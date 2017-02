De Sesma al Surrbac: “No me voy a rectificar porque no hubo delito”

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La respuesta fue categórica: “No me voy a rectificar porque no hubo delito”. Así, la concejal capitalina que se escindió del bloque oficialista, Laura Sesma, le respondió al gremio de los recolectores que conduce Mauricio Saillén luego de que presentaran en su contra dos denuncias. Una querella por calumnias e injurias y una por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Pero además, lo que el titular del Surrbac le reclamó es una retractación pública “por los medios, por donde salió a hablar”, dijo.

Repasemos. Las polémicas declaraciones en cuestión fueron vertidas por la referente del interbloque Socialdemócrata en el marco del arranque de la discusión por los pliegos de licitación del servicio de Higiene Urbana en el Concejo Deliberante.

“El otro gran problema es ponerle límites a estas corporaciones cuasimafiosas. En realidad, le diría que este pliego que vamos a discutir casi está hecho por el Surrbac, ni siquiera por las empresas; lo cual es muy grave”, había señalado la ex funcionaria municipal despertando la ira no sólo de los recolectores sino también de los funcionarios municipales que participaron de la elaboración del proyecto. En aquel momento, desde el Palacio 6 de Julio, el titular de Servicios Públicos, Julio Waisman, invitó a Sesma a fundamentar sus dichos y a demostrar con pruebas el tenor de sus aseveraciones. Por algunos días, la ex socialista desdibujó a la oposición asumiendo ese rol, cuestionó el contenido de los pliegos y hasta puso en duda su afirmativa para la votación. Llegó a elevar incluso, junto su par del PRO, un documento con diez sugerencias, algunas de las cuales fueron atendidas por el oficialismo e incorporadas en el proyecto que ya tiene aprobación en primera lectura y que la semana que viene pasará por la instancia de audiencia pública.

Pero volviendo a los destinatarios de las confesiones de Sesma, Saillén anticipó que, tras el primer planteo judicial, seguirá una ampliación de la querella para que se presenten todos los trabajadores que se sintieron ofendidos e injuriados por la concejal.

Consultada por este medio, la ex funcionaria del primer gobierno de Ramón Mestre dijo que no habrá rectificación porque “no hubo delito”.

“En su momento contesté la carta documento. La respuesta es que rechazo que se haya cometido algún delito porque mis expresiones fueron realizadas en mi carácter de concejal de la ciudad de Córdoba en función a un tema de interés público. Además, en mis dichos no hubo un ataque personal contra nadie, sino que hice consideraciones sobre el funcionamiento de un servicio público”, señaló. Punto de interpretación que difiere del planteado en la Justicia por el abogado del sindicato y ex candidato a diputado por el kirchnerismo, Ricardo Moreno, quien consideró que Sesma no tiene impunidad de expresión “como ella dice, sino que es una ciudadana común y corriente”.

Lo que se viene

A instancias de Sesma y Losano, el pliego de licitación aprobado la semana pasada en primera lectura incorpora algunas modificaciones, entre ellas, una que, de seguro, hará ruido con el Surrbac. Se trata de la supresión del artículo 51 inciso “d” del pliego. “Obliga inexplicablemente a la empresa que gane la licitación a incorporar a todos los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa de Lusa, el cual consagra privilegios inadmisibles que encarecen el costo del servicio para los ciudadanos”, dijo la concejal.