Efecto Parrilli: para Juez, en el gobierno son “pelotudos”

Una feroz crítica lanzó Luis Juez al gobierno de Mauricio Macri, pocos días después de hacer trascender sus aspiraciones de integrar la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos.

El contrasentido es habitual en Juez, pero esta vez sorprende el tenor de sus afirmaciones, que idiomáticamente parecen inspiradas en el ya célebre diálogo entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

“¿Cómo podemos ser tan pelotudos?”, se preguntó Luis Juez en una entrevista a radio Latina, que él mismo difundió a través de su cuenta de Twitter, lo que confirma que no fue el suyo un exabrupto, sino el resultado de una presumiblemente fina táctica política.

Refiriéndose al acuerdo con el Correo Argentino y al recálculo jubilatorio, decisiones ambas sobre las que retrocedió el gobierno nacional por la repercusión pública, Juez afirmó: “Estamos cometiendo algunas torpezas que son difíciles de explicar. Yo lo veo y digo ¿cómo podemos ser tan pelotudos?

La descalificación, que el uso de la primera persona del plural parece alcanzarlo, no es en realidad una autocrítica, ya que él es embajador en Ecuador y está lejísimo de la mesa chica del gobierno. O sea, el insulto es para el presidente Mauricio Macri y sus principales funcionarios.

No es la primera vez que Juez llama de esa manera a Macri. En 2010, cuando todavía no había recibido ninguna oferta política del PRO, declaró a una radio porteña: “Con todo respeto y cariño, ese Macri que tienen ustedes ahí, ¡qué pelotudo que es!”.

En sus recientes afirmaciones, Juez sostuvo que “cómo se te ocurre a vos que podés firmar un compromiso de un acuerdo de un juicio que tiene quince años, con el sólo pretexto de que ‘hacemos lo que no hicieron los otros’, y nada más que con los familiares del Presidente y que nadie va a opinar”. “Eso es una torpeza”, insistió, ya con mayor educación.

“Yo no me voy a callar la boca para contar lo que veo y no me gusta. Las torpezas no se pueden seguir cometiendo. Tenemos que terminarla porque el crédito que nos dieron a nosotros no es como al peronismo, que le extendieron una chequera: a nosotros nos dieron un boleto de colectivo”, afirmó el ex peronista.

El ex embajador recomentó que “tenemos que ser cuidadosos. No podemos hacer nada que nos asimile ni nos asemeje a los otros, porque eso la gente no lo va a perdonar. Deberíamos ser mas precavidos”.

Para Juez, “esas ingenuidades se pagan caro; el enemigo está agazapado”.

Luego, habló con radio La Red en el mismo tono: “Nos costó horrores ganar esta elección; y si estuviéramos jugando al fútbol yo le diría al arquero mío: ´Loco, las que van afuera, dejalas afuera, no hace falta que las metas´”.

“¿A quién se le ocurre que nos podemos quedar con 20 pesos de los bolsillos de los jubilados?”, se preguntó.

“El horno no está para bollos, a esta altura del partido un año y tres meses hay que ser más astuto, saber que la gente tiene esperanza pero se la estamos limando en cuotas”, enfatizó.

Después de Fabbiani

Luis Juez viene de polemizar con el futbolista Cristian “Ogro” Fabbiani, quien lo acusó de dejar “tirados” a los argentinos que vivían en Ecuador cuando ocurrió el terremoto del año pasado. “Luis Juez es un personaje, cuando pasó lo del terremoto en Ecuador nos dejó tirados”, acusó el ex River.

El embajador le contestó por Twitter: “El Ogro Fabiani miente, intentó sacar provecho en uno de los momentos más dolorosos que vivió el Ecuador y no lo dejamos. Si tienen alguna duda pueden consultar con el Consulado General de Guayaquil, que trataron personalmente con él y su grupo de amigos”, aseguró.