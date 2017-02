Reclaman que Gonella vaya a juicio por el caso Báez

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal rechazó un planteo de la defensa del ex titular de la Procelac y le pidió al juez de la causa que no demore el envío de las actuaciones a debate. Además, resaltó que pese a las incriminaciones en su contra el funcionario sigue desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal.

En mayo del año pasado, un mes después de que el empresario Lázaro Báez quedara detenido en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, Carlos Gonella renunció a su cargo como titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), salpicado por el escándalo.

El joven cordobés ya estaba procesado por prevaricato y el avance de la Justicia en una de las tantas actuaciones por corrupción del kirchnerismo selló la suerte de su carrera en esa dependencia.

Ahora, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal pidió que no se demore el envío a juicio de las actuaciones que involucran a Gonella y a quien fue su segundo, Omar Orsi.

Al negarse a revisar la decisión del juez Martínez Di Giorgi, quien rechazó una prueba ofrecida por el defensor oficial de los encausados, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron su preocupación por la falta de avances del expediente y le encomendaron al magistrado que pase pronto a la etapa de juicio.

Además, los camaristas destacaron que la medida es necesaria porque los procesamientos están firmes y, especialmente, porque ambos siguen prestando funciones en el Ministerio Publico Fiscal.

A principios de abril del 2016, Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con la detención de Báez afectaría a Gonella, el joven que salió de los tribunales federales de la ciudad para comandar la Procelac durante la administración kirchnerista.

Ese pálpito se confirmó parcialmente días después, cuando la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación del patagónico y remarcó la deslucida actuación de Gonella al comienzo de la pesquisa por lavado de dinero en contra de Báez.

Cabe recordar que cuando la noticia sobre las maniobras irregulares del ex bancario motivó la intervención del Poder Judicial, el cordobés omitió incluirlo en el dictamen que presentó en el proceso Penal. Tampoco impulsó la producción de prueba alguna dirigida a esclarecer el origen de su inmensa fortuna.

Al denegarle la libertad a Báez, la Alzada no ahorró críticas hacia Gonella. Los jueces recordaron que el funcionario quedó procesado por su desempeño durante los primeros pasos de la instrucción y que ellos mismos confirmaron la media, en el entendimiento de que “propuso una investigación limitada” que alejó al empresario de la lupa judicial.

Según ser sospecha, Gonella monitoreó la causa como guardián de los intereses del Gobierno anterior y logró que Báez ni siquiera figurara en la carátula del expediente.

Luego de una intensa semana en la investigación- comandada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán-, que incluyó decenas de allanamientos y medidas de prueba en inmuebles de Báez y de sus hijos, en el sur, Gonella renunció.

Al hablar sobre los motivos de su decisión, citó lo que definió como “el cumplimiento de un ciclo en términos profesionales”, pero admitió que la incriminación en su contra por su aparente falta de interés en investigar al allegado de la ex familia presidencial tuvo influencia.

Gonella fue procesado en abril del 2015. Se le reprocha no haber apuntado en contra del empresario. Pese a que en el 2013 la Procelac había empezado a investigar a Báez; a su contador, Daniel Pérez Gadín; al “valijero” Leonardo Fariña; al financista Federico Elaskar y a otras personas presuntamente involucradas en las maniobras denunciadas, amputó de la instrucción los temas sensibles para el titular de Austral Construcciones.

La ruta del dinero K

Cuando explotó el caso conocido como “la ruta del dinero K”, Casanello y Marijuán quedaron a cargo de la pesquisa, pero como este último estaba de licencia, su colega, Ramiro González, ocupó su lugar.

Ni bien Marijuán volvió de sus vacaciones incluyó a Báez y dijo que no lograba comprender la visión de Gonella sobre una causa en la cual tenía “a la vista” múltiples denuncias, programas de investigación y cámaras ocultas, entre otros elementos.

Marijuán enfatizó que, pese a contar con elementos de sobra, no profundizó su análisis sobre los sucesos y escribió: “Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios (por Gonella y Orsi), supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficientes todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza”.

Tras la dimisión de Gonella, la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó al también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial.