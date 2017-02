Ánimo desestabilizante

Por Gonzalo Neidal

Uno de los mitos construidos a partir de 1955 fue el de la invencibilidad electoral del peronismo. Los golpes de estado de esos años (contra Arturo Frondizi, contra Arturo Illia) se habían desatado por debilidad de gobiernos asentados en elecciones proscriptivas, por un lado, y por la impotencia de las Fuerzas Armadas para incorporar a Perón y al peronismo al concierto político nacional. Perón no podía participar porque era invencible. Cuando regresó, lo confirmó: obtuvo el 62% de los votos. Antes, en marzo del 73, Héctor Cámpora, el candidato en quien se había visto obligado a delegar la postulación, había llegado a la presidencia con casi el 50%.

Este mito terminó en 1983 cuando Raúl Alfonsín derrotó al peronismo, contra los pronósticos de todos los analistas políticos, que daban por seguro el triunfo de la fórmula Luder-Bittel. Algo se había quebrado para siempre. Una franja de pobres esta vez había votado al candidato radical.

Años después, fue Fernando de la Rúa, en alianza con un sector del peronismo progresista el que llegó al gobierno tras derrotar a Eduardo Duhalde en 1999. Vencer al peronismo ya era algo que no estaba fuera de alcance.

Pero ninguno de los dos gobiernos radicales pudo terminar su mandato. Alfonsín, con hiperinflación galopante pidió adelantar la transmisión del mando a Menem. De la Rúa, tras el estallido de la convertibilidad, se fue en helicóptero.

Surgió entonces otro mito: que es el peronismo el único que puede gobernar este país. Los otros partidos, por diversos motivos, carecerían de esa habilidad. Este tema es, incluso, motivo de formulación en tono de advertencia, para las campañas electorales. El peronismo garantiza la gobernabilidad, dicen.

Es el propio peronismo el que, desde la oposición, contribuye deliberadamente a crear un clima de desgobierno apenas visualiza una posibilidad favorable para hacerlo.Los dirigentes sindicales se portan bien cuando el gobierno con el que discuten es peronista. Si no, agudizan su espíritu revoltoso. Así funciona la política argentina desde 1983: intransigencia político-sindical peronista contra Alfonsín, De la Rúa y Macri; tolerancia cuando se trata de Menem, Néstor o Cristina Kirchner.

Cuando Menem culminó su mandato, las presiones que soportaba la convertibilidad eran extremas. Era imprescindible un ajuste y eso fue lo que propuso Ricardo López Murphy. Fue despedido a los pocos días. El final ya lo conocemos: Duhalde, que había perdido, llegó a la presidencia enancado en una movilización y votado por apenas un puñado de votos: los del parlamento.

Cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno, la economía hacía agua por varios lugares: inflación elevada, alto gasto público y déficit del presupuesto, una porción de la deuda pública en default, varios años de estancamiento. Las necesarias correcciones de Macri son duramente cuestionadas y surge rápidamente la movilización y las exigencias por parte de quienes o bien construyeron esa realidad complicada o bien la aceptaron calladamente a lo largo de la década en que el deterioro económico y social se desarrollaba.

Apenas idos del poder, muchos kirchneristas daban por segura la posibilidad de un caos económico y social más o menos inmediato. Algunos se representaban la idea de que el pueblo concurriría en caravana hacia El Calafate a reponer a Cristina en la Casa Rosada, pidiéndole disculpas. Hace pocos días, Sergio Massa fue sorprendido cuando instruía a sus partidarios para que compararan a Macri con De la Rúa. Todo un concepto acerca del poder y los mecanismos de sucesión.

La idea de un gobierno que abandona el poder ante una rebelión social es una representación permanente en la cabeza del peronismo. Probablemente sea una marca de origen: la reiteración –mutatis mutandis- del 17 de octubre que le dio origen.

Ayer mismo, algunas docenas de piqueteros tomaron el Obelisco para instalar ollas populares. Reclaman al gobierno que los provea de plata. Subsidios. Y, por supuesto, distraídamente y afectando inocencia, aportan a la generación de un clima de inestabilidad que pueda contribuir a una ruptura institucional que derive en un abandono prematuro del poder por parte del presidente. Es el estilo que prefiere una franja importante del peronismo.

El año electoral ha comenzado.