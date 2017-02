Consejo Superior tumba “muro académico” de Sociales

En su primera sesión del año, el Consejo Superior de la UNC decidió dar por tierra con uno de los principales puntos del reglamento de selección interna para cargas anexas que el oficialismo de la Facultad de Ciencias Sociales pretendía poner en práctica.

Se trata de un “muro académico” para prevenir la incorporación de docentes provenientes de otras unidades académicas como profesores de las dos nuevas carreras que se comenzarán a dictar este año: las licenciaturas en Ciencia Política y en Sociología.

Los estrictos requisitos, que no habían sido justificados por los autores de la normativa, intentaban garantizar que los seleccionados fuesen actuales docentes de dicha unidad académica o, como mucho, estudiantes o egresados de sus posgrados.

Cuestionamientos gremiales

En octubre pasado, la decana normalizadora de Ciencias Sociales, Silvina Cuella, estableció mediante la resolución 263/2016 un “reglamento de selección interna de docentes para cubrir cargas anexas”. El mismo pretendía seleccionar a aquellos docentes que estarán a cargo de dictar las materias de Ciencia Política y Sociología.

Dichas carreras fueron creadas por el Consejo Superior en el primer mandato de gobierno de la exrectora Carolina Scotto, estipulando por entonces un sistema de participación colectiva de distintas unidades académicas, que aportarían materias y sus respectivos docentes.

Las nuevas licenciaturas nunca se pusieron en funcionamiento y, con la posterior creación de Ciencias Sociales, quedaron radicadas en dicha Facultad. Sin embargo, la provisión de cargos para Ciencia Política y Sociología fue pasada por alto, entre otros tantos requisitos formales, por el entonces oficialismo, que comandaba el exrector Francisco Tamarit.

Es por ello que Cuella y su grupo decidieron optar por el sistema de cargas anexas para dar inicio a las carreras, un método muy cuestionado desde el punto de vista gremial, como recordó la consiliaria docente Patricia Altamirano en la última sesión del Consejo Superior.

La carga anexa implica que el docente realiza una actividad “extra”, que se considera incluida dentro de sus responsabilidades preexistentes, sin un complemento salarial que la recompense. Que esta figura sea utilizada para el dictado regular de una carrera completa resulta incompatible con la defensa de los derechos de los docentes como trabajadores universitarios.

Como ejemplo de ello, la secretaria adjunta de Adiuc, Sandra Mutal, supo denunciar en 2015 que por entonces los dos últimos años de la licenciatura de Teatro se dictaba casi en su totalidad por carga anexa, con una sola asignatura con un cargo propio. Sin embargo, en esta ocasión Adiuc no se expresó al respecto.

Proteccionismo facultativo

En su artículo 2, el reglamento aprobado por Cuella establecía quiénes podrían postularse en el llamado a selección interna. Esto incluía “los profesores de grado y posgrado titulares, asociados, adjuntos y auxiliares cuyos cargos docentes pertenezcan a la Facultad de Ciencias Sociales, investigadores con proyectos de investigación que se encuentren radicados en la Facultad, egresados de grado y/o posgrado y estudiantes de posgrado de esta Facultad con cargos docentes en la UNC”.

Es decir, si un profesor concursado de otra unidad académica tenía voluntad de asumir la responsabilidad docente en las nuevas carreras de Ciencias Sociales, pero no poseía un vínculo directo con la Facultad, estaba imposibilitado de participar en la selección interna.

Esto fue observado en sendos dictámenes de la secretaría de Asuntos Académicos y de la dirección de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes del Rectorado, y duramente cuestionado por los consiliarios en la sesión del martes.

Dado que Ciencias Sociales se encuentra en proceso de normalización, el Consejo Superior debe aprobar o rechazar todas aquellas actuaciones que la decana normalizadora realiza a través de competencias correspondientes estatutariamente al Consejo Directivo, del que esta Facultad todavía carece.

La decana Cuella expresó en la sesión que estaba dispuesta a aceptar el resto de las observaciones que se le hacían (el proteccionismo no era el único cuestionamiento), pero no a modificar los requisitos para los postulantes.

Desde el oficialismo universitario se expresaron a favor de un reglamento aperturista, que permitiese la participación de docentes de otras Facultades abocadas a las ciencias sociales, como Derecho, Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas, Psicología, y Ciencias de la Comunicación. Además, argumentaron que una mayor participación en el proceso de selección abonaría a la búsqueda de excelencia académica.

Finalmente, los consiliarios aprobaron por amplia mayoría, con 30 votos a favor, la devolución del reglamento a la Facultad de Ciencias Sociales, para que modifique los requisitos, permitiendo la participación de todos los docentes de la UNC.

Esto pone en duda la validez de las selecciones internas ya iniciadas por la Facultad de Ciencias Sociales. Según algunos dirigentes universitarios, las mismas deberían ser declaradas nulas para poder aplicar el reglamento modificado.