Schiaretti anunció apertura de paritaria (UEPC mantiene resistencia)

Por Juan Pablo Carranza

jpcarranza@diarioalfil.com.ar

En Río Cuarto, el gobernador rompió el misterio. La paritaria docente finalmente comenzará esta semana dijo Juan Schairetti desde el Imperio, donde los docentes lo recibieron con una protesta. Era cuestión de tiempo para que la Provincia diera luz verde para que iniciara la discusión. “Esta semana comenzaremos, seguramente, de manera formal las negociaciones con todos los gremios estatales”, afirmó.

Aunque no dio precisiones sobre los porcentajes, el gobernador se aferró al discurso que siempre repite en estas instancias de negociación salarial. Básicamente aseguró la que la pauta estará en función del aumento de precios y del crecimiento de los ingresos de las arcas provinciales. “En la medida que la recaudación lo permita, el aumento salarial de este año será igual a la inflación”, señaló el gobernador.

Si bien Schiaretti aseguró que todo el arco estatal iniciará la discusión salarial, lo cierto es que los ojos están puestos principalmente en el desenlace de la paritaria docente. Una paritaria que está atravesada por demandas locales y nacionales y que marca el inicio formal del calendario de negociaciones. Además el primer día de clases es siempre un hito político. Que se dilate el comienzo de las clases supone siempre un revés.

“Con esta posición que tenemos de que no pierdan poder adquisitivo y que todos, si la recaudación lo permite, tendrán un aumento acorde a la inflación, creo que será una negociación más razonable que cualquier otro año”, dijo el gobernador. El objetivo “es garantizarle a los trabajadores estatales que no pierdan el poder adquisitivo”, insistió, señalando una pauta exclusivamente para el 2017.

Pero los docentes no aceptan discutir la paritaria desde foja cero. Para la UEPC, la Provincia aun debe recomponer el impacto de la inflación en los salarios del año anterior; un reclamo que mantuvo durante toda la segunda mitad del año pasado sin ningún éxito, pero que los docentes piensan llevar a la mesa de discusión formal esta vez.

Resistencia

La actualización salarial no será la única demanda que los docentes pondrán en la negociación cuando los reciba la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, y el ministro de Educación Walter Grahovac en el Panal. Ambos funcionarios ya están anoticiados de la intención de discutir los puntos pendientes de las paritarias anteriores: el aumento de la antigüedad para los maestros con más de 28 años de trabajo y el blanqueo del 25 por ciento de material didáctico.

Inclusive la UEPC ya amenazó la semana pasada con no iniciar el ciclo lectivo si no se cumplen estos puntos; emitió un duro comunicado contra la Provincia y la Nación y hasta convocó a una cumbre inter-gremial para sostener su postura local y nacional en reclamo de la paritaria.

Ayer Juan Monserrat en declaraciones a Cadena 3 ratificó que el 18 por ciento es una cifra insuficiente. “Está claro que el 18 por ciento no es la pauta que se va a terminar alcanzando en las negociaciones paritarias”, aseguró el secretario general del gremio

Esa cifra era la pretensión inicial de la provincia. Varios ministros salieron a dar ese porcentaje cuando fueron consultados. Sin embargo la sensibilidad gremial no tolera estos porcentajes. Desde ahí que la provincia prefirió mantener el silencio.

La idea inicial era adecuarse al pedido nacional de una cifra cercana al 17 por ciento y replicar el aumento de la Provincia de Buenos Aires: 18 por ciento en cuatro cuotas. Schairetti fue uno de los abanderados de esta causa impulsó la Casa Rosada y se puso al frente de los gobernadores para homogeneizar los aumentos.

El mismo Mauricio Macri abrió un poco más el juego la semana pasada. Luego de la conferencia de prensa donde dio marcha atrás con el acuerdo del Correo y el “mini” ajuste a los jubilados, señaló que no esperaban que la inflación estuviera por debajo de los 20 puntos. A medida de este anuncio pareció entonces el acuerdo que cerraron ese mismo día los bancarios: 19,5 que más la compensaciones por el año anterior 23,5 (sin contar un aguinaldo extraordinario).

Aun no hay fecha para un primer encuentro pero Monserrat dio una pista. “Seguro que la convocatoria sería antes de nuestra asamblea provincial que es el próximo miércoles a las 10. Si algo nos tienen que decir para ser considerado, seguro será antes”, dijo el secretario general. El jueves además hay plenario de Ctera.