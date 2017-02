Correo: la AGN tiene 90 días para emitir “veredicto técnico”

Por unanimidad, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional aprobó que la Auditoría General de la Nación (AGN) intervenga en el conflicto que se suscitó por el acuerdo que el Gobierno suscribió con el Correo Argentino y estableció que el organismo deberá expedirse en un plazo de 90 días.

En el dictamen del cuerpo que preside el senador José Mayans (PJ-FpV) se le encomendó al organismo que realice estudios técnicos de gestión en el Ministerio de Comunicaciones, en la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones.

Además, se le requirió a la AGN que confecciones un informe especial sobre el crédito que el Estado tiene a favor.

Paralelamente, a pedido de la diputada Carla Pitiot (Frente Renovador), la auditoría podría relevar la situación de los reclamos administrativos y judiciales entre el Estado y el Correo y se le sugirió que, a tal fin, convoque para su análisis al juez de la causa, a síndicos, funcionarios y especialistas.

Cabe recordar que antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara que se volvía a “fojas cero” en el caso, cuando el jefe de Gabinete se sumó al ministro de Comunicaciones en la difícil tarea de brindar explicaciones por el pacto, dio un paso en falso al pedirle a la AGN -que depende del Poder Legislativo y está a cargo de la oposición- que interviniera a fin de dar un “veredicto técnico” antes de suscribir una “postura definitiva”.

Rápidamente, el peronista Oscar Lamberto, titular de la auditoría, aclaró que el organismo no tomaría cartas en el asunto porque no podía hacerlo a instancias del Poder Ejecutivo.

Además, aclaró que el Gobierno tiene a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para cuestiones como la del Correo y disparó: “Suena raro que se acuerden de la auditoría después de que se armó el escándalo”.

Ante ese cuadro, los legisladores oficialistas motorizaron el pedido en el Parlamento.

Durante la reunión de ayer, Negri, el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, reconoció que el pedido de Marcos Peña debería haber sido dirigido al Congreso y consideró que la información que aportará la AGN dará garantías. “No queremos que se contraponga con la Justicia”, aclaró, pero estimó que los datos que brinde servirán para “esclarecer” la situación.

En tanto, el jefe de la bancada del FpV-PJ, Miguel Pichetto, valoró que el Poder Legislativo debe contar con la información necesaria para tener precisiones sobre el alcance del acuerdo.

El martes, Oscar Aguad pasó por la Comisión de Comunicaciones del Congreso, que preside el delasotista Juan Brügge, y ratificó que, para despejar dudas, el acuerdo fue anulado.

El bloque que responde a José Manuel de la Sota sigue protagonizado la ofensiva en la Cámara Baja, con el democristiano Brügge como principal vocero.

En un encuentro tenso, el cordobés volvió a culpar al kirchnerismo por no haber arreglado la deuda de la empresa, que tuvo la concesión del servicio postal entre el 1996 y el 2003, cuando fue reestatizada.

Complicidad

Además, criticó a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a su sucesora como fiscal en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, y denunció complicidades entre la Justicia y los gobiernos de los Kirchner.

“Quizás cometí el error de creer que si estaba controlado por el máximo poder de control que tiene la Argentina, que es el Poder Judicial, eso bastaba. Bueno, no basta, entonces todo lo que podamos hacer para transparentar lo que hacemos y para que no queden dudas de las cosas que tratamos, lo vamos a realizar”, aseguró Aguad, quien, además, desmintió que hubiera pensado en dejar su cargo. Sin embargo, dijo que su renuncia “está a disposición del presidente”.

No es la primera vez que el ministro de Comunicaciones cuestiona el rol del Poder Judicial en la polémica que se generó a principios de mes.

Ni bien trascendió que la fiscal Boquín había objetado el concierto con el Correo, le atribuyó la medida a un error y argumentó que si bien la representante del Ministerio Público alegó que “no se actualizaron las cifras”, es la propia ley de quiebras la que lo impide.

También se encargó de recordar que Boquín milita en el colectivo kirchnerista Justicia Legítima.

La relación de Boquín con el ex presidente de la Inspección General de Justicia en la “era K”, Carlos Nissen, fue citada por muchos referentes del oficialismo para poner en duda su objetividad de la funcionaria y resaltaron que son presidente y vicepresidente -respectivamente- de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

Nissen – vinculado a Gils Carbó- sostuvo desde el primer momento que la Cámara debía rechazar la propuesta de la firma, en línea con el dictamen de la fiscal, quien acusó a las autoridades de la compañía de desplegar una “conducta contraria a la buena fe procesal”.