, All in one y Tablets. La aplicación de las computadoras excede ampliamente el ámbito personal u hogareño. Muchas actividades administrativas las han incorporado masivamente y su uso en la producción industrial es creciente aunque estamos altamente atrasados respecto de los países más desarrollados. En cierto modo, la computadora es más equiparable a las máquinas que a un simple bien de consumo. Y respecto de éstas, todos los países estimulan su incorporación mediante la reducción de los aranceles de importación.