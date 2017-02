La Militante condiciona candidatura de De la Sota

Por Marcos Duarte

El peronismo cordobés bajó la bandera de largada en vista de las elecciones previstas para agosto de este año. La principal incógnita que ronda en todos los niveles de la estructura partidaria es la candidatura de José Manuel de la Sota.

La semana pasada, un nutrido grupo de dirigentes del sur provincial intentó dar una muestra de movilización y unidad partidaria para disipar las diferencias en el tono que vienen teniendo los distintos sectores del partido en relación a la posición política respecto del gobierno de Mauricio Macri.

El documento que surgió del encuentro realizado en La Carlota reflejó, en distintos párrafos, los ejes que esgrimen las distintas sensibilidades del justicialismo cordobés. El fuerte respaldo a la gestión del gobernador y la sugerencia de encarar la campaña enfocando en las obras del gobierno se combinaron con un apoyo a la eventual candidatura de De la Sota si decidiera encabezar la boleta de diputados nacionales.

Nada indica que la armonía entre los dos líderes históricos de Unión por Córdoba vaya a romperse. Sin embargo, los posicionamientos de sus segundas líneas revelan la vigencia del debate interno.

En el día de ayer, el legislador riocuartense Franco Miranda puso en duda que el ex gobernador de la provincia decida finalmente encabezar la nómina de diputados nacionales en las elecciones previstas para mediados de año.

“Estoy en permanente contacto con el ex gobernador y lo veo muy frío al tema” dijo Miranda, que estuvo en el encuentro de La Carlota representando a la conducción de la agrupación ultradelasotista La Militante.

En el peronismo cordobés, nadie pone en duda la cercanía de la agrupación juvenil con el ex mandatario provincial. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas, mediante un video enviado desde Madrid, tuvo lugar a finales del año pasado en un encuentro del sector.

En esa oportunidad, De la Sota alentó a los dirigentes de La Militante a ocupar posiciones importantes en la estructura del Partido Justicialista. “Ha llegado el momento del trasvasamiento generacional, ustedes tienen que tomar la conducción del peronismo”, dijo el ex gobernador en esa oportunidad parafraseando al General Perón.

Es por esto que las razones que esgrimió ayer Miranda hablando de una posible abdicación de De la Sota llamaron la atención en todos los rincones del justicialismo de Córdoba.

El legislador afirmó que la postulación del ex gobernador depende del posicionamiento político del partido de cara a la competencia con la coalición Cambiemos. “Nos estamos reorganizando en los circuitos electorales y me parece que en nuestro partido debe haber un debate muy fuerte hacia adentro” afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Por otra parte, pareció plantear matices con la lectura de Schiaretti con respecto a los próximos comicios. Hace dos días, el gobernador visitó Río Cuarto y afirmó “en esta campaña nadie tiene mordaza. Pero a mí me parece que no es la vida o la muerte. Porque sea cual fuere el resultado no va a cambiar la composición del Congreso”.

Ante esto, Miranda respondió, con apenas disimulado sarcasmo, que “quizás el gobernador Schiaretti tenga razón y no sean de vida o muerte las elecciones” y agregó “también veo que el gobernador habló de garantizar la institucionalidad y de acompañar al gobierno”.

La velada crítica de Miranda a la caracterización del escenario electoral desembocó en una conclusión tajante: “¿Para qué usar una persona tan importante como De la Sota en estas elecciones sabiendo que no van a cambiar la composición del congreso?” se preguntó retóricamente el legislador.

El dirigente delasotista, como todo el peronismo, sabe que el ex gobernador encabezando la lista de diputados dota a Unión por Córdoba de un piso electoral considerable. De las declaraciones se desprende que, en la visión de sus leales, De la Sota solo será candidato si la totalidad del justicialismo lo considera indispensable para ganar.