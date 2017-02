Repensar el marxismo

Por Daniel V. González

En los setenta, el pensamiento de la Izquierda Nacional se sentía tributario, por un lado, de los clásicos del marxismo (Marx, Engels, Lenin, Trotsky) y, por el otro, del pensamiento nacionalista argentino y latinoamericano: Manuel Ugarte, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y también los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, Manuel Gálvez, José María Rosa y otros autores nacionalistas. Jorge Abelardo Ramos y Jorge Enea Spilimbergo eran los líderes políticos y también autores de las publicaciones y las ideas centrales de la Izquierda Nacional.

La Izquierda Nacional decía que el marxismo había sido pensado para una realidad distinta a la nuestra: la Europa de mediados del siglo XIX y muy especialmente la Inglaterra capitalista de esos años. Marx había previsto una secuencia ineluctable de modos de producción: sistema esclavista, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cada uno de ellos sucedía al anterior de un modo fatal y como consecuencia del conflicto que se planteaba cuando las relaciones sociales de producción frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese conflicto hacía estallar el sistema cuando llegaba a su madurez. Por eso, Marx preveía que el socialismo llegaría en los países más desarrollados de Europa en pocos años más.

La experiencia de la revolución rusa había planteado otra vía de acceso. Los países atrasados necesitaban del socialismo como una forma de cumplir las tareas “burguesas” de la revolución (instalación de la democracia, desarrollo capitalista), que habían quedado irrealizadas por la deserción y la debilidad de las burguesías autóctonas. Lenin había dicho que los países atrasados no padecían tanto del capitalismo como de la falta de desarrollo capitalista. Para Marx era impensable que el socialismo pudiera llegar a tales países, tan distantes de padecer por una saturación de desarrollo capitalista. Esta visión fue sostenida hasta el final de sus días por alguien que fue maestro de todos los marxistas rusos: Pléjanov, que fue crítico de la revolución de 1917 y murió al año siguiente.

De tal modo, entonces, las teorías elaboradas por Marx no resultaban apropiadas para países atrasados como los de América Latina. Hacía falta un “marxismo de Indias”, según la definición de Abelardo Ramos. Había que repensar todo tal como aconsejaba Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar: “O inventamos, o erramos”. Esta sentencia instaba a no repetir como loros lo que los maestros del marxismo habían pensado para otras realidades sino reelaborar las ideas del marxismo conforme a la propia historia latinoamericana.

En un homenaje realizado en 2004 la Biblioteca Nacional, en la Capital Federal, Ernesto Laclau, que integraba el panel junto a Alberto Methol Ferré y Horacio González, reconoció a Ramos haber realizado este aporte a la historia del pensamiento marxista.

Sin embargo, a partir de los años de la dictadura militar, las ideas de Ramos tomaron distancia de lo que él llamaba la “ferretería ideológica”: el discurso y las teorías de los clásicos del marxismo a quienes él veía como una dificultad para pensar y analizar la realidad política, económica y social de los países de América Latina.

En esta idea de poner el foco en América Latina como una nación inconclusa, Ramos continuaba lo que antes habían escrito el intelectual peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) y el argentino Manuel Ugarte (1875-1951).

También, aunque menos citado por Ramos, el mexicano Octavio Paz también expuso ideas similares en su libro El laberinto de la soledad, casi al mismo tiempo que Ramos publicaba América Latina: un país, su primer libro. Años después, Octavio Paz se rindió ante la realidad y rectificó sus puntos de vista, volviéndose crítico del marxismo y del populismo. Esta “conversión” fue también un paso dado por otros grandes pensadores y publicistas que en sus años jóvenes se habían esperanzado con el surgimiento del socialismo: el peruano Mario Vargas Llosa, el español Jorge Semprún, el chileno Jorge Edwards y muchos más que llegaron a la conclusión de que el socialismo y el populismo no cumplían su promesa de superar la pobreza pero, además, añadían nuevas inequidades. Ellos alcanzaron a reformular los puntos de vista que sostuvieron en sus años juveniles y analizaron las consecuencias nefastas del socialismo real.

No fue ese el caso de Abelardo Ramos que, aunque dejó a un costado los argumentos y libros del marxismo clásico e incluso los aportes realizados por los rusos, nunca terminó de apartarse conceptualmente del núcleo duro de los conceptos teóricos que había comenzado a sostener desde tiempos de la Guerra Civil Española.