Escribano, yo te banco

Por Federico Jelic

El ahora apacible mundo albiazul se encontró con una inesperada situación de tensión la semana pasada cuando el vicepresidente de Talleres, Rodrigo Escribano, quedó envuelto en polémica tras la acusación de haber adulterado o fraguado las elecciones pasadas en AFA, en diciembre de 2015. Sí, la bochornosa escena del empate en 38 votos con 75 asambleístas, donde el ex titular del Fondo de Inversión fue fiscalizador de la lista de Marcelo Tinelli, le valió una acusación que lo pudo dejar fuera del mapa.

Escribano puso la renuncia a consideración de la comisión directiva y, en menos de 24 horas, recibió respaldo total de la cúpula directiva que comanda Andrés Fassi. Una muestra de confianza que fortalece los vínculos, dentro de una estructura vertical y donde no abundan los entretelones y los comentarios de pasillos como sucedía otrora en el club de barrio Jardín.

Banca oficial total

El sábado bien temprano, antes del desayuno, ya la página oficial de Talleres anunciaba la banca para Escribano, eliminando cualquier suspicacia con relación a su salida de la entidad. “El fútbol argentino vive momentos muy difíciles, en medio de una enorme y compleja puja de intereses. En las últimas horas circularon versiones y declaraciones muy contradictorias que luego fueron desmentidas por sus autores, que involucran el desempeño de quiénes estuvieron presentes en el escrutinio de la fallida elección en AFA de diciembre de 2015. En ese contexto, Rodrigo Escribano puso a consideración de la Comisión Directiva del Club en horas de la mañana, su renuncia al cargo de Vicepresidente. Luego de analizar la situación, la Comisión Directiva expresa su acompañamiento al Vicepresidente del Club, ratifica la confianza en él, expresa su solidaridad con Rodrigo y su familia y resuelve rechazar este pedido de renuncia.

Algunas lecturas pueden hacerse de este tema, pero analizando la resolución, más que claro están las muestras de confianza hacia él y más después de que el denunciante, Carlos Coloma, ex vice de Quilmes, después de hacer un raid mediático a pura delación sobre esa maniobra que habría favorecido al hombre fuerte de San Lorenzo, salió a retractarse diciendo que “Escribano es un buen muchacho”, y que no dijo lo que había dicho o querido decir. Un mamarracho de proporciones.

Fassi formaba parte del bloque político de Tinelli desde su raigambre y, de confirmarse la acción deshonesta, hasta hubiera sido catalogado como cómplice de dicha operación. A su vez, en el caso de haber tenido alguna diferencia con su vice, también le hubiera servido para tener la excusa perfecta para apartarlo de su cargo y de su camino. Pero ocurrió lo contrario.

Denuncias de “Opereta”

Escribano, desde el primer momento, manifestó que se trató de una opereta de prensa sin tapujos. El propio Tinelli vía la red social Twitter no solo le dio apoyo al vice albiazul, sino que además denunció a los voceros del ex presidente de AFA, Luis Segura, como los autores materiales e intelectuales de dicha acusación.

¿Razones? El propio conductor de TV manifiesta que no se presentará en los próximos comicios en la calle Viamonte. Fassi había recibido cierto beneplácito de ese sector político como para un cargo en AFA. El empresario de Pachuca negó dicha posibilidad, alegando su compromiso con Talleres, aunque su buena imagen lo tiene siempre considerado. ¿Será por eso entonces que buscaron mancharlo por intermedio de su vicepresidente, buscando responsabilidades, de manera indirecta, en lo sucedido?

Fortalecimiento

Este episodio no desnuda ninguna miseria y fue resuelto con suficiencia por la dirigencia de Talleres. Siempre hubo rumores de que las relaciones no estaban en sintonía entre presidente y vice, aunque este último hecho fortuito habla por sí solo de que, de haber algunas diferencias, fueron zanjadas. O al menos, se disimularon eficientemente.

Hoy, la cabeza de las decisiones en Talleres es Andrés Fassi. Soberano total. Cuenta con superpoderes institucionales, por decirlo de una manera, al punto que nada se determina sin su consentimiento. Y la realidad es que en su mesa chica de consenso y diálogo no figura Escribano. Lo acompañan siempre su hermano, Juan Fassi, su sobrino, Gerardo Moyano Cires, y eventualmente sus asesores letrados, Guillermo Carena y Juan Peláez. Nadie más tiene demasiado acceso a las conversaciones íntimas de ese seno íntimo y mucho menos en las negociaciones externas, sea en la búsqueda de algún refuerzo para el plantel profesional o de otra naturaleza. Todo es bien hermético.

El rol del vice

Escribano es más un representante en AFA y Buenos Aires que otra cosa. Recibe directivas y colabora en la parte operativa. Algunos le adjudican la medalla de haber gestionado la continuidad de Talleres en inferiores de AFA tras el descenso al Federal B de la B Nacional, otros lo relativizan y le apuntan al “Zorro” como factor fundamental. Pero eso no quita que haya sido vital en las elecciones del club, allá en 2014, con un aparato político sólido y fortalecido, aportante de la mayor cantidad de adhesiones y de una masa importante de carnets y socios a su favor que incidieron en los escrutinios favorablemente.

El vice del “Matador” tiene su núcleo. Los más cercanos son los del grupo Viamonte y los miembros residuales del Fondo de Inversión y de la Fundación Azul y Blanco. A pesar de que muchos de ellos forman parte de la lista oficial, no cuentan con demasiada influencia en los lugares jerárquicos donde Fassi es quien tiene el control remoto de todo lo que sucede en Talleres, dentro y fuera de la cancha.

Si hasta incluso Escribano fue invitado a un programa de televisión a fin de año, ya que algunos miembros tanto de la dirigencia como de los encargados de comunicación del club figuraban en vacaciones. Tiempos de receso. Muchos no se mostraron felices por esa aparición pública e hicieron saber su descontento. Pero nada que pueda llevar a una interna feroz o a un conato.

Pero más allá de algunos cuchicheos, no hubo en barrio Jardín ninguna rispidez que tomara estado público y en caso de haber existido, se encargaron de acomodarlo políticamente de manera sigilosa y con cuidado. Eso denota una madurez orgánica institucional al menos con las desavenencias.

Fassi, por lo pronto, no le aceptó su renuncia y Escribano seguirá en su cargo de vice hasta el final del mandato, que vence en octubre de 2018 y se hará un nuevo acto eleccionario.